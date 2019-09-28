 С начала суток враг 17 раз нарушил режим прекращения огня, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции ОС неподалеку от Марьинки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), дважды - вблизи Лебединского (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), дважды - вблизи Павлополя (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), дважды - неподалеку от Водяного (из гранатометов различных систем).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций ОС вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), дважды - неподалеку от Новгородского (из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия). Также велся огонь неподалеку от Новотошковского (из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия), станции Кондрашевской (из миномета калибра 82 мм) и Троицкого (из минометов калибра 120 мм и 82 мм).
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было, уточняется в сообщении.
Напомним, 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
Ану, великий гуру, просвяти нас, необразованых, что-же надо делать в таком случае?
Ну когда мы соблюдаем режим прекращения огня, а враг его нарушает.
В том, что мы его соблюдает - нет никаких сомнений. От этом ведь каждый день пресс-центр нам напоминает такими вот новостями. Ведь будь иначе, кто б говорил об этом самом режиме каждый день?
Иди сам и Зе с собой бери и всю его команду.
P.S. Напрасно вы всех под одну гребенку - многие, пишущие тут, ни от чего не косили.
А все остальное тут вообще не при чем.
Ведь на полном серьезе предположить, что войну можно выиграть "просто прекратив стрелять" может только предатель или человек, решивший любой ценой, даже горы трупов защитников родины, дорваться до власти.
...что в принципе одно и то-же.
Однако! -- Украину возьмут изнутри... ...с минимальными потерями для для кацапов и с максимальным уроном для украинцев.
Ну, *** -- базар-вокзал... ...уже с тыщу лет... -- мстим неразумным хазарам...*(
Но мы своё Дело сделали!
...и шо я вижу теперь? ...кишь марен тухес ций драй папирус...
Ну -- спасибо, потомки!
...хотя, не доказано: то ли Иран, то ли Йемен виноваты?
И нихто, ни с кем не встречался... -- Зеля за всех разрулил...*)
Пусть Бог оберегает ребят на «передке»........
Следующие выборы президента - через 5 лет.
Петропараша даже не попытался сделать для нашей страны контрпропаганду, а ведь это было важно, не нанимал людей, не давал задание о чём писать ... а сегодня посмотрите сколько петропарашной мрази на "цензоре"...брешут системно, день и ночь, по одному сценарию ... это сколько бабла вкладывает брехливая параша чтобы оббрехивать Зе, скулить по любому поводу, создавать иллюзию массовости, и главное - хвалить эту самую поганую лживую и вороватую гидоту - Шоколадную Парашу.
Это петя виноват что ты глупый человек?
Кто виноват в твоей глупости кроме тебя самого?
Ты сам возложил на себя провальную миссию и обеняешь других что они не приняли в ней участие?