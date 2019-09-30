 "Дух нечистый! Бесы! Бесы!" - священник РПЦ и духовник Поклонской изгоняет "компьютерного беса и князя Тьмы Эйфона". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, обряд изгнания священник проводил над 13-летней девочкой. Видеозапись обряда появилась в соцсетях.
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"И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.
Стоит только прочитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидать, что все эти обряды не что иное как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай, нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов; для того, чтобы родильница перестала быть нечистою, нужно произнести известные заклинания; чтобы был успех в деле или спокойное житье в новом доме, для того, чтобы хорошо родился хлеб, прекратилась засуха, для того, чтобы путешествие было благополучно, для того, чтобы излечиться от болезни, для того, чтобы облегчилось положение умершего на том свете, для всего этого и тысячи других обстоятельств есть известные заклинания, которые в известном месте и за известные приношения произносит священник. (Этот абзац Л. Толстой привел в примечании. - Г. П.). "
Источник: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/religiya/religiya-2.htm
ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства,
скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.\\\\\\\\\\\
То есть сжигать в срубах и "скальпировать огнем" и растягивать кишки - плохо, а жечь индейцев, пытать водой и т.д.(целая подборка есть методов Св. инквизиции) - хорошо?
Или Лев Николаич знаЛИ какой-то другой вид христоедства?
А попи лицеміри. У самих на руках як не патек, то брего. А у кармані лежить найновіший "князь пітьми Ейфон".
Тепер заполонить душі "расіянцев" дух світлий дух Чебурнетов
А если тут собьет добрый причастившийся кровью Бока поп Петро = этобеспопутал, погибшийбылзлым, этоволяЯхве, отпуститеслугуБоха, ментынелюди, эретикинетрогайтебатюшку..... и прочие смешные выкрутасы вероптилоидов
И что значит "называЛИ"?
спасиб* кошерным козопасам
у нас во власти сейчас то же самое только в лайт версии, самокаты, клоуны, парикмахеры...
Этот упырек когда убивал своих жертв(он сидел за убийство и вроде расчленение), тоже размахивал руками и бубнил заклятия?
Вон, высрал переделку на одеу песню КиШ. Кто не знает мелодии - не поймет как надо читать:
Как-то,
Поп злой,
На базар пришееел
К ате-
-истской,
лавке подошееел
Эй еретик
А ну-ка думай быстрей
Какую выбрать одежду мне тут в лавке твоей
Я по характеру бес, мое стремление - власть
Служу я Яхве с небес
Гребу баблишко я всласть
Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой,
Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой
Коммерс,
понял.
дело непростое.
что бы.
Кире.
предложить такоое?
Я б не хотел
Тебя Гундяев обидеть
Но такого как ты,
В "аду" бы лучше увидеть
И я кажется знаю,
Что тебе подойдет,
Твой паскудный характер,
Каждый сразу поймет
Атеист тот час сундук открыл,
Вынул шапку
И проговорил
Эту штуку в свое вреемя,
Шариков носииил
То что.
Надо.
КирГун заухмылялся
Взял ко-
-шель он,
тут же рассчитался
Шел в свой притон,
Камлал и с бубном резвился
Перед иконостасом,
Он весь вечер бранился
Но когда снял он шапку,
Сним случилась беда
Вместе с шапкой снялась и,
Попа голова!
Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой,
Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой
А я, грешным делом, уже было подумал, што кацапы достигли своего дна... Ан, нет... "развивайуцца"...
Этот старый извращенец просто психологически пресует ее и унижает.
У ребенка 13 лет нет шансов, психологическая травма неминуема.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------І Багато він там наставляв?