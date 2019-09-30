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Все про:Африка (125) Киселев Дмитрий (619) пропаганда (2314) ЧВК_"Вагнера" (89)

 Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, "не имеющих никакого отношения к ЧВК "Вагнера". ВИДЕО+ФОТО

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев хотел рассказать, что ЧВК "Вагнера" не воюет в Центральной Африканской Республике, но попался на вранье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Conflict Intelligence Team.

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На опубликованном видео россиянин Геннадий Иванов, тренирующий африканцев в ЦАР, утверждает, что он не имеет никакого отношения к ЧВК "Вагнера". При этом он демонстрирует "заповеди бойца", которым следует, напечатанные на бланке с гербом ЧВК "Вагнера".

Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, не имеющих никакого отношения к ЧВК Вагнера 01

Источник: https://censor.net.ua/v3151226
 
   
 Топ комментарии
 
Тоже мне новость, - новость была бы если бы он правду сказал
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возможно, моджахед яценюк взявся за старого и подався в вагнеровцы )))
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Хроники одного презЕдента....
Судя по информации из КМ Скалецкая не справляется с ситуацией в министерстве. Гончарук собирается вмешиваться лично.
тут подробности https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_26.html

Информация по встрече представителей фракций палаты представителей Конгресса США для обсуждения вопросов по слушаниям по импичменту.
оформлена отдельным сообщением https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_32.html

Неожиданное "воскресно-виртуальное" принятие программы правительства, которую в глаза никто не видел, да еще в условиях не принятого Государственного бюджета, с проектами о легализации азартных игр и добычи янтаря, откровенно демонстрирует, что команда Зеленского всерьез опасается за свое будущее. Суть всей аферы в том, что принятие Верховной Радой этой "программы" гарантирует годичный иммунитет для роспуска правительства Гончарука. При том самих членов правительства, кроме Гончарука, можно увольнять сколько угодно. Делается это еще и для того, чтобы не допустит совсем пикового развития событий, когда всей этой компании придется соглашаться на премьерство Яценюка.
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возможно, моджахед яценюк взявся за старого и подався в вагнеровцы )))
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при том, что киселев -, в сравнении с "новыми мордами" - просто образец честности и порядочности... Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, "не имеющих никакого отношения к ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 7336
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Не вижу разницы никакой...врут все кто у власти
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Ппц)))логика железная))) а как же 73% они то поверили в обицянки зеБЕНИНЫХ телепузиков? Что будет с ними?)
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неужто до зебилов дошло - что моника шмаркля врётЬ?)) помнится, зебилы хором орали что оно - честное, и под этим лозунгом выбрали клоуна Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, "не имеющих никакого отношения к ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 4606
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Саме так. Ворог не у Кремлі, а на Банковій. Хто думає інакше - хахол, малорос, агент *******, сепар і зебіл.
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Олена Монова
3 год ·

Давно собиралась написать такой пост, но все время руки не доходили. Но вот наконец-то сложились звезды в правильную конфигурацию, и я написала. Во-первых, принесли скрины, где очередной *******, которому я наступила когда-то на хвост, выводит на чистую воду ̶а̶р̶ф̶и̶с̶т̶к̶у̶ аферистку Монову.
Но там даже не сам ******* интересен, потому что таких хейтеров как говна за баней. Интересен там комментарий одной леди, он показательный очень в данном случае, в нем говорится примерно следующее: «Ну надо же, какой ужас! А я ее с 2014 года читаю, так нравилось, со всем согласна была! Но вам верю, поэтому больше не будет ее в моей жизни!»

А во-вторых, комментарий к моему вчерашнему посту про Бабий Яр: «А вы что, правда верите, что Зеленский там был?»
Совершенно разные ситуации, которые объединяет одно: вера. У нас люди привыкли оперировать понятиями «верю» или «не верю», а не фактами, которые можно доказать документально, в том числе и в суде. Тебя могут читать с 2014 года, видеть все твои слова, мысли и даже действия в режиме реального времени, отслеживать, со всем соглашаться, но потом придет кто-то с ворохом недоказуемой и непроверяемой ***** - и ему поверят больше, чем тебе. По тем или иным причинам, ковырять которые мне лень, ведь я ненастоящий психолог.
Либо другая ситуация: ты ненавидишь кого-то так яростно и сильно, что тебя не убедит никакое документальное свидетельство его правоты. В принципе, так было всегда, это в человеческой природе, психика бережно хранит себя от потрясений и выставляет заградительные барьеры.
Но дело в том, что если раньше на это свойство человеческой психики обращали внимание лишь профильные специалисты, то сейчас, в эпоху постправды, этим вовсю пользуются информационные технологи.
Мы теперь живем не в мире фактов, а в мире интерпретаций. Факт перестал иметь значение, перестал существовать, он превратился во мнение, которое полностью подчинено интерпретации того, кто это мнение продвигает и тому, насколько аудитория продвигающему верит. Отсюда растут ноги у распятых мальчиков в трусиках, у изнасилованных монтажной пеной пенсионерок, у того, что Порошенко убил своего брата, и фамилия его Вальцман, и много у чего еще. Часто чем безумнее тезис, тем яростнее в него верят.
******, зачем я все это написала, ведь я уже столько лет пытаюсь донести мысль, что вера к реальности часто имеет весьма опосредованное отношение, но вижу, что бьюсь в глухую стену.
Но все равно, пусть будет, а вдруг.
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А это так и будет! Уже в кулуарах говорят, что ведутся переговоры зеБЕниных телепузиков с Яценюком.
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Яценюку нах послать эту школоту с их предложениями Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, "не имеющих никакого отношения к ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 5878... Тут даже Йуля уже в ПМ не рвется - понимает какой это будет зашквар в "трудовой"
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Посмотрим. Я бы тоже хотела, что бы он их послал.
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ты полный идиот? писать о ничтожной ушастой мрази кулявлобном бакайцынюке будет только полностью умственно отсталый.
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Читай выше у Shuha...
Можешь обратиться к древнегерманскому эпосу, в частности, Повести о зебелунгах... там ясно описана никчемность нынешнего и непревзойденный профессионализм Яценюка...
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Воно брешей як дише, какие доказательства??
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Тоже мне новость, - новость была бы если бы он правду сказал
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*
кто переехал в цирк жить... тот над дурдомом уже и не смеется
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Было бы наоборот удивительно, если бы он сказал правду.
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Выс тупления Киселева и его друзей по несчастью будет имеет смысл посмотреть и послушать, только лишь когда им дадут последнее слово у какой-нибудь подходящей стенки.
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Ніде їх іхтамнєт,боюсь що і в Антартиді вони пінгвінів тренують.
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эти "заповеди" - просто клиника, учитывая какие подлые, лживые, жестокие, вероломные, совкожопые и грязные свиньи им "следуют".....
кстати да, прямо как Путин "следует" Моисеевым заповедям. Ну, типо там не пожелай имущества ближнего, очень люби его и прочие "неубейки" Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, "не имеющих никакого отношения к ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 875
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кстати, все эпитеты(типо "лживые" и т.д. шо выше) мона просто заменить словом "советские" - вся мерзость мира собрана в одном месте, там где мумия гнилая, там где Моль сидит малАя)
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Суки кацапские, врут, как дышат. Причем сверху до низу
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OFAC забанил кремлеботов Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, "не имеющих никакого отношения к ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 8846 живительные санкции
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