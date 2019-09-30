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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3055) свобода слова (999) пресс-секретарь (51) Братущак (34) Мендель (32)

 Мендель нападет? За кого бьется пресс-секретарь Зеленского. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос президенту и главе его офиса Андрею Богдану. Позже журналисты Кристофер Миллер и Наталия Шымкив рассказали о том, что они также сталкивались с агрессивным поведением пресс-секретаря президента Украины.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг ее слова о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов

Источник: https://censor.net.ua/v3151110
 
 
 Топ комментарии
 
Я вважаю, що треба постійно тролити, карикатурити і фотожабити Зе. Запитаєте чому? Та тому що років 10 він тільки цим і займався відносно українських політиків не розбираючись.
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да дырка Шмндульская.. она клоуна.... лежала и лежит под ним.... а Жона так то Жона..а у ее нафиг надоела уже...
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А если так- Вовочка, пошел ты в мандель! Это оскорбление или приятное путешествие?
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Хороший пресс-секретарь не только должен рулить аккаунтом от пейс-бука но и грудью закрыть шефа в случае опасности
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рулить аккаунтом от пейс-бука но и грудью закрыть шефа СУПЕР-ПУПЕР!!!
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тролли свиновальца лолиты - хрюкают и визжат от радости))
а зря, никогда проворовавшаяся лолита вальцман больше не получит власть от народа Украины..
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Троляка *******, що ж такого вкрав лоліта?Ф чому він лоліта? І чому візжат? І чому від радості, коли до влади прийшли свиновальці? А чому ще вальцман? Це ж троляка, висери ФСБ і вони длавно не актуальні. А хто сяде за гроші вкрадені з ПриватБанка? Це точно є, а ваші брехливі тези, що хтось там щось украв - брехня і наклеп. Де справи?
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О, дирка із залісся заговорила, стала на захист Моніки зеленських.
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Полное видео инцидента со спикером Зеленского и журналистом «Схем»

https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ
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Спокойно отмела..., а ведь могла би и бритвой по глазкам!
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К власти дорвалась гопота. Мы от мАндЕль и моники еще и не то увидим
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Я вважаю, що треба постійно тролити, карикатурити і фотожабити Зе. Запитаєте чому? Та тому що років 10 він тільки цим і займався відносно українських політиків не розбираючись.
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БРАВО! тепер після Вашого резюме- жодгого сумніву! Дякую!
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Збазииииба друзьяааа... дуже дзякууюууу...
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Сначала оно называло свою страну порноактрисой. Затем называло украинских женщин "туристическим брендом".
А потом весь мир называет его именем тётки, прославившейся минетом президенту США. Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 6094 Тысячи людей рисуют фотожабы, придумывают шутки и всячески куражатся вот уже четвёртый день.
И даже в его собственной администрации (пардон - офисе) за глаза зеленскогоназывают "Моникой Александровной". Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 6094
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А платье, платье с известными следами биологической жидкости Трампа, сохранилось?.. Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 4210
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***как бы... хоккуу )))) экспромтик
так на фига ему еще охрана???
за глаза хаватит мендель
и богдана
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Ну конечко, Монику-зеленского надо защищать пуще прежнего, а то ишь напали все нелюди, западная пресса вообще громит Монику по чем зря
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Це ганьба. Але журналистів чи не згодних при порошенко просто вивозили в ліс і закапували. Шапошникова ізбили до полусмерті, Ташбаєва вже хотіли вбити, коли побачили його паспорт США. Це одиниці що врятувалися. А приблизно 70 людей просто вбили і закопали десь в лісах. Подивимось, чи продовжиться таке при владі цієї групи осіб.
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На видео она его несколько раз попросила предварительно и вежливо, он всё одно полез.
Кто толкает Менделя, тот получит пенделя.
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А нехер просить, нужно отвечать на вопрос любого журналиста, как нанятый менеджер шефу, то есть народу, не нравится? Пусть увольняется нахер, люди его наняли себе на работу и и меют право через журналистов получать ответы на все вопросы, в том числе и неудобные... а не прятаться за шалавой прессекретарем и под себя от страха хотить при виде журналиста
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нехер лезть и толкать, на пресс конференции спросит. и она не шалава и под себя не ходит. а ты шалава, которая под себя ходит.
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Когда последняя пресконференция у клоуна была? Вот тото.. и не будет, потому что ссыт журналистов как шмара божьей кары, а ты у своих наемных рабочих будешь ждать годами когда они соизволят тебе ответить на вопрос по сделаной работе, как в кацапстане ждут когда царь осияет их постановочными ответами,зебиляка безмозглая, а в Украине шут будет отвечать здесь и сейчас, ибо билет в Ростов уже жждет на кассе...
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не называй петю клоуном и шутом. и не обзывай себя и 23% зебиляками безмозглыми. купи себе лучше билет в ростов.
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Сама с собой разговаливаешь, зепримат? Это плохой диагноз,тебе бы подлечться, а то завтра как Богуцкая Чегевару бубешь по парламенту ловить с вебром на голове 😂😂😂
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это ты, соевый зебобик, не мне, не обо мне, а само себе и о себе написало. прочти себе перед зекалом пару раз: "Сама с собой разговаливаешь, зепримат? Это плохой диагноз,тебе бы подлечться, а то завтра как Богуцкая Чегевару бубешь по парламенту ловить с вебром на голове."
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Ща погуглю клинику для тебя подходящую, ты главное держись пока, ты в каком селе живешь, что б я на гугл карте быстрее нашел?😂😂😂
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не отходи от зеркала, продолжай разговаривать само с собой. повторяй: "Ща погуглю клинику для тебя подходящую, ты главное держись пока, ты в каком селе живешь, что б я на гугл карте быстрее нашел?"
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Повторяешься, Зурбагановна...
Путаешься.....
Ты за кого голосовала?
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скучно, зеваю. не прекращай самовнушение: "Повторяешься, Зурбагановна... Путаешься.....Ты за кого голосовала?"
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Коли була попередня прес-конференція? І коли буде наступна?
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я не мендель. а вы мендель. перелогинтесь.
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Петиція про оприлюднення стенограми розмов Зеленського з Путіним набрала 6 тисяч підписів

Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 3932

Електронна петиція, яка вимагає, щоб презедент Зеленський оприлюднив стенограму своїх перемовин з Путіним вже набрала майже 6 тисяч голосів за необхідних 25 тисяч.

"Враховуючи дипломатичний скандал, який пов'язаний із телефонними розмовами з президентом США Трампом та зміст цих розмов, зокрема: "загравання" із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та екс-посла США тощо, ВИМАГАЄМО оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним.

Наголошуємо, що Ви - президент України, а не приватна особа, тому ці розмови не є і не можуть бути особистими приватними балачками, тим паче, якщо мова йде про розмови із лідером країни-агресора - Путіним", - йдеться в петиції.
№22/074726-еп
Щодо оприлюднення стенограм телефонних розмов із Путіним 5968 голосів з 25000 необхідних
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Відважна дівчинка "Манадаль"
Отримає точно медаль
Цькувала наших журналістів
Та вільний доступ для рашистів.

Ці журналісти не потрібні
А московити для них рідні
Коли до "шефа" вони йдуить,
То "*******" з вогнем не знайдуть.

А який статус має "Бігус"?
Чи "Г" + "Г" теж мають фігу"?
Та ні, це їх пропагандисти
А з ними "в спарці" всі рашисти.

30.09.2019
Анатолій Березенський
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Он больше похож на маньяка чем на журналиста. Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 5811
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Желтое мочилово с артистичным клоуном. Обычная украинская аналитика.)
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Во лобла собралась. Да ещё и бешенная...её надо проверить в Павловской. Ублюдочная негодяйка Мендель. Зеленскому срочно необходимо избавляться от таких персонажей...
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Так, треба запросити скабееву, а ще можна одну тьоту із гавноканала. У неї ротик також чорний від брехні і може не то що покусати, а розірвати.
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нашёл примеры....Ты ещё о Северной Корре поговори.
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ПОНЯТНО ЧТО БОГДАН МЕНДЕЛЬ ПОГОНЯЕТ !) НО ПОРА УБИВАТЬ СВОЛОЧЕЙ !!!
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ну трошки перестаралась выслужиться, недавно на работи, а вообще эта овчарка хорошая, старается же
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За такое короткое время ничто не может испортить человека.
Может только проявить то, что в нем было ДО этого.
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А до цього у неї була ненависть до України, як у більності їх команди!
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Не чiпайте Зеленського, а то Мендель нападе Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 7167 Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 7167 Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 7167
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Перефразируя- Ну если он такой плохой, что ж вы лезете к нему .
Есть ЗУ "про зверення громадян", пишите письма. Пора таким журналистам ставит штамп на лбу- папарацци из совка.
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Ты думаешь что ты умный? Так сперва прочитай этот закон, а ПОТОМ про него трынди.
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Конечно умный, потому как уже давно, как и все умные, делаю копию заявы, через 10 дней получаю ответ о принятии к рассмотрению.
Но если тебе и папарации не хочется жить по законам Украины, Мендель вас заставит.
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у нас в основном не журналисты,а провокаторы,работают на картинку,это такая новая технология
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Угу, давно титушки бегали на выборах как журналисты . Была инфо, что при ВР около 4000 журналистов. Если каждому отвечать, то когда кто будет работать .
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Так и хочется сказать: мЕНДЕЛЬ- верная овчарка преЗЕдента. Причем чистокровная...
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Прес-секретарка Зеленського по-своєму відсвяткувала Бабин Яр
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Мендель бьётся за распродажу украинской земли и ролик смотреть не надо.
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На жаль в Україні багато є сраколизів котрі зайняли хоча б маленьку посаду, зразу ж починають лизати жопи своїм шефам до пори до часу! (((
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Треба Мендель підсунути Мосійчук і влаштувати їх бійку в багнюці. І це все на 5-му каналі. От би було видовище.
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