 Состояние железной дороги критическое, в том числе, из-за тотальной коррупции. Мы изучаем качество работы менеджмента "Укрзализныци", - Гончарук. ВИДЕО

Об этом сегодня во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДС".
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"Есть определенные вопросы к инфраструктуре. Что происходит с дорогами, вам объяснять не надо - вы ежедневно по ним ездите. Железная дорога сейчас крайне в плохом состоянии. Она очень изношена. Почти каждый день горит какой-то локомотив. Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии, но состояние ее критическое, очень плохое", - заявил премьер-министр.
"Мы разбираемся детально, что там происходит, но состояние ее (железной дороги. - Ред.) критическое. Это, в том числе, из-за тотальной коррупции, потому что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах… Мы сейчас внимательно изучаем вопрос качества работы этого менеджмента. В ближайшее время дадим этому соответствующую оценку", - цитирует Гончарука Интерфакс-Украина.
-тотальная коррупция!
-это как?
-все берут взятки!
-все?
-все!
-и вы?
-и я!
-и я?
-и вы!
🤣
Там у них все хорошо.... и деньги есть...(5 лярдов Бени выдали только что)...
Чего, только сейчас тотальную коррупцию обнаружил?
Ну как же ехать по ЖД после таких слов...?
Нужно тогда срочно закрывать ЖД сообщение.... - не подвергать риску граждан...
Я прав?
Почти каждый день горит какой-то локомотив. Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии, но состояние ее критическое, очень плохое", - заявил премьер-министр.Источник: https://censor.net.ua/n3151143
За те, що п'ять років, мінімум, не доходило!
😁
брутальна корупция
зубожила корупция
зрадницька корупция
повальна корупция
абсолютна корупция
🤣
И дальше будут гореть. Луганское дерьмо 2TЭ-10; но списать вам их не удастся - GE вам больше ничего не даст. Только при Порохе это было возможно: 30 новеньких GE.
Полицейские , молодые ребята потрульные- не дайте им превратится в старых ментов!!! Там опять бардак!!!!!
Свинарчуки
Гройсмани ......
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і Поросятко !