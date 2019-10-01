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 Политика Украины, Общество
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Все про:ПАСЕ (1466) Сенцов (1055) Макрон (324)

 Макрон встретился с украинским режиссером Сенцовым в Страсбурге. ВИДЕО

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA: Перший", встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ.

Макрон и Сенцов общались около получаса, часть встречи была в присутствии журналистов. На обнародованном видео, президент Франции спросил у режиссера, продолжает ли тот писать. Сенцов ответил утвердительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов

Напомним, ранее брюссельский корреспондент Радио "Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что украинский режиссер Олег Сенцов в октябре лично получит премию "За свободу мысли" имени Сахарова.

12 декабря 2018 года Олег Сенцов, на тот момент незаконно удерживаемый в России политзаключенный, был награжден премией "За свободу мысли" имени Сахарова". На церемонии награждения вместо него выступила сестра Сенцова Наталья Каплан.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/v3151421
 
 
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Обрабатывает.
Микрон также обрабатывл Зеро еще перед выборами. Путлер принимает только обработаных
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Сначала Зеленский пиарился с Сенцовім, потом немці, теперь Макрон. У него так тюремной робі на всех не хватит проводить ритуал сжигания Макрон встретился с украинским режиссером Сенцовым в Страсбурге - Цензор.НЕТ 7448
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как будто смотрю мапет шоу - все такие натянутые и не естественные. Скрывают, отрабатывают роли возложенные на них.
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а что снял, собственно, сенцов, что о нем пишут как о Режиссере? писали б уже как о херое, как о 1 номере в новом списке . ну не сладко ему было, но ведь он уже дома, а там осталось тысячи ..
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Та же Европа ничего не сделала для того, чтобы вытащить украинских заложников из лап Путлера. Лишь регулярное выражение обеспокоенности и озабоченности, лицемеры.
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А чем Европа обязана Украине? А что Украина сделала чтобы вытащить своих людей из лап врага? Украина за 6 лет официально не признала войну с Разеей, не выдворила разейское посольство и не закрыла границы с окупантами. Уже не говорю что кацпские агенты спокойно гуляют по Киеву и даже сидят в ВР.
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Треба було нагадати Макрону про кількість вбитих його дружком ПТН ХЛОм громадян України
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ти ба...журналістів вигнали..завербовувати буде агента
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