 "Дух нечистый! Бесы! Бесы!" - священник РПЦ и духовник Поклонской изгоняет "компьютерного беса и князя Тьмы Эйфона". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, обряд изгнания священник проводил над 13-летней девочкой. Видеозапись обряда появилась в соцсетях.

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