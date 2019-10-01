 "Мы найдем причину тебя уволить": госслужащие Минздрава Сухорукова и Литовченко о конфликте с новым руководством. ВИДЕО

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Из-за чего возник конфликт в Министерстве здравоохранения, а также о подробностях смены власти в МОЗ рассказали Оксана Сухорукова - генеральный директор Директората медицинских услуг Минздрава Украины и Ирина Литовченко - генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции МОЗ Украины.
00:46 - Скандал в Минздраве: кто и кому предлагает увольняться
02:45 - "По понятиям" - заместитель главы Минздрава Михаил Загрийчук объясняет, как должно работать министерство
05:10 - "Мы найдем причину тебя уволить" - как Загрийчук убеждал Сухорукову освободиться
06:35 - Почему старая команда не может найти общий язык с новым руководством
07:56 - Позиция министра здравоохранения Зоряны Скалецкой
08:45 - Времена "ранней Богатыревой" в Минздраве
10:00 - Почему аудита работников Минздрава не существует как такового
11:15 - Зачем работникам отмечаться в бумажном списке на входе и на выходе из Минздрава
12:13 - Как работников "выдавливают" из Минздрава
13:20 - "Мы ожидали другого" - о новой команде в Минздраве и реакции премьера
16:21 - "Мы не команда Супрун"
19:04 - Не так легко найти госслужащего того уровня, который может работать в министерстве
20:10 - Приоритеты нового руководства Минздрава
22:30 - Почему не получилось диалога между бывшим и действующим руководителем Минздрава
24:36 - "Чувствуется, что новый министр - зависимый человек"
26:48 - Роль Дмитрия Раимова, советника министра, в скандале с увольнением работников Минздрава
31:40 - Как дальше будет развиваться ситуация в Минздраве
33:44 - Перспективы уголовного преследования руководителей Минздрава
34:10 - "То, что происходит в Минздраве, также происходит и в других государственных органах"
Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.
Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что настроена на разрешения конфликта в министерстве. В ведомстве пройдет аудит работы и по его результатам неэффективные сотрудники будут уволены. Вместе с тем, она получила сообщение от СБУ о возможном наличии признаков растраты при покупке скорых на 100 млн грн.
Все богатыревские схемы продолжают работать...
А вот врачи перестали к больным приходить...
В этом да, - она герой!
Она схемы богатыревой "поломала" ради внедрения схем своих хозяев (более высокого уровня - транснациональных).
Чем скорее очистят МОЗ от супрунистов, тем больше шансов исправить ситуацию в системе.