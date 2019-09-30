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 Политика Украины, Общество
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Все про:ДТП (5781) Кабмин (11220) Укртрансбезопасность (29) Гончарук_Алексей (117)

 Кабмин создал специальную комиссию по расследованию череды смертельных ДТП, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин создал специальную комиссию, которая должна изучить причины смертельных ДТП и понять, почему они происходят.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщили в новом выпуске своего влога "Чашка Премьера".

"У нас много экспертов говорит о том, что война происходит на самом деле на дорогах. Потому что столько людей сколько гибнут там, не гибнут  во время войны", - заявил премьер.

Гончарук отметил, что правительство уволило руководителя Укртрансбезопасности.

"Потому что вместо безопасности на дорогах мы получили там коррупцию. Я надеюсь, что новый человек, который возглавит этот орган быстренько наведет там порядок", - подчеркнул Гончарук.

Кроме того, была создана комиссия, которая должна изучить причины ДТП и понять, почему они происходят. Выводы этой комиссии станут основанием для дальнейших действий правительства.

Напомним, 21 сентября на Одесчине девять человек погибли в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком.

23 сентября погибли 9 человек и травмировались 11 в результате столкновения автобуса и грузовика на Житомирщине.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Патрульная полиция, после череды смертельных ДТП, инициирует изменения в правила перевозки пассажиров, - Билошицкий

Источник: https://censor.net.ua/v3151109
 
 
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ну и рожа на превью видоса, ужос, пора завязывать употреблять
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А кіонологів найняли?Блін расследователі! Чєреди! Спєцпроект!
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звичайнісінький зелений популіст КВНщик
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Патаму шо Свыню не выбрали. Его ручной двоечник с винницкого базара обицяв в 2016 году, что через 5 лет уси дороги Украины будут европэйськи! Оставалось то всего полтора года подождать Зебилы, вы это сделали вместе Кабмин создал специальную комиссию по расследованию череды смертельных ДТП, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8957
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хорошая попытка, но тебе до порохоботского тонкого трололо еще очень далеко Кабмин создал специальную комиссию по расследованию череды смертельных ДТП, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1699
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Мля, меня сейчас знудыть от сравнения с самой убогой, циничной и рабской прослойкой общества толщиной в 8%
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пассажирскими перевозками занимаются случайные люди на неприспособленных скоростных
микроавтобусах(спринтера)которые переделаны из грузовых плюс состояние дорог. Есть случаи на маршрутах работают люди которые перенесли инсульты.Не надо комисии и так все ясно.
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Я раньше писала И сейчас хочу повторить - НЕ чего не изменится если поднимать даже заоблачные штрафы ЗА превышение скорости, И управления автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, ЭТО основные причины всех тяжких ДТП в Украине. НЕОБХОДИМО СРОЧНО УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ КОТОРЫХ ГИБНУТ ЛЮДИ - ЕСЛИ ПОСЛЕ ДТП ДО ДВУХ ПОГИБШИХ ДАВАТЬ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИНИМУМ, А ЕСЛИ БОЛЕЕ ДВУХ ПОГИБШИХ - ПОЖИЗНЕННОЕ. ПРЕДСТАВЬТЕ ТОЛЬКО СЕБЕ ЗА УБИЙСТВО ЧЕЛОВЕКА ДАЮТ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ, А МОГУТ ОТ ТЯЖЕСТИ ПОЖИЗНЕННОЕ, А ВОТ ПРИ ДТП ДЕВЯТЬ ПОГИБШИХ МАКСИМУМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, ТАК ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!???.
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