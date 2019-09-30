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Все про:Крым (21919) политзаключенные (1334) крымские татары (2177) Бекиров (90)

 Надо бороться теперь с двойной силой, - Бекиров об освобождении украинских политзаключенных. ВИДЕО

Бывший политзаключенный Эдем Бекиров, которого оккупационные власти Крыма содержали в СИЗО по делу о якобы незаконном обращении с боеприпасами, выразил поддержку крымским татарам, которых держат за решеткой власти РФ.

Об этом он сказал в видеообращении к родственникам крымских татар, которых удерживает РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Крымскотатарский народ воистину чистый, добродушный, миролюбивый, без агрессии, без террористических уклонов, в чем нас хотят обвинить, наш народ. Эти ребята донесли всему миру, теперь все знают, какие они порядочные. ...Я перед всеми преклоняю голову", – отметил Бекиров.

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По его словам, "надо бороться теперь с двойной силой, поднимать людей, чтобы все ребята домой вернулись".

"Вот эти ребята, которые сидят, они показали пример нашим всем крымским татарам, нашему народу, что не надо бояться ничего, надо выходить на суды. ...Они боятся нас, а не мы их боимся. Они боятся этих ребят, потому что не сломали и не смогут сломать никогда", – заявил Бекиров.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.

Источник: https://censor.net.ua/v3151082
 
 
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Больше Цемахов на обмен нету. Пуйло это не интересно!!!
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Как никак главный подозреваемый по сбитому боингу...
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Ну во первых враньё.Не подозреваемый,а ВОЗМОЖНЫЙ свидетель непонятно чего.
А во вторых-а какое ты имеешь отношение к Боингу?Ты,Украина..
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Бывший политзаключенный Эдем Бекиров, которого оккупационные власти Крыма содержали в СИЗО по делу о якобы незаконном обращении с боеприпасами, выразил поддержку крымским татарам, которых держат за решеткой власти РФ Источник: https://censor.net.ua/v3151082

Ну татары, они такие себе боруны, только о себе думают.
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Надо бороться теперь с двойной силой, - Бекиров об освобождении украинских политзаключенных. ВИДЕО



от конченный-рассчитывает получить пабеду по переписке.

надо было в феврале 2014 борьбу страивать в крыму-
защищать крымский парламент, устраивать живые щиты против расеских танков и ростовских казачков.

а что устраивали ??
ну щиты у себя дома под одеялами.

под ************* своих главных
2-х вождей чубарова и джемилева,
которые сбежали в киев через 1,5 дня.
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