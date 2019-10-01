 "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, отвечая на вопрос о поддержке промышленности в Украине.

"Поддержим ребят?", - спросил Гончарук у задающего вопрос, - "Коллеги, я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит".

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