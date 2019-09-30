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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2726) Гончарук_Алексей (117)

 Подписание новой программы сотрудничества с МВФ планируется в декабре, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что подписание новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда ожидается в декабре этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщили в новом выпуске своего влога "Чашка Премьера".

"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это - начало переговоров, которые будут продолжаться, как минимум, еще несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", - заявил Гончарук.

Премьер отметил, что к моменту подписания новой программы будет несколько этапов переговоров.

"Через пару недель наши коллеги, несколько министров ключевых, поедут в США, в офис МВФ для того, чтобы продолжать переговоры. Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре новой программы", - сказал Гончарук.

Как сообщалось, миссия МВФ приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работа идет, все по плану", - замглавы Минэкономразвития Николайчук о согласовании новой программы с МВФ

Источник: https://censor.net.ua/v3151091
 
 
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Может хоть долги по квартплате погасит..
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А шо станеться з Бабушкой до грудня - КАКІЕ ПЛАНИ?
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Тут одне основне питання - у МВФ про це знають, чи це думка лише Гончарука?
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И....
Каждый вечер вечер наступает вдруг..
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Вероятно шо подпишут. Если нет-всегда есть РФ. В обмен на инкорпорацию ОРДЛОв Украину и амнистией боевикам.
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Раша вряд-ли будет давать еще что-то в обмен на уже подписанные при Пете обязательства в минских договорняках.
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Весна прийде - картошку саджатимуть (чи Зелених за то, що збрехали?)
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если старая криминальная власть в полном составе не сядет, то и с новой власти толку не будет

безнаказанность порождает ещё бОльшую безнаказанность

а иначе никак..
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Только дурак не понимает, что власть ЗЕлуп это продолжение власти Барыг.

Підписання нової програми співпраці з МВФ планується в грудні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9231
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Деньги просить, землю продать, стратегические предприятия....Во *** "умники" новые хари....А промыщленностью, трагснспортом , портами заняться...Ну если не новое то хоть старое восстановитЬ, реконструировать, запустить?!
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Осінь прийшла - ЗЕлень пожухла. Грудень прийде - буде ще гірше.
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Хороша робота пластичного хірурга. Бо судячи по вмісту черепної коробки - то одна людина.
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Вот сейчас не понял, в сентябре приезжал МВФ, чего нет ни слова о его решениях? О чем договорилось с ним правительство?
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Они договорились - когда в следующий раз будут договариваться о следующей встрече...
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Лучше занимать у МВФ под 3% годовых,чем у спекулянтов под 15-18%.Да и плохого МВФ ничего не требует.Привести в соответствие с доходами расходы(жить по средствам),и не идти на компромисс с Коломойским по Приватбанку.Что не так?Или лучше занимать у международных спекулянтов,и тратить больше,чем зарабатываем?
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лучше не занимать, а закрутить совсем импорт кроме топлива и лекарств, шлюхи без новых айфонов пускай идут в поле работать и создавать ВВП, а не только сосать кредитную писю
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Самокатов для кабмина закупить смогут..
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