 На админгранице с оккупированным Крымом будут оборудованы станции и организованы официальные перевозки, - Криклий. ВИДЕО

По его словам, этим займутся власти Херсонщины после обустройства пропускных пунктов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"КВПП, конечно, мы строим. Сейчас из-за определенных проблем нам передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится - КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти с нашим участием", - сказал Криклий.
Напомним, Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.
Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.
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В прямом.
Воду коли в Крим подасте ?
це його проблеми.
Это значит, что зе-власть собирается вступать в отношения с кремлевским ставленником Аксеновым и получать у него разрешение на проезд по территории Крыма.
Это и будет признанием марионеток Кремля законной властью.
але це не привід для ваших шпичок.
це фотка з вашого сімейного альбому, а ми з вами незнайомі.
Нагадаю, що Південна Корея відкрила пункти пропуску з КНДР лише через 50 років після того, як припинили стріляти! А у нас і стріляти не припинили...
...уже дружим! ... ...значит и меня скоро тудой пустят, без нарушения пограничного режима... *)
Шо хотел спросить -- про страусов -- очень удивился!
Всё остальное ясно -- будет так, как и в Иркутске -- я ж тогда -- прямо оттуда приехавши...*)