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 Политика Украины, Общество
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Все про:Ахметов (1866) Жеваго (67) промышленность (230) Гончарук_Алексей (133)

 "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает нецелесообразной господдержку промышленных предприятий, которые принадлежат украинским олигархам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, отвечая на вопрос о поддержке промышленности в Украине.

"Поддержим ребят?", - спросил Гончарук у задающего вопрос, - "Коллеги, я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит".

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Видео ICTV

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Источник: https://censor.net.ua/v3151348
 
   
 Топ комментарии
 
Хотелось бы верить, но вот когда предприятиям бородатой бабушки ЗЕ некоему БЕ, тариф на электроэнергию установлен вот этим самым самокатным Г льготный в 0,68 гр., когда я плачу почти в три раза больше, что то мешает мне поверить в его латынь. "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 1969
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Гончарук Олексій Валерійович

Дата народження: 7 липня 1984 р. (35 років)


"Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго.

"Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 2897
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Ну вот и все, что вам нужно знать об отношении власти к олигархам. Только кукловода не вспомнил...
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На самокаті , надіюсь ?
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Бо без самоката діджитілізація не щитається ...
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Все правильно олигархи присосались к бюджету как переростки к титьке-не оторвать
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Ну вот и все, что вам нужно знать об отношении власти к олигархам. Только кукловода не вспомнил...
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"Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей." (c)
А с кукловодом всё наоборот! Кукловод сам поддерживает его... за яйки.
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Коломойского? Куда ж ты денешься от поддержки. Никуда.
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Ты, кстати, тоже никуда. А Пороху плевать, у него и без тебя все нормально.
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Пусть плюет, срет, сморкается и что там еще у вас принято делать. Главное что от кормушки на х. И вас всех, 5 - 8 %-х, от нее тоже.
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А вдруг не плевать,скиньтесь,памагите.
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Если Зеботу отрубить голову - он еще 10 минут будет КУКАРЕКАТЬ про барыгу и марадера !!!
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Какое-то существо запоребриковое что-то тут вякает на 5 президента Украины?!
Иди к чёрту!
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в чем? То что он языком ляпнул то что от него ожидает услышать люмпен - ну так это любой дурак сможет.
А ресльно что он сделает - это другой вопрос.
Вон Бене электричество по цене ниже себестоимости сделали.
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Вот ты не люмпен значит ты и будешь Ахметову денежку засылать.
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Ты дурак? Премьер публично отказывает Ахметову в роздаче моих денег из бюджета. Значит вся нагрузка на тебя лично ложится.
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А раньше Ахметову раздавались деньги из бюджета? Можно факты - сколько и когда?
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от тебя, зелебот, факты требуют. Быстро служи, слуга!
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Ну пойдут твои деньги из бюджета не Ахметке, а Бене, намного легче стало?
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Зебилы теперь все у нас бенефициары, в смысле все бене должны. Кроме зезидента. Тот "никому ничего не должен"
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Гончарук Олексій Валерійович

Дата народження: 7 липня 1984 р. (35 років)


"Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго.

"Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 2897
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До слез, чувак их с 5 лет чтоли потдерживает? А еще на Кличко катят бочку, что он якобы тупой...
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Пропагандоны катят туда куда им приказывают катить.
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Причем поддерживать начал еще при совке.
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Ахметов тогда еще наперсточником был, если бы ему кто-та ванганул, что он станет олигархом, то тот бы просто заржал опоненту в лицо, ну и пырнул ножичком "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 7934
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В мене складається враження , що Зелені одкривають рота тільки , щоб знову збрехати ...
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Ну и что он такого крамольного несет, а, порохобот?
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Ти рахувать умієш , чи теж з Трускавецькою освітою ?
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Ты еще к форме его носа придерись и скажи, что из-за такой формы носа все пропало.
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Ну на то он и русский чукча, странно от него было другого ждать. 😀
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он правильно говорит. хватит кормить быдлячью свиносою за счет народа.
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Хотелось бы верить, но вот когда предприятиям бородатой бабушки ЗЕ некоему БЕ, тариф на электроэнергию установлен вот этим самым самокатным Г льготный в 0,68 гр., когда я плачу почти в три раза больше, что то мешает мне поверить в его латынь. "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 1969
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Бєня посрався з Ахметкою і дозволив гавкнути.
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Не только говори, а и делай. И надо жестко пресекать любые попытки со стороны Ахметова и его проплаченных экспертов шантажировать массовыми увольнениями и закрытием производства в случае отмены дотаций или повышения налогов.
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Якщо хтось думає, що крім Ахметки ніхто не може керувати віджатими ним в 90-ті підприємствами, то він або аполітичний, або молодняк, або дебіл.
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Ахметка заслугосує пожиттєве. Але ворушити минуле накладно.
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ну выкупи у Ахметова предприятия, и потом керуй, какая проблема.
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С 1 октября 5 копеек выведено из оборота. Так, что свалил с украинского ресурса куРа из-за поребрика.
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Вже є монети 10 гривень, а скоро будуть 5 гривень. А 5 копійок будуть сувениром та нумізматикою.
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Ти казав шо я кацап ще 27.06.2019, через що і потрапив до чорного списку. І тому в спам.
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Ти ворог, ти пишеш все проти України,значить кацап, тому, що кацап це той, хто ненавидить Україну і все українське.
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А щодо підтримки ціни для підприємств Коломойського Гончарук нам нічого не хоче розповісти?
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По українські, кацапе !!!, говориться - зачепило.
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Temprary FD. "при пеце" Х**ло отжал Крым и развязал войну на Донбассе.
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При каком еще Пете ***** "отжало" Крым? Что несешь?
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Так делайте уже что то, сколько можно трындеть?
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какого такого? Красивых пустых фраз без обязательств?
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при пете как раз были одни пустые фразы
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да, петя электричество Коломойскому ниже себестоимости не продавал.
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петя только воровал и скалдыал к себе в офшор.
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В офшор к себе ? Надеюсь не в вофкин, кипрский?
Азязяй...
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что Петя уворовал и сколько "наскладывал" в офшор, детали можно?
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Так до сих пор зебени гребут из бюджета что "наворовал" Петро.
Судя по уровню жизни в Украине ,Порошенко или не воровал ,или Збени воруют еще больше.
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Я тебе уже это показывал несолько раз. Запиши к себе в методичку.

"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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1. Райнин - это Порошенко?
2. Если есть доказательства, то почему Райнин не сидит а на свободе? Или все что есть - это чьи-то слова? Я тоже могу сказать что ты воруешь по 1 миллиону в день.
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Рейнин это Админстратор твоего Порошенко!!!
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портнова давай. у того хоть письмо в ГБР ума написать хватило.
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Подтверди свой вонючий кацапский бред фактами, установленными следствием и подтвержденные в суде
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"Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго. ВИДЕО
значить ,всі на підтримку бєні)))
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Так он эти 30 лет не поддерживал Беню?... "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 6768 это хорошо или плохо для его карьеры?... "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 3275
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Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал! (с)
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правильно! тепер усе бабушці та тррошки пінчуку! кошерна мафія своя рідненька
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Українець пам'ятай, ворог не тільки окупував Крим та Донбас, він ще окупував і сайт ЦЕНЗОР.
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та пусть ждут. Вон лохи 2000 лет ждут второго пришествия Христа, и до сих пор надеются
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Если из бюджета поддерживать Ахметовп...Живаго и Пинчука...
Не останется ШЕКЕЛЕЙ ДЛЯ ИГРЬ ВАЛЕРИЧА!!!))))
А он не для этого ЗЕню ЗИЦ директором ставил)))
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пинчука это в смысли пинкиса? хозяина свиносявки эльзы?
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Куда ты, глупый, денешься с подводной лодки, кого прикажут, того и будешь поддерживать.
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На днях Игрь Валерич толкнул идею...что убытки его УкрНафты в размере 18 млрд.грн. должны покрыть с бюджета!)))
То есть за счет ЛОХОВ!))))

так шо денег для Ахметова...НЕТ!))))
ЛОХИ еще не собрали...
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слова правильные .но этго мало . Сделаешь , красава .а нет говно , как и все до тебя .Лично я не верю
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35...
З0 из которых на коленях у кормушки или ширинки Игрь Валерича)))))
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Косюка! Косюка, друга Парашенкі, нужно підтримать!!!
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Чем ты там хватит говоришь? Тем что востановили дпм? Мусоров из налговой которые только грабиьь умеют ? Тем что зажимаете, вкрнее добиввете спд новыми ограничениями? У Ахм4това несколько монополий в нашей стране, он азиат, который создал путч в Донецке и ненаыидит Украину, ведь грабит ее каждый день своими монополиями! Что конкретно Вы ему сделаете малыши-карандаши?
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В открытую завлена поддержка только бабушке ? И это тот компромис с которым вернется МВФ?
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Нічого не міняється. Порошенко створював олігархам складнощі, а потім пропонував залагодити все за .... "невеличкуі" суму у мільонах доларів. По узгодженоссті "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 5006
Те саме зараз робить той, хто керує Зеленським.
Тільки не бачу - а де тут наш ітерес, українців? "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 2058
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цікаво))), як порохоботи тут) відстоюють "принципи", але не вже не зрозуміло, що теперішній прем'єр з команди соросят), і зеля його взяв з зрозумілою метою?! "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 7425 "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 8441 "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 8441
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Хотелось бы узнать у Гончарука , в цифрах , сколько дотаций из бюджета получили вышеупомянутые товарищи . Просто для интереса . А то нигде такой инфы нет . "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 1165 .
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Скоро будет открытый суд над Порошенко, там все скажут.
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