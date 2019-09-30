EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  192  6
Материалы по теме:
Все про:несовершеннолетние (66) Одесская область (1842) Нацполиция (10151) правоохранительные органы (297) убийство (5353)

 Подросток случайно застрелил приятеля из ружья на Одесчине, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В одном из сел Беляевского района Одесской области 12-летний парень выстрелил из охотничьего ружья деда в 15-летнего знакомого.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины. ФОТОрепортаж

"Парень решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди. От полученного ранения ребенок умер", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция возбудила дело по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Владельца оружия и парня доставили в участок, подростка допросили в присутствии родителей и психолога. С парнем продолжают работать психологи.

"Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертизы", - добавили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родила, ударила по голове, положила в пакет и закопала: ГБР сообщило о подозрении в убийстве новорожденной девочки двум сотрудницам погранслужбы

Подросток случайно застрелил приятеля из ружья на Одесчине, - полиция 01
Подросток случайно застрелил приятеля из ружья на Одесчине, - полиция 02

Также смотрите: Активисты на матче "Динамо" вывесили баннер "Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3151075
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кто там что еще вякает про свободную продажу оружия?
 показать весь комментарий
 
вякаешь ты, а оружие должно быть в свободной продаже.
 показать весь комментарий
 
 
А что у нас сейчас свободная продажа оружия? Любуйся результатами, что население дебильное и не умеет обращаться с оружием.
 показать весь комментарий
 
деда на зону нафиг, есть закон о хранении оружия, а тут пацан спокойно его берет.
злости не хватает на таких уродов, как и на алкашей за рулем.
 показать весь комментарий
 
Вот, как-то, если случайно, то всегда наповал, а целился бы - хрен бы даже зацепил. Подросток случайно застрелил приятеля из ружья на Одесчине, - полиция - Цензор.НЕТ 5205
 показать весь комментарий
 
просто если бы промазал, об этом никто бы не говорил(или никто не узнал)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх