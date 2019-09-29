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 Общество, За рубежом
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Все про:музыка (603) пропаганда (2313) Гребенщиков (14)

 "Вечерний мудозвон": Гребенщиков сочинил песню о российских пропагандистах. ВИДЕО

Фронтмен российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков записал песню, посвященную российской пропаганде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новое видео музыканта опубликовано на его Youtube-канале.

Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет "подлинным тружеником наших времен".

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Источник: https://censor.net.ua/v3151026
 
   
 Топ комментарии
 
Гребенщиков никогда не был пропагандистом. И никогда не поддерживал оккупацию Крыма.
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БГ как всегда - на высоте: красиво, душевно, изящно.. "Вечерний мудозвон": Гребенщиков сочинил песню о российских пропагандистах - Цензор.НЕТ 3538
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этот пропагандист русского мира не вылезая, колесит по украине...всё от областных театров до сельских дк покоряет
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Гребенщиков никогда не был пропагандистом. И никогда не поддерживал оккупацию Крыма.
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после застолья с саакашвили, бг на родине получил по заслугам, остепенился и получил задание, не вылезая с украины укреплять любовь ко всему русскому...
наверняка, в это воскресенье очередной концерт в обл центре украины...даже благотоворительный(з якогось дива)))
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Гребенщиков всегда был вне системы.
Не свистите
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Ваше мычание расцениваю, как знак согласия)
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для россии он все еще вне системы...а для украины - часть русской системы....он покоряет такие уголки украины, где не ступала нога олега винника
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Нельзя ставить в один ряд брутального Гребенщикова и вытягивающего утюжком свои три волосины Винника.
Гребенщиков - очень крутой, а винник - очень тупой.
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У БГ завжди був свій стиль. Вишуканий, доречний і правда.
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Така от правильна філософія
Друзья, давайте все умрем -

К чему нам жизни трепетанье?

Уж лучше гроба громыханье,

И смерти черный водоем;

Друзья, давайте будем жить,

И склизких бабочек душить;

Всем остальным дадим по роже,

Ведь жизнь и смерть - одно и то же..
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вот такими призывами он ищет отклик у жителей "новороссии" - всего юга украины, которые по роже тебе надают...як слизькому метелику
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Во всяком случае он всегда был над...той мышино-крысиной вознёй...
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Пропаганда есть во всех странах абсолютно. Ну если 95% людей безмозглые, есть для кого работать. Цензор тому подтвержение.
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Ли Брюс Это ты сравнил "Цензор" со **********, Соловьиным Пометом, Сноркиным?
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БГ как всегда - на высоте: красиво, душевно, изящно..
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5 балів.
Навіть не знаю, ключеве слово "вечірній", чи " мудадзвін".
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Он же сам себя называет - Великое ГЭ, не ошибся ге оно и в Африке ГЭ
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Гребенщиков походу из тех кацапов про бутерброд который не нужно туда сюда давать
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"Над небом голубым есть город золотой..." Это обитель для любого творца такого плана, как БГ, но порохобот и тут покакал. Тут у каждого своя планида и они никогда не пересекутся. Се ля ви...
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организм, ступай себе мимо. Твой фомат - тупая злобная вышевата.
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кацапе, тут горілки нема, і тут не слухають кацапські псевдореволюційні пісні
шо тобі тут робити?
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Ты сам от тех пропагандистов недалеко ушел.
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Кто? БГ?...да он никому никогда свою точку зрения не навязывает...Он молодчинка.
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Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандистаИсточник: https://censor.net.ua/v3151026

Бутусов, а ты уверен что только телевизионного?
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Вообще-то врядли он имел в виду кого-то собирательного...
Скорее всего он описал тех, кто готов на "чего изволите" и не за дорого или за дорого, но готов.
Тут главное, что эти полезные идиоты делают с пиплом, который их хавает....
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так "гостро", що цим вечірнім мудозвоном може бути будь-хто
хоч вечірній Ургант
зробили подію з гівна
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