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Все про:Штайнмайер (411) Билецкий (125) Национальный корпус (220)

 Билецкий объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции. ВИДЕО

Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий во время выступления на акции протеста на Банковой объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции.

"Мы должны создать Штаб сопротивления капитуляции, выработать план и собираться не только под флагами, а должны бороться каждый день по всем областям на улицах наших городов и сел. Мы обязательно их сломаем и победим", - сказал он.

Политик подчеркнул: для этого нужна поддержка каждого украинца, кто "не хочет продавать свою страну и память тех, кто погибал за эту страну".

"Мы будем бороться против этой позорной истории, которая называется минские договоренности или план Штайнмайера, пока это не будет уничтожено", - заявил он.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3151543
 
   
 Топ комментарии
 
Армія , мова , віра вам не підходило , отож їжте зелене г.вно .
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Вся Украина - корпорат для хуйла. Спасибо зебилам, вы сделали это вместе. Надеюсь вы получите по заслугам, за своё предательство.
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7 жовтня - день народження Путіна. На 7 жовтня Зеленський планує відведення українських військ від Золотого.
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Подобаються мені сексоти соєві Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції - Цензор.НЕТ 3300 Все їм не так ....Тут протест проти Зе кловуна .організований націоналістами . а не мальдівськоим кнуром !
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Была такая героическая личность в Украине-Александр Музычко.Не помню что с ним случилось, на кажется Белцкого ожидает тоже самое.
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Ну шо кляті антіхвашисти, дочекалися тварюки, з Холодного Яру вже не тільки дим, вже заграва на всю Україну, а пожежа охопить всю Європу! Як я довго цього чекав, панове, всі ці ліберали, всі ці центристи та ліваки, як вони мені муляли, але тепер я бачу надію, я бачу спасіння! Слава Корпусу Нації! Вперед фольксштурм! Хай світить нам Чорне Сонце!
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От проститутка Білецький. Попомніть моє слово; тітушня Білецького для виду трішки побулькає, а потім Аваков дасть команду "К ноге" і все закінчіться. Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції - Цензор.НЕТ 3476
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Якобы националисты Билецкого вы же тоже своими руками помогли пробраться в теперь ставшей продажной антиукраинской власть, проклятым лютым врагам ЗЕбилам - капитулянтам. Да этим слугам не украинского народа а продажным слугам кремлёвских фашистов оккупантов которые и пробрались во власть только для того чтобы в угоду проклятой вражеской паРаше уничтожить Украину как государство....Теперь эту продажную ЗЕбильную заразу можно остановить уже только мощными протестными "Майданами" ... Да и прискорбно - горько что и возможной гибелью многих активистов патриотов как это было при сбежавшем кровавом ЗЕКЕ - Иуде ... Но катастрофа и гибель Украинской державы которая может стать гадкой кацапской колонией она намного страшней чем потери героев патриотов мужественно - самопожертвенно защищающих её.
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за це відповідальний головнокомандуючий- Зе потрібно судити за зраду України- а обстріли можуть взагалі припинитися кинути так би мовити кістку Зебілу-обстріли це шантаж і якщо навіть будуть там вибори то кацапи нікуда не підуть замаскують танки притихнуть боїовики буде тихо на момент віборів а нам скажуть що маріонеточне кацапам ОБСЕ пітверджує виведення і що там немає озброень мордору і кордон під контролем-не може припинитися війна на українських умовах інтересах слільки грошей мордор вбухав-припинится тільки коли донецк луганск стане з особовим статусом щоб потім зробити там внутрішній референдум до приеднання з мордором і наш кордон автоматично зсунется на захід і кордон з кацапами буде в дніпропетровській області тільки два виходи відвойовувати схід стояти далі нічого не сдавати ні клаптика або капітуляція і це початок до іншого розділу одеська республікаь херсонська, буде і війна і ганьба
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Шавка авакова, який єдиний залишився при новій владі, хоче очолити штаб спротиву діям нової влади. Цирк хочуть і тут зробити.
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Жоден пишучий тут ідіот не розуміє того, що яким би гівном аваков не був, він - не проросійський. Як на мене, то він зміг би влаштувати переворот і вигнати Зю, але для цього треба масовку, а то вийде як в Туреччині під час нещодавного невдалого військового перевороту. Потрібна масовка.
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На додаток: всі, хто обсирають Білецького - або кацапи, або агенти Зю. Їхня задача - не допустити масових протестів. Нагадаю: Білецький створив полк "Азов", він першим в Харкові на в. Римарській дав відсіч в 2014 році "кернесівському сєпарському "Оплоту", вбивши двох сєпарів і не втративши жодного зі своїх.
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Да а аа а...
Щось не сподобався зелений господарю. Як шкідливого кота господар буде бити!
Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції - Цензор.НЕТ 1662
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не зовсім зрозуміло, чому людина Авакова хоче очолити штаб спротиву, який буде розгоняти Аваков....
якимось the-гівнецем ******* цей штаб....
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