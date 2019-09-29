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 Общество
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Все про:Днепропетровщина (1415) разведка (2193) Ян Осока (811)

 74-й отдельный разведбатальон вернулся в пункт постоянной дислокации после полугода на передовой. ВИДЕО

В поселок Черкасское Днепропетровской области после полугода пребывания на передовых позициях вернулся 74-й отдельный разведывательный батальон.

Об этом говорится в видеосюжете местной телекомпании 9 channel, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Личный состав батальона выполнял боевые задачи в зоне ОТУ "Восток", от Широкино до Верхнеторецкого. К сожалению, за эту ротацию мы потеряли трех военнослужащих и еще шесть - получили ранения", - говорит в видеосюжете Демьян Беличко, командир 74-го ОРБ.

Справка: 74-й отдельный разведывательный батальон (74 ОРБ, в / ч А1035) - часть военной разведки сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Базируется в пгт Черкасское Днепропетровской области. Участник русско-украинской войны, в частности, его представители держали оборону в Донецком аэропорту.

Бойцы 74-го Отдельного разведывательного батальона с самого начала участвуют в антитеррористических операциях на Востоке Украины. Сражались в боях за населенные пункты Иловайск, Марьинка, Авдеевку, Пески, Донецкий аэропорт и другие.

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Источник: https://censor.net.ua/v3151052
 
 
 Топ комментарии
 
***
А я вірю - ти будеш жити,
а я вірю повернешся скоро!
Нам ще стільки треба зробити,
нам би сил пережити цей морок!

Нам ще стільки стрічати світанків,
в нас ще стільки непрожитих днів
Ти ще маєш доньку вінчати
я ж тобі обіцяла синів…

Нам ще двом сивиною укритими
внуків бавити , в гості чекати
Ми ж життя відкладали на потім…
Як би ж знали.. Як би ж то те знати…

Ти не взнаєш, як серце сжалось,
я тепер не живу… не сміюся
Мені тільки молитись зосталось
що хвилини за Тебе молюся

Я так скучила за тобою..
за любимим сяйвом очей
Моє серце німіє від болю
я не спала жодну з ночей…

Так далеко від тебе зараз,
та ти вір - завжди поруч я!
Лише тіло моє тут зосталось
біля тебе ж душа моя!

Я благаю - живим зостанься!!!
Я молю - бережи себе…
Я чекатиму! Повертайся…
Ти ж мій Воїн… життя моє…
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Дуже ДЯКУЮ!!!! ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ, ЗА МИРНИЙ СОН МОЕЇ РОДИНИ! НИЗЬКИЙ УКЛІН ВАМ!
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***
А я вірю - ти будеш жити,
а я вірю повернешся скоро!
Нам ще стільки треба зробити,
нам би сил пережити цей морок!

Нам ще стільки стрічати світанків,
в нас ще стільки непрожитих днів
Ти ще маєш доньку вінчати
я ж тобі обіцяла синів…

Нам ще двом сивиною укритими
внуків бавити , в гості чекати
Ми ж життя відкладали на потім…
Як би ж знали.. Як би ж то те знати…

Ти не взнаєш, як серце сжалось,
я тепер не живу… не сміюся
Мені тільки молитись зосталось
що хвилини за Тебе молюся

Я так скучила за тобою..
за любимим сяйвом очей
Моє серце німіє від болю
я не спала жодну з ночей…

Так далеко від тебе зараз,
та ти вір - завжди поруч я!
Лише тіло моє тут зосталось
біля тебе ж душа моя!

Я благаю - живим зостанься!!!
Я молю - бережи себе…
Я чекатиму! Повертайся…
Ти ж мій Воїн… життя моє…
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Если говорить серьезно 74-я разведбат должен быть разведполком для проведения спецопераций в тылу парашистов
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