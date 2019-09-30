 Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, "не имеющих никакого отношения к ЧВК "Вагнера". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Conflict Intelligence Team.

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На опубликованном видео россиянин Геннадий Иванов, тренирующий африканцев в ЦАР, утверждает, что он не имеет никакого отношения к ЧВК "Вагнера". При этом он демонстрирует "заповеди бойца", которым следует, напечатанные на бланке с гербом ЧВК "Вагнера".