 "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, отвечая на вопрос о поддержке промышленности в Украине.
"Поддержим ребят?", - спросил Гончарук у задающего вопрос, - "Коллеги, я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит".
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Видео ICTV
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ахметов зарабатывает с недр земли Украины, а нас всех считает лохами, - КоломойскийИсточник: https://censor.net.ua/v3151348
А с кукловодом всё наоборот! Кукловод сам поддерживает его... за яйки.
https://www.youtube.com/watch?v=R1fZcCMRh2w
Иди к чёрту!
А ресльно что он сделает - это другой вопрос.
Вон Бене электричество по цене ниже себестоимости сделали.
Дата народження: 7 липня 1984 р. (35 років)
"Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго.
Азязяй...
Судя по уровню жизни в Украине ,Порошенко или не воровал ,или Збени воруют еще больше.
"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
2. Если есть доказательства, то почему Райнин не сидит а на свободе? Или все что есть - это чьи-то слова? Я тоже могу сказать что ты воруешь по 1 миллиону в день.
значить ,всі на підтримку бєні)))
На что он руку поднимал! (с)
Не останется ШЕКЕЛЕЙ ДЛЯ ИГРЬ ВАЛЕРИЧА!!!))))
А он не для этого ЗЕню ЗИЦ директором ставил)))
То есть за счет ЛОХОВ!))))
так шо денег для Ахметова...НЕТ!))))
ЛОХИ еще не собрали...
З0 из которых на коленях у кормушки или ширинки Игрь Валерича)))))
Те саме зараз робить той, хто керує Зеленським.
Тільки не бачу - а де тут наш ітерес, українців?