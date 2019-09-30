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Все про:Обухов (70) похороны (957) Национальная гвардия (1239) Ян Осока (814)

 Погибшего на Донбассе лейтенанта Нацгвардии Маркива похоронили в Обухове на Киевщине. ВИДЕО

30 сентября, в городе Обухов Киевской области состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Александром Сергеевичем Маркивым (позывной Чумак),

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Хроники Обухова.

Александр Маркив, 1981 года, старший лейтенант, командир зенитно-ракетного взвода зенитно-ракетной батареи зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 4-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, который 27 сентября в 17.00 в районе Светлодарской дуги во время обстрела наших позиций получил крайне тяжелое ранение осколочное ранение головы, от которого скончался в больнице в 19.30 того же дня.

Александр Маркив В 2003 году окончил Академию Государственной налоговой службы в Ирпене за специальностью "финансовое право", 2007 - МАУП (учет и аудит). С 2002 работал: ВВП "Биор", Научно-исследовательский институт механической обработки древесины, ГНИ в Обуховском районе, ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", ЗАО "Эрго".

Увлекался военной историей, был членом клуба военно-исторической реконструкции ВИК "Повстанец" (Киев). Участник Революции Достоинства. С марта 2014 года по февраль 2015 служил в 72-й ОМБр командиром взвода. Участвовал в боевых действиях у Амвросиевки, Зеленополье, Гранитного. В 2016 прошел отбор в бригаду быстрого реагирования НГУ.

У него остались жена и сын.

Видео - Трипільский край

Источник: https://censor.net.ua/v3151267
 
 
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Вот такое оно "потерь нет",после обстрелов, ведь скончался то в больнице
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паскуди донецькі закликали нечисть - а тепер людям горе.
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А у власти потепление отношений и перемирие
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Вічна пам'ять Герою, царство небесне, будь проклята війна і ті, що її прикликали.
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