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 Политика Украины, Общество
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 Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info. ВИДЕО

Украинские военные до сих пор не получили обещанные в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

В 2016 году Минобороны заказало у Харьковского конструкторского бюро машиностроения, которое входит в состав государственного оборонного концерна "Укроборонпром", полсотни бронетранспортеров.

Сначала корпуса для БТРов планировали делать из украинского металла - стали марки 71, которая является базовой для БТР-4. Но завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств и поставить готовые корпуса на харьковский завод, отправив лишь 20 недоделанных вместо почти 50 готовых.

Поэтому в декабре 2018 года ХКБМ (Харьковское конструкторское бюро машиностроения. - Ред.) заказало 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов. Металл заказали у официального дилера производителя - польской фирмы Texprotect. Сталь прибыла в Украину в марте, но спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта забраковало ее из-за проблем с маркировкой, сопроводительными документами, и главное - из-за химического состава, который не соответствовал украинским требованиям.

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Журналисты отмечают, что химический состав стали должен был обсуждаться с поставщиком в самом начале, но в договоре по финской стали этого пункта не было. Поэтому завод приобрел сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления БТР-4Е в утвержденном самими конструкторами виде.

"Но вместо того, чтобы признать и исправить ошибку, руководство завода решило уговорить Минобороны использовать уже купленную партию стали. В частности, настаивал на этом директор ХКБМ Алексей Бабич, который подписывал "неправильный" договор, и который на тот момент уже был отстранен от должности из-за скандала с расследованием о масштабной коррупции в оборонке, поскольку оказался одним из фигурантов. Бабич, несмотря на то, что не имел никаких полномочий на заводе, все же провел совещание, где убеждал работать именно с финской сталью", - говорится в сюжете.

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В результате переговоров конструкторы и военные решили провести новые исследования и "отстрел" как целых кусков купленной стали, так и в дальнейшем сварных швов для того, чтобы решить что делать дальше. Но даже эту проверку до сих пор не завершили.

В Институте Патона разными способами сварили несколько образцов именно этой стали с заниженным содержанием легирующих и проверили швы на прочность, найдя участки с более низкими показателями твердости и пришли к выводу, что такой металл для корпусов БТРа использовать можно лишь при условии дополнительных работ - приваривать вдоль всего шва дополнительную подложку с бронестали.

Таким образом сроки поставки сорваны и Минобороны до сих пор не получило БТРы. За срыв контракта заводу выставили штраф на 82 млн грн. В свою очередь ХКБМ хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с Минобороны из-за решения по отбраковке металла.

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Источник: https://censor.net.ua/v3151377
 
 
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Свинарчуки, нужна ваша помощь. Ничего новая криворукая власть без Вас сделать не может!!! Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2402
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В 2016 году Минобороны заказало у Харьковского конструкторского бюро машиностроения, которое входит в состав государственного оборонного концерна "Укроборонпром", полсотни бронетранспортеров Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2861
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Шел 6-й год войны. Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3587 Что скажите петеботы? Как вам самая сильная и рехвормированная армия европы? Петя был занят Ротердамом+++ и передачей всей енергетики Украины Ахметову. Ему не до вашей армии и войны.
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купили сталь по дешовке--перемога, сталь оказалась папиросной бумагой--зрада. и так по кругу которьій год
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Кстати, а уже наказали клятых мародеров, которые заказывали из РФ детали, которых не было в Украине? Тоже ведь Бигус вскрыл коррупцию, да так, что теперь ни своих деталей, ни российских.
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просто сталь не той системы. При СССР все производилось от БТР до бесплатных путевок в санатории, а тут як сім баб пошептало. Чтоб они не делали не идут дела.
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«Поэтому завод приобрел сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления БТР-4Е в утвержденном самими конструкторами виде. Источник: https://censor.net.ua/v3151377»

«Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. - Учитесь. ...»

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