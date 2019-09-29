 "Вечерний мудозвон": Гребенщиков сочинил песню о российских пропагандистах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, новое видео музыканта опубликовано на его Youtube-канале.
Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет "подлинным тружеником наших времен".
Как сообщает Цензор.НЕТ, новое видео музыканта опубликовано на его Youtube-канале.
Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет "подлинным тружеником наших времен".
наверняка, в это воскресенье очередной концерт в обл центре украины...даже благотоворительный(з якогось дива)))
Не свистите
ги
Гребенщиков - очень крутой, а винник - очень тупой.
Друзья, давайте все умрем -
К чему нам жизни трепетанье?
Уж лучше гроба громыханье,
И смерти черный водоем;
Друзья, давайте будем жить,
И склизких бабочек душить;
Всем остальным дадим по роже,
Ведь жизнь и смерть - одно и то же..
ригалєтто 🤮
Навіть не знаю, ключеве слово "вечірній", чи " мудадзвін".
шо тобі тут робити?
Бутусов, а ты уверен что только телевизионного?
Скорее всего он описал тех, кто готов на "чего изволите" и не за дорого или за дорого, но готов.
Тут главное, что эти полезные идиоты делают с пиплом, который их хавает....
Форева!!!)
хоч вечірній Ургант
зробили подію з гівна