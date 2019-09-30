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 Политика Украины
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Все про:вето (306) Зеленский (3055) пикет (604) упрощенка (21) Офис Президента (116)

 "Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание Офиса президента. Они требуют от Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали свое обращение к Зеленскому в ОП.

Также митингующие держат плакаты со своими требованиями и призывами не усложнять работу малого бизнеса. Некоторые митингующие принесли грабли, как символ того, что власть в отношении к ФОПам прибегает к тем же методам и совершает те же ошибки, что и их предшественники. Митингующие также установили столик и ожидают, что к ним попить кофе придет лично президент.

Митингующие также принесли символическую крышку гроба с надписью "Малый бизнес", а также разбили молотком кассовый аппарат. Кроме того, перед митингующими выступил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Вместе с тем, его предложение лично передать президенту обращение митингующих, а также аргументы относительно сложившейся ситуации нашли неоднозначный отклик среди активистов и полиции пришлось помочь нардепу покинуть территорию митинга.

"Требуем вето на карательные законы 1053-1 и 1073, ведущие к уничтожению упрощенной системы налогообложения! Мы, предприниматели, являющиеся налогоплательщиками. Мы являемся президентами в своей стране. Мы должны защитить саму Украину! Потому что страна, которую покинут  предприниматели, станет лишь территорией", - заявили организаторы митинга.

Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 01
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 02
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 03
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 04
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 05
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 06
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 07
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 08
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 09
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 10
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 11
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 12
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 13
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 14
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 15
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 16
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 17
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 18
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 19
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 20
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 21
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 22
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 23
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 24
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 25
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 26

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3151135
 
   
 Топ комментарии
 
твае ліцо када нізнаішь каму званіть па поваду етава чірта

"Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 7224
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Как же приятно лицезреть возмущенных зебилов "Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 2557
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твае ліцо када нізнаішь каму званіть па поваду етава чірта


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Кассовые аппараты должны быть везде и позор, что до сих пор существуют магазины, довольно крупные и без кассовых аппаратов. Дурят людей на сдаче, а хозяин магазина в ус не дует. Нет даже проверяющих организация на этот счет. Что за бардак?
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Все хотят прокачать кошелёк, не качая мозг. Маргиналы.
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На шею , да потяжелее. Полезные идиоты, городские сумасшедшие, сброд случайно оказавшийся в высшем законодательном органе Украины.
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Выпустите на них шМендель! Она быстро разгонит недовольных!
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идите работайте лентяи....- ваш Народный Президент и его правительство знают что делают...

Проплаченные наверное...
Зе-единомышленники,! - они же проплаченные да...?
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неа...., достоинство не продаю..
Но сам бы заплатил, что бы погонять зеленых баранов туда-сюда....
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як за сеанс сватів і голобородька на г+г вас влаштує?
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уже торгуешься? "Кожному депутату по касовому апарату", - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 6894
Давай потом...., я с тобой свяжусь когда нужно будет собрать зе-отару...
Сейчас не нужно...
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Нюю, вот и вскрываетца продажность + посредничество!
🤣🤣
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Кто тебе больше пообещает,туда ты и побежишь.Как можно быть таким продажным ？
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Нульовки исчо не определились кому отдатца..?
😁
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ждем када на г+г скажут что порох проплатил етих из наварованава
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от я перейшов по вашій ссилці і скопіпастив сюди одну цитату

"Особенно сильно они активизировались после того как команда Зеленского отменила аферу Ротердам+ и показала миру новый Закон о конфискации имущества чиновников, судьей, прокуроров, депутатов, которые наживались на горе и войне."

це сайт мабуть з паралельної реальності?
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Він, сайт украЇнський, не забороненний!
Це тобі не методуху слюнявити!
😁
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ну это проблема, на взятки, откаты кассовый аппарат не поставишь "Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 5547
Хотя правильно, даешь Европу так во всем и в том, чтобы доходы чиновников в сотни раз не превышали доходы предпринимателей
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А вот что будет когда фермеры, селяне со своей техникой в Киев приедут?! "Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 1928
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да его вынесут до этого как они приедут - и ла не могу не напомнитье - вы это сделали вместе
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Селяне не приедут, они работают, им некогда.
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Когда земля будут забирать им и работать негде будет......Уже предупредительную провели по регионам.
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Входной счетчик и выходной!
А че??
🤣
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І хто з них сьогодні вже "не голосував за нього"?
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О,там кто то из Одессы возмутился,? Никаких поблажек зеллхторату, пусть жрут большой ложкой ту кучу дерьма что они привели к власти.Посмотрите кто вышел?Именно те ,где процент голосовавших за зелю зашкаливал.Получите и не обляпайтеь.
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я там писал - шо если подпишет то вынесут - кто не верит - может на фото посмотреть
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Зеленые обезьяны в раде приняли то что не читали ,а вожакам надо наполнять бюджет,то что мелет своим языком Разумков в защиту этих законов,полная гуйня !! Ни какие кассовые аппараты не мешают дробить крупный бизнес ! Они просто тупо усложняют жизнь остальным,кто ни чего не дробит,а просто выживает,и накладывает дополнительные расходы на покупку и обслуживания этих **-х аппаратов,с обон платы которых будут жиреть какие то уже зеленые жабы!
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Покращення інвестиційного клімату по-зебільськи.
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Розумков ,если уже зебилы вышли митинговать, где же твой нарисованный рейтинг, который снова вырос?Может ты его со своим гемороем от кресла в раде перепутал?
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Фопи без РРО обкрадають нарід Украъни. ДоколЕ! "Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 7594
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Чек должны давать везде и всегда, за любой товар и услугу, а не по требованию! Дабы потребитель мог вернуть деньги за недоброкачествееный товар или услугу. Это признак цивилизованности. И я далеко не сторонник Зе, даже наоборот, но то что у нас щас твориться - просто дикость.
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Вот не надо,эти дикари привели зелю к власти ,имеют право требовать. Что не нравится?Извольте лицезреть избирателей зеленского, выходит его дикари выбирали.
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Не всё так однозначно. По европейски вы правы, но в Азии вас не поймут.
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ты в цивилизацию ездил? Да будет тебе известно что чек в мелких лавках много где не дают
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Краще б зробили субсидію для закупівлі апаратів та якісь преференції для підприємств. що переходять на електронні платежі. але ж овець стригти простіше.
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Законы правильные, и кассовый аппарат с выдачей чека должен быть у каждого торгующего, у каждого, не зависимо от суммы годового оборота!!!
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Лучше степплером по причинному месту!
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Зєбіли, при минулих граблях чутка ходила, шо до 5 млн обіг хочуть збільшити, а тут - бац - таке... "Кожному депутату по касовому апарату", - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 7318
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Ау. Аваков?
Де чувачкі з *********** паличками?
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Зефіли, що обрали Зеленського, тупо познущались, як з нього, так і з України.
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Моника ежедневно устраивает праздник порохоботам руками своих избирателей.
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