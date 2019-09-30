 "Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание Офиса президента. Они требуют от Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали свое обращение к Зеленскому в ОП.
Также митингующие держат плакаты со своими требованиями и призывами не усложнять работу малого бизнеса. Некоторые митингующие принесли грабли, как символ того, что власть в отношении к ФОПам прибегает к тем же методам и совершает те же ошибки, что и их предшественники. Митингующие также установили столик и ожидают, что к ним попить кофе придет лично президент.
Митингующие также принесли символическую крышку гроба с надписью "Малый бизнес", а также разбили молотком кассовый аппарат. Кроме того, перед митингующими выступил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Вместе с тем, его предложение лично передать президенту обращение митингующих, а также аргументы относительно сложившейся ситуации нашли неоднозначный отклик среди активистов и полиции пришлось помочь нардепу покинуть территорию митинга.
"Требуем вето на карательные законы 1053-1 и 1073, ведущие к уничтожению упрощенной системы налогообложения! Мы, предприниматели, являющиеся налогоплательщиками. Мы являемся президентами в своей стране. Мы должны защитить саму Украину! Потому что страна, которую покинут предприниматели, станет лишь территорией", - заявили организаторы митинга.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Проплаченные наверное...
Зе-единомышленники,! - они же проплаченные да...?
🤗
Но сам бы заплатил, что бы погонять зеленых баранов туда-сюда....
Кишка тонка..
🤣🤣🤣
вы не дорого стоите...
🤗
Давай потом...., я с тобой свяжусь когда нужно будет собрать зе-отару...
Сейчас не нужно...
🤣🤣
😁
https://vremya.com.ua/insider/1120_ahmetov-vydelil-1-milliard-na-sverzhenie-zelenskogo
"Особенно сильно они активизировались после того как команда Зеленского отменила аферу Ротердам+ и показала миру новый Закон о конфискации имущества чиновников, судьей, прокуроров, депутатов, которые наживались на горе и войне."
це сайт мабуть з паралельної реальності?
Це тобі не методуху слюнявити!
😁
Хотя правильно, даешь Европу так во всем и в том, чтобы доходы чиновников в сотни раз не превышали доходы предпринимателей
🤣🤣
А че??
🤣
🤗
🤢
😁
Де чувачкі з *********** паличками?