 На админгранице с оккупированным Крымом будут оборудованы станции и организованы официальные перевозки, - Криклий. ВИДЕО

По его словам, этим займутся власти Херсонщины после обустройства пропускных пунктов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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"КВПП, конечно, мы строим. Сейчас из-за определенных проблем нам передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится - КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти с нашим участием", - сказал Криклий.

Напомним, Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.

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