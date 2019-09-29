EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  695  6
Все про:Минобороны (5981) потери (1683)

 В Минобороны почтили память погибших военнослужащих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Министерстве обороны Украины почтили память погибших военнослужащих, в том числе тех, кто расстался с жизнью из-за российской агрессии на востоке страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"29 сентября в Министерстве обороны Украины состоялся ежедневный церемониал чествования защитников Украины, погибших в этот день в разные годы и в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины", - сказано в сообщении.

На церемонии присутствовали руководящий состав Минобороны и Генштаба ВСУ, офицеры и работники структурных подразделений оборонного ведомства, представители Государственной пограничной службы Украины, лицеисты и военнослужащие Киевского гарнизона.

Отмечается, что 29 сентября в 2004 году во время выполнения задач в составе украинского миротворческого контингента Миссии ООН по стабилизации в Ираке погиб украинский подполковник Олег Тихонов. А в 2017 году погибли два защитника Украины - старшина Луганского пограничного отряда Сергей Гувир и старший прапорщик Луганского пограничного отряда Дмитрий Деде.

Читайте на Цензор.НЕТ: Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября. ФОТО

Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к Стеле памяти.

В Минобороны почтили память погибших военнослужащих 01
В Минобороны почтили память погибших военнослужащих 02
В Минобороны почтили память погибших военнослужащих 03
В Минобороны почтили память погибших военнослужащих 04
В Минобороны почтили память погибших военнослужащих 05
В Минобороны почтили память погибших военнослужащих 06

Источник: https://censor.net.ua/v3151018
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Российских выродков не когда не простим. Слава нашим Героям! Защитникам,погибшим,Вечная память!
 показать весь комментарий
 
 
Это очень правильный церемониал.
Мы должны помнить Героев, которые сейчас сражаются, и тех, которые погибли за Украину!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх