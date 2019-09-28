EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1849  81
Материалы по теме:
Все про:Крым (21911) Криклий (18) КПВВ (51)

 На админгранице с оккупированным Крымом будут оборудованы станции и организованы официальные перевозки, - Криклий. ВИДЕО

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что от КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом будут организованы пассажирские перевозки.

По его словам, этим займутся власти Херсонщины после обустройства пропускных пунктов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Каланчак" закрывают для автомобилей из-за строительных работ, - ГПСУ

"КВПП, конечно, мы строим. Сейчас из-за определенных проблем нам передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится - КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти с нашим участием", - сказал Криклий.

Напомним, Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали строить режимные зоны, - Херсонская ОГА. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3150995
 
 
 Топ комментарии
 
Ну молодцы. Это фактическое признание
 показать весь комментарий
 
Навіщо ???
Воду коли в Крим подасте ?
 показать весь комментарий
 
Спочатку офіційно назвуть не "админграница", а державний кордон. Потім і воду, і електрику.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
с какого перепугу признание, Берлину тоже были пропускные пункты с оккупированной территорией краснопузными питарами, и что, конец один, територия вернулась в Бундесреспулику.
 показать весь комментарий
 
 
И что Вы доказали? Западный Берлин как и ГДР были официально признаны.
 показать весь комментарий
 
 
в смысле официально признанны? страны Балтии оккупированные и кем то признаны может и были, так Крым тоже какие то чудики признали рассейским и что, в Балтии всё вернулось на своий места. Отмечу, в основном признавали не страны Балтии а то что восстановлена независимость де факто.
 показать весь комментарий
 
ПРИБАЛТИКУ НИКТО НЕ ПРИЗНАВАЛ.... ВСЕ ГОДЫ....и ЭТО ОФИЦИАЛЬНО (ЧТО БЕСИЛО КПСС И МОСКВУ) НАЗЫВАЛИ ВРЕМЕННО ОКУПИРОВАННЫМИ СТРАНАМИ СОВЕТАМИ.....
 показать весь комментарий
 
fedjka - fedjka в смысле официально признанны?
------------
В прямом.
 показать весь комментарий
 
...федька трошки затупил... ..но, в принципе -- наш человек! *)
 показать весь комментарий
 
 
Мені більше імпонує лінія розмежування між Кореями - з колючим дротом і мінними полями...
 показать весь комментарий
 
 
Так поднято рассказывает с энтузиазмом-вот сейчас будем строить кпвв за наш счет, чтоб ездили вы спокойно с комфортом в отжатый у нас Крым
 показать весь комментарий
 
 
Добалю: чтоб ездили вы спокойно с комфортом в отжатый у нас Крым и кормили местную прокацапленную быдловату которая хАдила и гАлАсАвала за рАдую гОвень...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну так ЗЕбилы все время говорили что крымчане сами захотели в Россию , они за полгода вместо того чтобы сделать план по освобждению Крыма сделали план по признанию Крыма и Украиной и затем всем миром На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 558 На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 1477
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы делают вместо админграницы с украинским Крымом делают государственную границу с рф На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 7129

 показать весь комментарий
 
 
Спочатку офіційно назвуть не "админграница", а державний кордон. Потім і воду, і електрику.
 показать весь комментарий
 
 
Электрика уже не нужна. Крым может продавать электричество Херсону
 показать весь комментарий
 
А почему бы не дать? Свои же люди, своя территория
 показать весь комментарий
 
бо за них зараз відповідає окупант.
це його проблеми.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Воду то когда пустите, хохлы?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы еще визы с Кацапстаном, введенные Порошенко, отмените, клованы клятые На админгранице с оккупированным Крымом будут оборудованы станции и организованы официальные перевозки, - Криклий - Цензор.НЕТ 8692
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот и вся поддержка вашего зебобика На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 4388 На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 1554
 показать весь комментарий
 
 
Жалко только, что на выборах все наоборот получилось
 показать весь комментарий
 
 
Когда воду дадут крысяням, зебил всеравно будет винить клятого Петю.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко не называл их крысянами, а доказывал, что когда уровень жизни повысится, то крысяне сами вернут Крым в Украину. Не позорь нашего гетьмана, зебил
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо что ты подписываешься, но ты не зебил, ты ватный чмошник.. тебе до зебила ещё расти нужно)
 показать весь комментарий
 
а не пошла бы эта моника - нахер - после такого
 показать весь комментарий
 
 
я не вижу не какой катастрофи в этих строениях, вот на счёт отвода войск, это опасно. А тут, ну не госграница а административная с оккупированной территорией - будет лучше контролировать, чтоб "укро терористо с нажовкой для подпила столбов", не переехал по тихому и потом был бы обменён на реального русиш терориста.
 показать весь комментарий
 
Плесень планирует не только строения, но и перевозки на оккупированную территорию.
Это значит, что зе-власть собирается вступать в отношения с кремлевским ставленником Аксеновым и получать у него разрешение на проезд по территории Крыма.
Это и будет признанием марионеток Кремля законной властью.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы во всю обустраивают админграницу с Крымом, готовятся сделать официальной государственной границей между Украиной и рф? На админгранице с оккупированным Крымом будут оборудованы станции и организованы официальные перевозки, - Криклий - Цензор.НЕТ 9957 На админгранице с оккупированным Крымом будут оборудованы станции и организованы официальные перевозки, - Криклий - Цензор.НЕТ 9198
 показать весь комментарий
 
 
Моника Зеенский делает все, чтобы оккупанту легче жилось
 показать весь комментарий
 
 
Юные ЗЕлененцы стараюццо, уже и не знают, как ху#лу угодить. Малоросы проклятые.
 показать весь комментарий
 
 
надо годить, не расстраивать пуйла словами агрессор, враг, можна даже уже не напоминать что орки нарушают перемирие, и через день убитые у нас, а то еще сорвется нормандская встреча, а не будет ее,как он утрет нос Петьке и не закончит войну поскорей как обещал
 показать весь комментарий
 
 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.- 01.07.19
 показать весь комментарий
 
 
Зря, теперь барыге легче сбежать на Ростов будет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
цікаво, а серед зебілів озумні люди є...чи всі такі як ти На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 9749
 показать весь комментарий
 
 
баба поехала окончательно,,, и бесповоротно!
 показать весь комментарий
 
 
комп підвисає.
але це не привід для ваших шпичок.
 показать весь комментарий
 
Не хер на комп сваливать, если руки не с того места ростут.
 показать весь комментарий
 
 
навряд.
це фотка з вашого сімейного альбому, а ми з вами незнайомі.
 показать весь комментарий
 
Не,ну нормальная рацуха,а то 5 лет-"Чей Крым?","Крым наш"-"Крым ваш".
 показать весь комментарий
 
НЕ гони нахрен ему эта помойка сдалась? Испания его и дом есть у него там то янык лошара в Ростове
 показать весь комментарий
 
 
Шаг за шагом, всё идёт к тому что зелупы ведут украинцев лечь под кацапов. С такими темпами ещё 100 дней правления наркомана и будете с братушками в дёсна целоваться
 показать весь комментарий
 
Моя думка - треба нафіг закрити всі пункти пропуску, причому як на межі з окупованим Кримом, так і на лінії розмежування з ОРДЛО. Перекрити всі можливі комунікації - електрику, водогін (в Луганській області воду сєпарам ще поставляють). І побільше мінних полів та колючого дроту!

Нагадаю, що Південна Корея відкрила пункти пропуску з КНДР лише через 50 років після того, як припинили стріляти! А у нас і стріляти не припинили...
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю у тебя родни в Крыму и Донецке нет? Балаболка !
 показать весь комментарий
 
У багатьох південних корейців рідня в кндр, проте кордон вони все одно закрили...
 показать весь комментарий
 
-- смычка города с деревней... .. почалася.
 показать весь комментарий
 
 
и организованы официальные перевозки

...уже дружим! ... ...значит и меня скоро тудой пустят, без нарушения пограничного режима... *)
 показать весь комментарий
 
 
Кріклій. 32 роки. Це до чого? У цього мальчіка, в вагонах урожай зерна прів, через простої. Утилізували? Зате, налагоджуємо життя в окупованому криму. Кажуть, канал чистять, для Дніпрової води
 показать весь комментарий
 
 
Как можно пороходельму не уважать своего президента?
 показать весь комментарий
 
Был в Крыму перед Войной -- на машинке ездил.
Шо хотел спросить -- про страусов -- очень удивился!
Всё остальное ясно -- будет так, как и в Иркутске -- я ж тогда -- прямо оттуда приехавши...*)
 показать весь комментарий
 
"На админгранице с оккупированным Крымом будут оборудованы станции и организованы официальные перевозки". Це просто свідчить про зростаючий потік в двосторонньому напрямку, Офіційні перевізники - кошти в Україну. Или переиначив, Если вы не можете победить коррупцию - возглавьте ее.
 показать весь комментарий
 
пусть cслуги не забудут еще воду в Крым для нашіх людей запустить
 показать весь комментарий
 
обязательно будет. И денег заработают неплохо. Вода это жизнь, а при здравом уме нельзя лишать людей жизни. В воде отказывают только последние жлобы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх