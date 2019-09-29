 74-й отдельный разведбатальон вернулся в пункт постоянной дислокации после полугода на передовой. ВИДЕО

Об этом говорится в видеосюжете местной телекомпании 9 channel, сообщает Цензор.НЕТ.
"Личный состав батальона выполнял боевые задачи в зоне ОТУ "Восток", от Широкино до Верхнеторецкого. К сожалению, за эту ротацию мы потеряли трех военнослужащих и еще шесть - получили ранения", - говорит в видеосюжете Демьян Беличко, командир 74-го ОРБ.
Справка: 74-й отдельный разведывательный батальон (74 ОРБ, в / ч А1035) - часть военной разведки сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Базируется в пгт Черкасское Днепропетровской области. Участник русско-украинской войны, в частности, его представители держали оборону в Донецком аэропорту.
Бойцы 74-го Отдельного разведывательного батальона с самого начала участвуют в антитеррористических операциях на Востоке Украины. Сражались в боях за населенные пункты Иловайск, Марьинка, Авдеевку, Пески, Донецкий аэропорт и другие.
А я вірю - ти будеш жити,
а я вірю повернешся скоро!
Нам ще стільки треба зробити,
нам би сил пережити цей морок!
Нам ще стільки стрічати світанків,
в нас ще стільки непрожитих днів
Ти ще маєш доньку вінчати
я ж тобі обіцяла синів…
Нам ще двом сивиною укритими
внуків бавити , в гості чекати
Ми ж життя відкладали на потім…
Як би ж знали.. Як би ж то те знати…
Ти не взнаєш, як серце сжалось,
я тепер не живу… не сміюся
Мені тільки молитись зосталось
що хвилини за Тебе молюся
Я так скучила за тобою..
за любимим сяйвом очей
Моє серце німіє від болю
я не спала жодну з ночей…
Так далеко від тебе зараз,
та ти вір - завжди поруч я!
Лише тіло моє тут зосталось
біля тебе ж душа моя!
Я благаю - живим зостанься!!!
Я молю - бережи себе…
Я чекатиму! Повертайся…
Ти ж мій Воїн… життя моє…
На Донбассе погибла боец 53 отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Витовская.