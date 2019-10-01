 "Я реально за мир", - украинский певец Винник ушел от прямых ответов на вопросы: "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Винник рассказал на пресс-конференции, которую он собрал, чтобы объяснить свое участие в акции, в которой приняли участие, в частности, и российские артисты, снявшиеся в клипе на песню о мире.

Видео ТСН

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Певец Винник попал в базу "Миротворца" за поддержку антиукраинской акции пропагандистов РФ. ФОТО