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 "Превратилась в помойную яму": оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу. ВИДЕО

Добыча песка в районе Бакальской косы в Раздольненском районе приводит к разрушению берега.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на местную жительницу.

"Если два месяца назад статистика говорила, что общая площадь уменьшилась на 8 гектаров, то сейчас это уже 14 с половиной, а то и все 15 гектаров, ушедших под воду. Это часть уникальных пляжей. Особенно печально выглядят пляжи села Стерегущее. Там зловоние, невозможно дышать, гниющие водоросли, берег уже катастрофически непригоден для отдыха. Если раньше можно было выбрать участок подальше от села, то сейчас это уже невозможно. Мы привыкли, что у нас вода чистая, прозрачная, что это место отдыха и лечения для детей, мамочек, всех отдыхающих. И вдруг мы превратились в помойную яму просто", - рассказала крымчанка.

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Она добавила, что в последнее время оккупационные власти Крыма якобы обратили внимание на жалобы жителей по поводу разрушения косы.

"В данный момент нам отвечают из Минэкологии Крыма, что заказали проведение исследования – они не связывают это с добычей песка, ставят под сомнение, им нужна экспертиза ученых, что именно добыча песка разрушает Бакальскую косу. После получения результатов этой экспертизы, возможно, рассмотрят вариант приостановления или прекращения лицензии. Мы на это очень надеемся, потому что время идет, а коса все уменьшается и уменьшается в размерах", - добавила местная жительница.

Источник: https://censor.net.ua/v3150979
 
 
 Топ комментарии
 
Воооооот он. Правда уже дохлый, но все же... "Превратилась в помойную яму": оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу - Цензор.НЕТ 330
"Превратилась в помойную яму": оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу - Цензор.НЕТ 9866
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Россия - это рак цивилизации.
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Там конечно проводится химиотерапия ну там стекломой, незамерзайка, бояра... Только опять же, нужно ж сначала удалить опухоль тогда химию делать, а они наоборот "Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу - Цензор.НЕТ 6769
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Воооооот он. Правда уже дохлый, но все же... "Превратилась в помойную яму": оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу - Цензор.НЕТ 330

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А что оркам, саранча ...большая военная база, камни с неба, ублюдки.
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кляті москалі...
длубались би на своїй росії, ні ! вони тут порпаються
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Сарана ( москалі) пожерши все, переміщається на нові території, щоб все пожерти і рухатись далі. Це їх спосіб існування
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На востоке уже 5 терриорий Крыма китайцам слили официально....мало им места ублюдкам, занимались бы своей паРашкой.
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Там конечно проводится химиотерапия ну там стекломой, незамерзайка, бояра... Только опять же, нужно ж сначала удалить опухоль тогда химию делать, а они наоборот "Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу - Цензор.НЕТ 6769
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Отдыхал на этой косе до войны. Из Донецка ровно 500 км. Самая близкая точка до Черного моря. Сама коса не очень.С одной стороны постоянно ветер и вода мутная. - Страшно купаться из опасения,что ничего не видно и можно напороться на какой нибудь предмет в воде. На другой стороне вода прозрачная и спокойная без волн. Но неприятное впечатление - на дне много веточек деревьев.Как то нехарактерно для Черного моря. Но есть дельфины.Много оводов.Ночью по берегу лазят рыбаки,Так,что если с собакой ,то будет ад. Понравилось место где можно перейти вброд на остров. Там реально ощущение свободы и одиночества на фоне дикости природы.
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19 сентября в львовском шпитале окочурился каратель
из 92 фаш.бригады 33-летний, Лёха Сыроватко. Родом из Запорожья.
Отправлен в ад

"Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу - Цензор.НЕТ 2706
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18 сентября крякнул высиран каратель
из ореховщины Артурчик Шкроботько, 1985 года высера. Карал в составе 55
фаш.бригады. 19 сентября торжественно отправлен в гарем до бандеры.

"Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу - Цензор.НЕТ 577
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23 сентября окуклился каратель-доброжопец, 32-летний Дениска Северьянов. Карал как в ДНР, так и в ЛНР.

"Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу - Цензор.НЕТ 3194
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Андрей Сторожук. 1992 года аборта. Родом из Педосы, Винницкая область.
26 Фаш.бригада. 24 сентября получил привет от снайпера Новороссии под
Марьинкой, и отчалил к Бандере.

"Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу - Цензор.НЕТ 9149
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