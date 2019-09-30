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 Политика Украины, Общество
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Все про:компьютеры (102) РПЦ (569) Поклонская (141)

 "Дух нечистый! Бесы! Бесы!" - священник РПЦ и духовник Поклонской изгоняет "компьютерного беса и князя Тьмы Эйфона". ВИДЕО

Наставник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов), который является духовником бывшего оккупационного "прокурора" Крыма Натальи Поклонской, провел обряд изгнания"компютерного беса и князя Тьмы Эйфона".

Как сообщает Цензор.НЕТ, обряд изгнания священник проводил над 13-летней девочкой. Видеозапись обряда появилась в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Можно, конечно, пляж оградить, если это территория министерства обороны, но хотя бы красиво это сделать", - Поклонская о заборах на крымских пляжах. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3151094
 
   
 Топ комментарии
 
Эйфона выгнали, на очереди Самсуй "Дух нечистый! Бесы! Бесы!" - священник РПЦ и духовник Поклонской изгоняет "компьютерного беса и князя Тьмы Эйфона" - Цензор.НЕТ 5927
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Сколько ж мире е@aнутого народа... "Дух нечистый! Бесы! Бесы!" - священник РПЦ и духовник Поклонской изгоняет "компьютерного беса и князя Тьмы Эйфона" - Цензор.НЕТ 4268
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Просто заболевшего надо будет потереть губами о мощи.... ну, некоторую часть тела сушенного старца "Дух нечистий! Біси! Біси!" - священник РПЦ і духівник Поклонської виганяє "комп'ютерного біса і князя Темряви Ейфона" - Цензор.НЕТ 1550 Луканаила Мудищанскаго....
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Лев Николаевич Толстой в своём Ответе Синоду сказал про Московскую РПЦ:

"И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.
Стоит только прочитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидать, что все эти обряды не что иное как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай, нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов; для того, чтобы родильница перестала быть нечистою, нужно произнести известные заклинания; чтобы был успех в деле или спокойное житье в новом доме, для того, чтобы хорошо родился хлеб, прекратилась засуха, для того, чтобы путешествие было благополучно, для того, чтобы излечиться от болезни, для того, чтобы облегчилось положение умершего на том свете, для всего этого и тысячи других обстоятельств есть известные заклинания, которые в известном месте и за известные приношения произносит священник. (Этот абзац Л. Толстой привел в примечании. - Г. П.). "

Источник: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/religiya/religiya-2.htm

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"И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная
ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства,
скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.\\\\\\\\\\\

То есть сжигать в срубах и "скальпировать огнем" и растягивать кишки - плохо, а жечь индейцев, пытать водой и т.д.(целая подборка есть методов Св. инквизиции) - хорошо?
Или Лев Николаич знаЛИ какой-то другой вид христоедства?
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Лишнехромосомный, ты Толстого критикуешь или "эйфон" ненавидишь? :D
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Чтобы постичь основы христианства - нужно поработать с первоисточниками, а поскольку народ безграмотный, то об вере он узнавал исключительно от духовных менеджеров, которые исковеркали учение ради создания бизнеса.
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Дрімуче середньовіччя. Очікуємо священного вогню очищаючої інквізиції та полювання на відьом із смолоскипами.
А попи лицеміри. У самих на руках як не патек, то брего. А у кармані лежить найновіший "князь пітьми Ейфон".
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Що саме цікаве, концентрація їх у рф просто зашкалює. Жирік про це завжди каже, обзиває їх бидлом та ідіотами, а вони його за це у парламент виряджають)
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Наши граждане тоже недалеко откатились. Вова что только не говорил, а теперь целый президент.
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А сенцов доказывает, что этот недонарод способен снести *****.
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Он не доказывает,он призывает.Но что такое призывать рабов? Пустая трата времени.
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а как де Гнусмас?? Gnusmasа не забудьте изгнать скрепные дебилы!!!
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Убивай космонавтов они лезут на небо. И делают, что не дозволено Богом...(краще не гугліть) "Дух нечистый! Бесы! Бесы!" - священник РПЦ и духовник Поклонской изгоняет "компьютерного беса и князя Тьмы Эйфона" - Цензор.НЕТ 6449
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Поздно, батюшка, поздно!!! Это родителям, лет пять назад, надо было ограничивать доцю в компьютерном "сидении", и "айфонном общении"...
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Це вам не вухри-мухри. Це дух компютерний. А дівчинці смішно брати участь у виставі "Дух нечистый! Бесы! Бесы!" - священник РПЦ и духовник Поклонской изгоняет "компьютерного беса и князя Тьмы Эйфона" - Цензор.НЕТ 7276
Тепер заполонить душі "расіянцев" дух світлий дух Чебурнетов
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Главное ВЕРА, так сказал Порошенко. Вы же тоже так думаете, он тоже изганял БЕСА. Но это ТАМ, там плохо, а у нас ХОРОШО.
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У них(или даже тут, РПЦ же) если кого-то собьет злой пьяный от водяры поп Ыван на Мерсе = это плохо.
А если тут собьет добрый причастившийся кровью Бока поп Петро = этобеспопутал, погибшийбылзлым, этоволяЯхве, отпуститеслугуБоха, ментынелюди, эретикинетрогайтебатюшку..... и прочие смешные выкрутасы вероптилоидов "Дух нечистий! Біси! Біси!" - священник РПЦ і духівник Поклонської виганяє "комп'ютерного біса і князя Темряви Ейфона" - Цензор.НЕТ 1055
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Я долгое время не мог понять, за что немцы называли русские получеловеками , а теперь понимаю
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А тебя бы сводить на братские могилы наши, которых "человеки" гноили миллионами - понял бы что немцы им громаднейший комплимент сделали.

И что значит "называЛИ"?
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Путина давай изгоняй, сначала из зомбоящика, а потом из головушки
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И что? Вон, нормальные насмехаются уже тыщи лет с цирка имени Яхве)
спасиб* кошерным козопасам "Дух нечистий! Біси! Біси!" - священник РПЦ і духівник Поклонської виганяє "комп'ютерного біса і князя Темряви Ейфона" - Цензор.НЕТ 1948
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Так лишнехромосомные за год стали великодуховней и сракальней?
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Я тебя прямым текстом спрошу,какое ты имеешь отношение к Украине и че ты тут трешься?Я вот украинец,но нахожусь в другой стране.И я понимаю,что просто морально я далек от обсуждения некоторых тем,типа правительство,внутренние движения...Ты же повсюду.Все ок?
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отвод глаз, пока быдло гыгыкает по кухням, духовники высасывают последние деньги из самых бедных.
у нас во власти сейчас то же самое только в лайт версии, самокаты, клоуны, парикмахеры...
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Девка реально стоит и ржёт, у батюшки видать с приходом совсем плохо)
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Теперь понятно почему "Бяш-Мяш" такая притрушенная.... урка, поп Романов запустил в нее беса по имени "Дух Романовых"
Этот упырек когда убивал своих жертв(он сидел за убийство и вроде расчленение), тоже размахивал руками и бубнил заклятия?

Вон, высрал переделку на одеу песню КиШ. Кто не знает мелодии - не поймет как надо читать:

Как-то,
Поп злой,
На базар пришееел

К ате-
-истской,
лавке подошееел

Эй еретик
А ну-ка думай быстрей
Какую выбрать одежду мне тут в лавке твоей
Я по характеру бес, мое стремление - власть
Служу я Яхве с небес
Гребу баблишко я всласть

Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой,
Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой

Коммерс,
понял.
дело непростое.
что бы.
Кире.
предложить такоое?

Я б не хотел
Тебя Гундяев обидеть
Но такого как ты,
В "аду" бы лучше увидеть

И я кажется знаю,
Что тебе подойдет,
Твой паскудный характер,
Каждый сразу поймет

Атеист тот час сундук открыл,
Вынул шапку
И проговорил

Эту штуку в свое вреемя,
Шариков носииил

То что.
Надо.
КирГун заухмылялся

Взял ко-
-шель он,
тут же рассчитался

Шел в свой притон,
Камлал и с бубном резвился

Перед иконостасом,
Он весь вечер бранился

Но когда снял он шапку,
Сним случилась беда

Вместе с шапкой снялась и,
Попа голова!

Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой,
Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой
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это поп на айфон еще не наколядовал... а то бы по другому пел )))

"Дух нечистий! Біси! Біси!" - священник РПЦ і духівник Поклонської виганяє "комп'ютерного біса і князя Темряви Ейфона" - Цензор.НЕТ 1147
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Наколядовал. Он и на червончик за мокруху во времена СССР себе наколядовал. Поинтересуйтесь!
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та ну его к.... даже не хочу интересоваться (лицемерное жлобье под личиной служителя Бога)
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А я, грешным делом, уже было подумал, што кацапы достигли своего дна... Ан, нет... "развивайуцца"... "Дух нечистий! Біси! Біси!" - священник РПЦ і духівник Поклонської виганяє "комп'ютерного біса і князя Темряви Ейфона" - Цензор.НЕТ 4457
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бедная девочка.
Этот старый извращенец просто психологически пресует ее и унижает.
У ребенка 13 лет нет шансов, психологическая травма неминуема.
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судя по здоровой реакции она наоборот дольше проживет - проржалась потом как Лавров.
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то не ізгнаніє беса, то він так біса "ганяет"
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Болотна Московія завжди була є і буде населена андрофагами та чортами,московити лиш мімікрують під людей.
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Наставник Среднеуральского женского монастыря Источник: https://censor.net.ua/v3151094
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------І Багато він там наставляв?
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