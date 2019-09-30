 Подросток случайно застрелил приятеля из ружья на Одесчине, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Парень решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди. От полученного ранения ребенок умер", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция возбудила дело по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Владельца оружия и парня доставили в участок, подростка допросили в присутствии родителей и психолога. С парнем продолжают работать психологи.

"Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертизы", - добавили в полиции.

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