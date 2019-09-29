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 Общество
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 С начала суток враг 11 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил дважды открывал огонь по позициям ВСУ неподалеку от Новотроицкого (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия), дважды - вблизи Павлополя (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), неподалеку от Водяного и вблизи Талаковки (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстреливал позиции ОС неподалеку от Травневого (из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), вблизи Луганского (из миномета калибра 120 мм), неподалеку от Новолуганского (из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия) и вблизи Крымского (из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - сообщают в пресс-центре.

Напомним, за минувшие сутки враг 23 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

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Источник: https://censor.net.ua/v3151053
 
 
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Ви помітили, що Моніка Зєлінскі підкреслено ігнорує усі пам'ятні дати, пов'язані зі злочинами совка?
Воно проігнорило День пам'яті жертв тоталітарного режиму, Голодомору.
Тепер ось - Бабин Яр.
Це показово.
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Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил!
Роберт Бьорнс.С начала суток враг 11 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7181
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воно,приЗЕдент, десь зныкло, воно хоть с Америки приехало? или они с богданом решили на берегах Атлантики отдохнуть от трудов праведных?
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