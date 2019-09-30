 Мендель нападет? За кого бьется пресс-секретарь Зеленского. ВИДЕО

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Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.
Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг ее слова о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов
а зря, никогда проворовавшаяся лолита вальцман больше не получит власть от народа Украины..
https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ
А потом весь мир называет его именем тётки, прославившейся минетом президенту США. Тысячи людей рисуют фотожабы, придумывают шутки и всячески куражатся вот уже четвёртый день.
И даже в его собственной администрации (пардон - офисе) за глаза зеленскогоназывают "Моникой Александровной".
так на фига ему еще охрана???
за глаза хаватит мендель
и богдана
Кто толкает Менделя, тот получит пенделя.
Путаешься.....
Ты за кого голосовала?
Електронна петиція, яка вимагає, щоб презедент Зеленський оприлюднив стенограму своїх перемовин з Путіним вже набрала майже 6 тисяч голосів за необхідних 25 тисяч.
"Враховуючи дипломатичний скандал, який пов'язаний із телефонними розмовами з президентом США Трампом та зміст цих розмов, зокрема: "загравання" із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та екс-посла США тощо, ВИМАГАЄМО оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним.
Наголошуємо, що Ви - президент України, а не приватна особа, тому ці розмови не є і не можуть бути особистими приватними балачками, тим паче, якщо мова йде про розмови із лідером країни-агресора - Путіним", - йдеться в петиції.
№22/074726-еп
Щодо оприлюднення стенограм телефонних розмов із Путіним 5968 голосів з 25000 необхідних
Отримає точно медаль
Цькувала наших журналістів
Та вільний доступ для рашистів.
Ці журналісти не потрібні
А московити для них рідні
Коли до "шефа" вони йдуить,
То "*******" з вогнем не знайдуть.
А який статус має "Бігус"?
Чи "Г" + "Г" теж мають фігу"?
Та ні, це їх пропагандисти
А з ними "в спарці" всі рашисти.
30.09.2019
Анатолій Березенський
Может только проявить то, что в нем было ДО этого.
Есть ЗУ "про зверення громадян", пишите письма. Пора таким журналистам ставит штамп на лбу- папарацци из совка.
Но если тебе и папарации не хочется жить по законам Украины, Мендель вас заставит.