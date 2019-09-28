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Все про:обстрел (8267) Донбасс (19478) Объединенные силы (383)

 С начала суток враг 17 раз нарушил режим прекращения огня, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции ОС неподалеку от Марьинки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), дважды - вблизи Лебединского (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), дважды - вблизи Павлополя (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), дважды - неподалеку от Водяного (из гранатометов различных систем).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций ОС вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), дважды - неподалеку от Новгородского (из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия). Также велся огонь неподалеку от Новотошковского (из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия), станции Кондрашевской (из миномета калибра 82 мм) и Троицкого (из минометов калибра 120 мм и 82 мм).

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было, уточняется в сообщении.

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Напомним, 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: https://censor.net.ua/v3150990
 
 
 Топ комментарии
 
У нас есть у кого учится - великий Зе нам истинный путь показал. Четыре (! Карл, четыре!...) раза закосить - это талант, достойный величайшего мирового лидера нашей с вами современности.

P.S. Напрасно вы всех под одну гребенку - многие, пишущие тут, ни от чего не косили.
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Надо голосовать за Зеленского как это делаешь ты а потом рассказывать кому можно сидеть на диване а кому нельзя.
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Не надо просто, сидя под мамкиной цыцькой и прикрывшись справкой о плоскостопии, писать бредни в подобных темах, как то делаешь ты и тебе подобные воены боевого дивана.
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Содержательный ответ.
Ану, великий гуру, просвяти нас, необразованых, что-же надо делать в таком случае?
Ну когда мы соблюдаем режим прекращения огня, а враг его нарушает.
В том, что мы его соблюдает - нет никаких сомнений. От этом ведь каждый день пресс-центр нам напоминает такими вот новостями. Ведь будь иначе, кто б говорил об этом самом режиме каждый день?
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Вы сидите в теплых квартирах и варнягаете тут на сайте про зраду зрадную. И косите от повесток в армию.
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А надо идти сидеть в качестве мишеней в тире?
Иди сам и Зе с собой бери и всю его команду.
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У нас есть у кого учится - великий Зе нам истинный путь показал. Четыре (! Карл, четыре!...) раза закосить - это талант, достойный величайшего мирового лидера нашей с вами современности.

P.S. Напрасно вы всех под одну гребенку - многие, пишущие тут, ни от чего не косили.
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Те, кто обычно словесный понос в подобных темах про "перестать стрелять" пишут, в основном "белобилетчики", которые даже срочку не служили.
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Это предвыборное обещание президента как меры по прекращению конфликта вот тебя и колбасит потому что понятно что все его обещания это развод лохов.
А все остальное тут вообще не при чем.
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Или человек, со здоровым чувством сарказма.
Ведь на полном серьезе предположить, что войну можно выиграть "просто прекратив стрелять" может только предатель или человек, решивший любой ценой, даже горы трупов защитников родины, дорваться до власти.
...что в принципе одно и то-же.
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Надо голосовать за Зеленского как это делаешь ты а потом рассказывать кому можно сидеть на диване а кому нельзя.
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"Войну невозможно выиграть победами" (ц) Моника Зеленски, речь в ООН.
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-- а Зеля, только одну пульку показал в пустом зале, ООН! -- ...а там, в кого не ткни -- везде стреляют...
Однако! -- Украину возьмут изнутри... ...с минимальными потерями для для кацапов и с максимальным уроном для украинцев.
Ну, *** -- базар-вокзал... ...уже с тыщу лет... -- мстим неразумным хазарам...*(
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Моё поколение -- в 80 -- 90хх., Совок валило! ...нам было по 20 -- 30. И у нас всё успешно получилось... ...хоть и нахлебались, по самое -- хоть тикай... ...и все евреи убежали первыми.
Но мы своё Дело сделали!
...и шо я вижу теперь? ...кишь марен тухес ций драй папирус...
Ну -- спасибо, потомки!
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Штаты к Саудам, на второй день, после атаки на базу ГСМ -- 200 Патриотов вогнали!
...хотя, не доказано: то ли Иран, то ли Йемен виноваты?
И нихто, ни с кем не встречался... -- Зеля за всех разрулил...*)
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Будем надеяться, что действительно(!) потерь нет.........
Пусть Бог оберегает ребят на «передке»........
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Чувак, выйди из запоя - выборы окончились 4 месяца назад победой Голобородька.
Следующие выборы президента - через 5 лет.
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Шо, гнида парашная, я попал в самую точку ? Знаешь почему моё погоняло иван иванов ? Я общался с руснёй с 2014 по 2016 на 10 их сайтах, добровольно, бесплатно ... 3 года...объяснял как их дурят, думал они нормальные. но вскоре понял что 80% их - твари поганые. Так вот на этих 10-ти сайтах за Украину писали ЕДИНИЦЫ, и то - добровольцы, при чём абсолютно бесплатно, помогали Украине чем могли.
Петропараша даже не попытался сделать для нашей страны контрпропаганду, а ведь это было важно, не нанимал людей, не давал задание о чём писать ... а сегодня посмотрите сколько петропарашной мрази на "цензоре"...брешут системно, день и ночь, по одному сценарию ... это сколько бабла вкладывает брехливая параша чтобы оббрехивать Зе, скулить по любому поводу, создавать иллюзию массовости, и главное - хвалить эту самую поганую лживую и вороватую гидоту - Шоколадную Парашу.
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А кто тебе виноват что ты думал что они нормальные?
Это петя виноват что ты глупый человек?
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Ещё одна гнида вылезла. Привет. гандон парашный. Пока.
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Ты тупое создание не ответил на вопрос.
Кто виноват в твоей глупости кроме тебя самого?
Ты сам возложил на себя провальную миссию и обеняешь других что они не приняли в ней участие?
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ну шо ты пишешь . меня почему то забанивали на всех сайтах где я пытался кацапам объяснить шо они кацапы да не просто банили .а почту взломали пришлось новую заводить.с фейсбука попёрли .. даже яндекс дебильный и тот забанил - требовал паспорт сфоткать и прислать им - в 15 году. а ты 3 года на 10 сайтах.может просто пытался объяснять . что украинцы не все бандеровцы и с мышебратьями браты вовек ?
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Всі, хто на сайті - кацапські боти. боти, хіба щирий українець Іван іванов топить за Україну. Чи Україну? Топить?
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