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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:пропаганда (2316) шоу-бизнес (101) певец (52) Винник Олег (1)

 "Я реально за мир", - украинский певец Винник ушел от прямых ответов на вопросы: "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?". ВИДЕО

Украинских певец Олег Винник ушел от прямых ответов на вопросы: "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?" заявив, что он далек от политики и выступает за мир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Винник рассказал на пресс-конференции, которую он собрал, чтобы объяснить свое участие в акции, в которой приняли участие, в частности, и российские артисты, снявшиеся в клипе на песню о мире.

Видео ТСН

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Певец Винник попал в базу "Миротворца" за поддержку антиукраинской акции пропагандистов РФ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3151417
 
 
 Топ комментарии
 
от український співак Василь Сліпак був за мир
а ти, чмо, за мір
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Обыкновенная **** , которая хочет косить бабло до урала , и дальше .
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Таким зіркам потрібно заборони виступати в Україні
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Да щас, вон Лабуда с **** время от времени приезжают. Потому что еще Порошенко нужно было принимать закон о лишении гражданства. Ну а с этим вообще все ясно, тут раздадут всякому дерьму паспорта.
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не так страшні російські воші, як українські Вінніки, ой пардон гниди.
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недобрий цей Вінник. Сказав би краще -Я бажаю крові і війни-, а ще ліпше -Це я винен в міграції людей за кордон.
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Лучше бы он сказал правду-насрать, а не юлил.
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Жалкая, никчемная проститутка. Винник мечтает за рубли в жопу давать, т.к. курс гривны вырос.
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Пироги на московии для артистов, читай проституток без политики и потому и без Родины, такие большие и сладкие, а чего деньги не пахнут. Вот когда будет он в Мариуполе выступать, а его вместе с близкими накроют расийские грады, тогда он вспомнит про искусство без политики и свою рубашку, которая ближе к телу.
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Якби не ця стаття на Цезорі, то я ніколи б і не довідався про існування такого "співака". Саме для цього ці проституючі "артисти" і влаштовують скандали.
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Этот ватник стадионы во Львове собирает.
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Чего ты мямлишь вокруг да около, или уже запланировал в бензопомойке "пра мир" блеять??
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С одной стороны, наши ребята гибнут каждый день, а с другой стороны наши артисты… Мы как будто живем в двух странах, которые просто не пересекаются. Я не знаю, как можно ездить гастролировать в Россию, когда у нас с ней война. У меня это не укладывается в голове".
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Лучше бы на Рассею уехал бы этот крашенный **** . туда до ****** Лорак , Повалий , Лабуды ,Дорнов ,и др паскуд .
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Этого *******, как и гермафродита Данилку давно пора по почте отправить в Немытую Парашу.
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перед гастролямі на мацве йому в валізу треба підкинуть візітку Яроша! а що Діма теж за мир!
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Реально хитрожопий емигрант очень осторожен в коментариях -ведь хочется и в мордоре гастролировать
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Ну так все кацапы за мир... русский мир.
Акция у Веника какая была, за русский мир?
Ну так вали, какие проблемы?
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не зря меня от него всегда воротило... оно о себе в третьем лице говорит... мы царь, и мы так ответили а вы от Вынныка хотите услышать три слова... неее мы теперь ему сказать хотим три слова - иди на (3-тье слово)...
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Це поговорять,попишуть і заспокояться,а їх стає все більше і вже не знати хто наступний...Позбавити громадянства і депортувати зі всіма полоумними вовчицями разом в любімую расєйку!
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Більшість артистів. спортсменів. ---це люди з відсутністю моралі. патріотизма. Це "кормильці" своєї сімьїПустота в голові,а гроші,гроші і ще раз гроші--на першому плані.
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"Я за мир" = "Мне похе.ru"
"Я поза політикою" = "Коні не винні"
"Я за те, щоб матері не ховали своїх синів" = "Насрати мені і на матерів, і на синів"
"... а решта не моя справа" = "що не дає бабло, то не моя справа".

Желаю этой ***** искать мира с убийцей её детей.
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нада прийти до цього "за мір" додому трахнути йо' дєвку та відібрати кватіру - якшо почне захищатись - присоромити - ти ж за мір!
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