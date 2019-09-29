 74-й отдельный разведбатальон вернулся в пункт постоянной дислокации после полугода на передовой. ВИДЕО

Об этом говорится в видеосюжете местной телекомпании 9 channel, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины полка "Азов" почтили память погибших побратимов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Личный состав батальона выполнял боевые задачи в зоне ОТУ "Восток", от Широкино до Верхнеторецкого. К сожалению, за эту ротацию мы потеряли трех военнослужащих и еще шесть - получили ранения", - говорит в видеосюжете Демьян Беличко, командир 74-го ОРБ.

Справка: 74-й отдельный разведывательный батальон (74 ОРБ, в / ч А1035) - часть военной разведки сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Базируется в пгт Черкасское Днепропетровской области. Участник русско-украинской войны, в частности, его представители держали оборону в Донецком аэропорту.

Бойцы 74-го Отдельного разведывательного батальона с самого начала участвуют в антитеррористических операциях на Востоке Украины. Сражались в боях за населенные пункты Иловайск, Марьинка, Авдеевку, Пески, Донецкий аэропорт и другие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориальные доски воинам Ивану Олийныку и Александру Шляхтычу, погибшим в боях под Степановкой и на Саур-Могиле в 2014 году, открыли в Пирятине. ФОТОрепортаж