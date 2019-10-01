 "Я реально за мир", - украинский певец Винник ушел от прямых ответов на вопросы: "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Винник рассказал на пресс-конференции, которую он собрал, чтобы объяснить свое участие в акции, в которой приняли участие, в частности, и российские артисты, снявшиеся в клипе на песню о мире.
Видео ТСН
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Винник рассказал на пресс-конференции, которую он собрал, чтобы объяснить свое участие в акции, в которой приняли участие, в частности, и российские артисты, снявшиеся в клипе на песню о мире.
Видео ТСН
За такий він мир?
Акция у Веника какая была, за русский мир?
Ну так вали, какие проблемы?
"Я поза політикою" = "Коні не винні"
"Я за те, щоб матері не ховали своїх синів" = "Насрати мені і на матерів, і на синів"
"... а решта не моя справа" = "що не дає бабло, то не моя справа".
Желаю этой ***** искать мира с убийцей её детей.