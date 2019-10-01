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Все про:декларация (1102) коррупция (7507) расследование (2570) Харьковщина (1387) прокурор (910)

 Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Александр Фильчаков, недавно назначенный прокурором Харьковской области, за свою карьеру дважды становился героем журналистских расследований.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на PROSUD.

Отметим, что указами от 30 сентября глава ГПУ Руслан Рябошапка назначил новых главных прокуроров в двух областях Украины. Прокуратуру Одесской области возглавил Максим Вихрь, а Харьковской - Александр Фильчаков.

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Активисты проанализировали декларации Фильчакова за 2010, 2014, 2015 и 2016 годы. За это время он заработал 546 тыс. грн, а его жена - Юлия Фильчакова - 124 тыс. грн.

Самым ценным задекларированным имуществом прокурора обладают его родители: мать - домом в Харькове (211 м²) и землей под ним. Получено имущество на основании договора дарения в 2013 году.

Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов 01

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В 2011 году Юлия Фильчакова приобрела за 490 тыс. грн (61 тыс. долл) квартиру в Харькове площадью 144 м².

В собственности самого Александра Фильчакова есть только земельный участок в пгт. Солоницевка (Дергачевский район). Также с 2009 года он получил право пользования комнатой в Малой Даниловке (Дергачевский район). Владельцем комнаты является Харьковская государственная зооветеринарная академия. В самых Дергачах еще 10 соток земли имеет и отец прокурора - Василий Фильчаков.

Нет у прокурора собственного авто - пользуется родительским BMW X5 2010 года выпуска. У отца прокурора также есть Skoda Octavia A5 2008 года выпуска.

Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов 02

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"Интересно, что в момент съемок прокурорского дома во дворе была не одна BMW X5, но и еще одно авто этой же марки и с почти идентичными номерами. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о наличии еще одного автомобиля в собственности прокурора мы, к сожалению, не смогли", - отмечается в материале.

Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов 03

Отмечается, что 9 сентября 2010 года Александр Фильчаков приказом генерального прокурора Александра Медведько назначен прокурором Дергачевского района Харьковской области. Именно на этой должности он стал фигурантом сразу нескольких журналистских расследований.

Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов 04

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Так, в 2011 году журналисты программы "Гроші" пообщались с предпринимателем Юрием Скрипкой, который утверждал, что прокуратура обложила всех местных коммерсантов "данью". В расследовании говорится, что прокурор Фильчаков требовал с предпринимателей деньги - по 150 тысяч гривен для прокурорского фонда "Правопорядок".

Еще раз героем программы "Гроші" Фильчаков стал в 2013 году. Речь шла о коррупционной сделке с деньгами, предназначенными на ремонт школ в Дергачевском районе. У силовиков были данные о преступлении, однако, по данным СМИ, районный прокурор не дал хода расследованию.

20 ноября 2014 года Фильчакова назначили на новую должность - прокурора Киевского района Харькова, а 30 января 2017 года - на должность руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области.

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При этом пресс-служба прокуратуры Харьковской области распространила заявление, что информация в сюжете 2011 года не соответствует действительности.

"По представленной в сюжете информации было проведено служебное расследование по распоряжению прокурора области под номером 363 от 31 августа 2011 года и в соответствии с ее выводами от 14 сентября 2011 года, утвержденными прокурором Харьковской области, фактов противоправного поведения руководителем прокуратуры Дергачевского района области не выявлено", - говорится в сообщении.

Проверка также приняла во внимание материалы постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по приведенной в сюжете информации следователя о коррупционных действиях прокуратуры Харьковской области от 10 сентября 2011 года.

Также, согласно заключению "Об обоснованности принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела" от 12 сентября 2011 года, утвержденного заместителем прокурора Харьковской области, решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято обоснованно и основания для его просмотра отсутствуют.

"Недостоверность информации из сюжета была также подтверждена заключением управления внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины в 2011 году.

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Кроме того, в 2015 году информация по данному сюжету была проверена следственным путем во время досудебного расследования в уголовном производстве. По результатам проведения 4 сентября 2015 года следователем по особо важным делам следственного управления прокуратуры Харьковской области было вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Информация, изложенная в сюжете, не была подтверждена.

Следовательно, информация, приведенная в сюжете, была проверена в соответствии с действующим законодательством, и она не подтвердилась.

Исходя из вышеизложенного, обращаемся к работникам средств массовой информации и общественности с просьбой тщательно относиться к публичной информации и опираться на подтвержденные факты", - подчеркивают в облпрокуратуре.

Источник: https://censor.net.ua/v3151545
 
 
 Топ комментарии
 
Жити по новому)))) ЗЕ команда
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Зубожиння скинчылося!!! Правда для некоторых!!! Ищу родственников в 95м квартале!!!
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Рябошапка бандитов ставит областными прокурорами. Понятно ,что это за рябая шапка и на кого она работает и народу показывает дулю. Ничем эта власть не отличается от предыдущей, гадючье, клубок гадов.
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Рябошапка бандитов ставит областными прокурорами. Понятно ,что это за рябая шапка и на кого она работает и народу показывает дулю. Ничем эта власть не отличается от предыдущей, гадючье, клубок гадов.
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а раньше не такие же были областными прокурорами?)))) НАСТОЯЩИЕ прокуроры перевелись с начала 2000-х
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Зубожиння скинчылося!!! Правда для некоторых!!! Ищу родственников в 95м квартале!!!
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а шо, настоящий слуга народа -служил, служил и заслужил, в отличие от других Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов - Цензор.НЕТ 9649
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Ой! ну что вы примахиваетесь? Главное,что не борЫги!
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Да похоже Зеленский как и Порошенко не собирается бороться с коррупцией, не зря же он не дает никаких должностей Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе. Они проявили себя как борцы с коррупцией и их необходимо использовать нынешей власти, ведбь борьба с коррупцией в Украине это непочатый край. Но почему-то должности только для одиозных личностей....
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Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе... их необходимо использовать нынешей власти.

Кгм... Тут такое дело... Не знаю даже как вам и сказать...

Короче!Нынешняя власть(прости Господи) их как быуже использовала.
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Ай да прокурор! Не иначе как ему премию платят ежемесячно за поимку воров и бандитов.
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"Интересно, что в момент съемок прокурорского дома во дворе была не одна BMW X5, но и еще одно авто этой же марки и с почти идентичными номерами. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о наличии еще одного автомобиля в собственности прокурора мы, к сожалению, не смогли"
эх, так и быть, помогу криворуким журналистам забаненым в гугле: бмв х5 2012 года. по доверенности у жены фильчакова. собственник - некая шумилина елена викторовна, бенефициар тов каталокс. фирма начала свое существование в 2017 году и зарегестрирована в киевском районе города харькова (как раз там где прокурорил фильчаков). дальше гуглить влом. это всего за 5 минут нашел.
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Да чего вы все прицепились? Парень идет к своему успеху, а все лузеры пусть молча волосы на жопе рвут. Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов - Цензор.НЕТ 3773 Слуганарода, *****.
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