EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4851  37
Все про:конфликт (716) Минздрав (2028) Супрун Ульяна (591) Братущак (35) Зоряна Скалецкая (24)

 "Мы найдем причину тебя уволить": госслужащие Минздрава Сухорукова и Литовченко о конфликте с новым руководством. ВИДЕО

Со сменой власти в Министерстве здравоохранения не утихает кадровый конфликт. Госслужащие Минздрава обвинили новое руководство в попытках блокировки работы, остановки медреформы и возвращении ручного управления. Они направили открытое письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ на это глава Минздрава Зоряна Скалецкая анонсировала аудит работы ведомства.

Об этом смотрите в новом выпуске "Цензор Interview" на Youtube-канале Цензор.НЕТ.

Из-за чего возник конфликт в Министерстве здравоохранения, а также о подробностях смены власти в МОЗ рассказали Оксана Сухорукова - генеральный директор Директората медицинских услуг Минздрава Украины и Ирина Литовченко - генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции МОЗ Украины.

00:46 - Скандал в Минздраве: кто и кому предлагает увольняться
02:45 - "По понятиям" - заместитель главы Минздрава Михаил Загрийчук объясняет, как должно работать министерство
05:10 - "Мы найдем причину тебя уволить" - как Загрийчук убеждал Сухорукову освободиться
06:35 - Почему старая команда не может найти общий язык с новым руководством
07:56 - Позиция министра здравоохранения Зоряны Скалецкой
08:45 - Времена "ранней Богатыревой" в Минздраве
10:00 - Почему аудита работников Минздрава не существует как такового
11:15 - Зачем работникам отмечаться в бумажном списке на входе и на выходе из Минздрава
12:13 - Как работников "выдавливают" из Минздрава
13:20 - "Мы ожидали другого" - о новой команде в Минздраве и реакции премьера
16:21 - "Мы не команда Супрун"
19:04 - Не так легко найти госслужащего того уровня, который может работать в министерстве
20:10 - Приоритеты нового руководства Минздрава
22:30 - Почему не получилось диалога между бывшим и действующим руководителем Минздрава
24:36 - "Чувствуется, что новый министр - зависимый человек"
26:48 - Роль Дмитрия Раимова, советника министра, в скандале с увольнением работников Минздрава
31:40 - Как дальше будет развиваться ситуация в Минздраве
33:44 - Перспективы уголовного преследования руководителей Минздрава
34:10 - "То, что происходит в Минздраве, также происходит и в других государственных органах"

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что настроена на разрешения конфликта в министерстве. В ведомстве пройдет аудит работы и по его результатам неэффективные сотрудники будут уволены. Вместе с тем, она получила сообщение от СБУ о возможном наличии признаков растраты при покупке скорых на 100 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/v3151443
 
 
 Топ комментарии
 
зебил??? супрун схемы богатыревой поломала..где на госзакупках милиарды крали
 показать весь комментарий
 
вы наверное дохтур, который барыжал лекарствами, да?
 показать весь комментарий
 
в результате мед реформы Супрун покупал в аптеке препарат за 17 грн, а не за 53грн как было раньше. Только враги или дебилы могут быть против таких реформ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
 показать весь комментарий
 
из-за чего конфликт, кто там чего не поделил, никто не скажет правду, новые тянут от корыта старых, но все пытаются выдать в красивой упаковке для народа
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чем скорее очистят МОЗ от супрунистов, тем больше шансов исправить ситуацию в системе.
 показать весь комментарий
 
 
зебил??? супрун схемы богатыревой поломала..где на госзакупках милиарды крали
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Баба без врачебного диплома -Супрун, могла сломать разве что себе язык, раздавая советы как квасить капусту и почему скорая до температуры 40 не должна приезжать.
Все богатыревские схемы продолжают работать...
А вот врачи перестали к больным приходить...
В этом да, - она герой! "Мы найдем причину тебя уволить": госслужащие Минздрава Сухорукова и Литовченко о конфликте с новым руководством - Цензор.НЕТ 5678
 показать весь комментарий
 
 
Она схемы богатыревой "поломала" ради внедрения схем своих хозяев (более высокого уровня - транснациональных).
 показать весь комментарий
 
 
в результате мед реформы Супрун покупал в аптеке препарат за 17 грн, а не за 53грн как было раньше. Только враги или дебилы могут быть против таких реформ.
 показать весь комментарий
 
 
Правильнее так - только враги или дебилы могут быть за "реформы" супрунистов.
 показать весь комментарий
 
 
Покупали лекарства по рецепту доступні ліки, за копейки, где то чуть больше гривны, которые стоят 850 грн. шунтирование сердца бесплатно, в неотложке, кардиостимулятор немецкий бесплатно, а вот электроды пришлось покупать 10 к грн. все потому, что они не идут в комплекте с прибором. Прибор стоит за деньги порядка 2 к эвриков - это не из дорогих.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и ответила сама себе - зебилы против
 показать весь комментарий
 
Зря стараешься спамить правду. Повторять буду заново после каждого твоего спама.
Она схемы богатыревой "поломала" ради внедрения схем своих хозяев (более высокого уровня - транснациональных).
 показать весь комментарий
 
А ти факти приводь, то й спамити не будуть.
 показать весь комментарий
 
"ЧЕЛОВЕК БОГАТЫРЕВОЙ" НАТРАВИЛ СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ НА МИНЗДРАВ, ЧТОБЫ НАРЫТЬ КОМПРОМАТ НА СУПРУН"
 показать весь комментарий
 
 
Гениально написал !!! И все материалы для счетной палаты в МОЗ тоже "ЧЕЛОВЕК БОГАТЫРЕВОЙ" подбросил?
 показать весь комментарий
 
Счетная палата провела аудит программы "Доступные лекарства". Несмотря на положительную оценку отдельных аспектов программы и отсутствие ошибок в расчете цен, Счетная палата не учла существенные факты и часть выводов являются манипулятивными или вовсе ложными. Чтобы не допустить распространения ложной информации, подаем факты о работе программы. https://glavpost.com/zdorove/2019/05/16/minzdrav-ykrainy-vyvody-schetnoi-palaty-ob-effektivnosti-programmy-dostypnye-lekarstva-lojnye/
 показать весь комментарий
 
Слушай, иди бодайся об зеркало своими рогами. Выше, я написал цены. Благодаря этой реформы выжили люди, а ты походу родственник богатыревой. Если бы тебя загнуло с сердцем и тебя вылечили, по этой программе за копейки, тогда бы здесь не ср"л. Никто не застрахован. Даже те копейки которые ты получаешь строча разную куйню на цензе, не помогут тебе,. запомни это!
 показать весь комментарий
 
 
вы наверное дохтур, который барыжал лекарствами, да?
 показать весь комментарий
 
 
"Дохтура" лекарствами не барыжат, они просто втюхивают пациентам ненужные лекарства за премиальные от дилеров лекарств.
 показать весь комментарий
 
Еще раз повторяю для заказного любителя спамить.
Чем скорее очистят МОЗ от супрунистов, тем больше шансов исправить ситуацию в системе.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Повторяю для заказного любителя спамить. Чем скорее очистят МОЗ от супрунистов, тем больше шансов исправить ситуацию в системе.
 показать весь комментарий
 
 
Тут по моему все тебя спамят. Это у вас там заказные.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, когда нечем возразить, скудоумные прибегают к спаму.
 показать весь комментарий
 
тодуровы и богатыревы будут опять иметь свое бабло на схемах? А тебе какая радость от этого? С тобой делятся?
 показать весь комментарий
 
 
слышь .при богатырёвой фуфломицин из мела делали прямо в подвале министерства . или память у зебилов так далеко по времени не распространяется и они не помнят как оборудование вместе с этим фуфломицином выносили после её бегства
 показать весь комментарий
 
Дай ссылку на судебные решения по подвалу МОЗ.
 показать весь комментарий
 
сразу после твоей о международном заговоре транснациональных корпораций с целью при помощи Супрун озолотится на продаже лекарств в Украину . До неё я так понимаю рынок Украины был открыт только для Дарницы ну разве . что и для тамифлю тимошенчихи ?
 показать весь комментарий
 
плохо когда у тебя начальник зебил.
 показать весь комментарий
 
 
Директорат,, это структура созданная Гроссманом для родственников. Идеи из интернета и получай больше министра . В Украине вроде и НАН есть, почему им не дать заказ на проект по здравоохранению .
 показать весь комментарий
 
 
А що можна сказати якщо призначили керівника МОЗ ЗЕ не фахівця а юриста. А він став збирати в радники помічників, рішал, кодло часів богатирьових, богомолець, мусіїв....... Тільки стало налагоджуватись і бац тобі управляти галуззю будуть поплічники богатирьових. Готуються реанімувати схеми розкрадання і схоже вже почали. Новій міністерші МОЗ фахівці не потрібні найде по рекомендаціях Радуцького, помічників, радників старої системи або від фарммафії . Гряде реванш фармацевтичної мафії. Ждем "покращення".
 показать весь комментарий
 
Опиши какие схемы и как будут "реанимированы". Грядет не "реванш", а возможность навести порядок в этом супрунистском кубле из грантоедов.
 показать весь комментарий
 
 
До Супрун оперировал маму за 14 тыс. грн. Сейчас такая операция тянет на 60 тыс.! Поломала схемы Супрун? Ей верить нельзя было уже по махинациям с её гражданством, которое она быренько восстановила...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх