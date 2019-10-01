 "Ваше имя? Покажите удостоверение. Выясните, что за люди держат меня за руки и толкают в спину", - нардеп от СН Тищенко требует защиты от женщин у полицейских на акции протеста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Тищенко пожаловался на нескольких женщин, которые касались его во время общения с участниками акции и журналистами.

"Можно чтобы менея не трогали и не толкали. Вот одна женщина, вот вторая - можна разобраться? Можно народного депутата... не толкать в спину и не хватать за руки? Разобраться, чтобы меня не толкали, выяснить, что это за люди... Ваше имя?.. Покажите удостоверение.. Кто старший?" - говорил Тищенко обращаясь к полицейским.

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