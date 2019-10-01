 "Ваше имя? Покажите удостоверение. Выясните, что за люди держат меня за руки и толкают в спину", - нардеп от СН Тищенко требует защиты от женщин у полицейских на акции протеста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Тищенко пожаловался на нескольких женщин, которые касались его во время общения с участниками акции и журналистами.
"Можно чтобы менея не трогали и не толкали. Вот одна женщина, вот вторая - можна разобраться? Можно народного депутата... не толкать в спину и не хватать за руки? Разобраться, чтобы меня не толкали, выяснить, что это за люди... Ваше имя?.. Покажите удостоверение.. Кто старший?" - говорил Тищенко обращаясь к полицейским.
Видео UA: Перший
******* ты соевое )))сдохни мразь )))
По понятиям слуги уродца - Чрезвычайно Мобильный Организм (всегда нагнется куда нада).
даже мент смотрит на этого отморозка из Слуги Народа как на дерьмо...
Дерьмо и есть... - моча от получения власти ударила ему в голову...
нету хуже чем раб при власти - вот по таким депутатикам и видим.
А с мусорным баком это новое лицо не желает познакомится?
Он такой там не один.
Мы на митинг соберёмся,
И ...
Зебилы вы это сделали вместе.