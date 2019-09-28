 С начала суток враг 17 раз нарушил режим прекращения огня, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции ОС неподалеку от Марьинки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), дважды - вблизи Лебединского (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), дважды - вблизи Павлополя (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), дважды - неподалеку от Водяного (из гранатометов различных систем).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций ОС вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), дважды - неподалеку от Новгородского (из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия). Также велся огонь неподалеку от Новотошковского (из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия), станции Кондрашевской (из миномета калибра 82 мм) и Троицкого (из минометов калибра 120 мм и 82 мм).

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было, уточняется в сообщении.

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Напомним, 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.