 "Вечерний мудозвон": Гребенщиков сочинил песню о российских пропагандистах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, новое видео музыканта опубликовано на его Youtube-канале.

Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет "подлинным тружеником наших времен".

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