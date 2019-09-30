 SpaceX представила прототип ракеты для колонизации Луны и Марса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX, передает Цензор.НЕТ.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

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Отмечается, что корабль сможет перевозить до ста человек и груз, став основой для колонизации Луны и Марса. Компания также назвала свой корабль "самой мощной ракетой в истории".

Starship serves as a large, long-duration spacecraft capable of carrying passengers or cargo to Earth orbit, planetary destinations, and between destinations on Earth pic.twitter.com/NoNoOjBW50 — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

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У ракеты две ступени - ускоритель Super Heavy и часть, в которую входит сам Starship. Масса корабля 120 тонн, длина - 50 метров.







Как сообщает Интерфакс-Украина, Илон Маск объявил, что Starship впервые полетит через 1-2 месяца: корабль поднимется примерно на 20 километров и через некоторое время приземлится обратно. "Это звучит как безумие, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту меньше чем за шесть месяцев", - добавил глава SpaceX.

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Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Новый корабль - ракета из блестящей нержавеющей стали, прикрытой тонким слоем огнеупорной прозрачной керамики. По словам предпринимателя, он "влюблен" в сталь: "Все думают - "сталь же тяжелая". Нет! Это самая легкая конструкция. Использование стали - лучшее производственное решение во всей этой штуке. Нержавеющая сталь марки 301 при сверхнизких температурах сохраняет ту же прочность, что и лучшие композитные материалы или алюминий".