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 Общество, Шоу-бизнес
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Все про:Крым (21911) оккупация (6853) певец (51)

 Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали". ВИДЕО

Украинский певец Олег Винник, который недавно принял участие в антиукраинской акции российских пропагандистов #всеммир, не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Вікна-новини".

Ранее сообщалось, что популярный украинский исполнитель Олег Винник попал в черный список "Миротворца" из-за участия в российском проекте #всеммир, организаторы которого поддерживают политику Кремля в отношении Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3150967
 
 
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Продажный ******, Винник уже готов давать в очко за рубли.
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Обічный попсовый быдляк которому деньги не пахнут. Такой же как и пАвалий, кролики и др. Где платят больше там и ж*пу свою выставляют.
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Ну всьо тепер в Україні концерти Вінника будуть зривати націоналісти та патріоти! А самому Віннику краще повертатись в Німеччину, або їхати в росію!
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вы это про какую Украину?
Про Украину 73%? - так они почти все такие же как Винник.. Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали" - Цензор.НЕТ 2220
Если и сорвут его концерты.., то может на Ивано-Франковщине где нибудь..., и то не факт..
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У него и преЗЕдента одни и те же поклонницы....творят оба для них одинаково... Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали" - Цензор.НЕТ 3313
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За шмат гнилої ковбаси і матір рідну отдасте...(с)
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Позивний Колим 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦‏ @sahsa5555555551 26 сент.

Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали" - Цензор.НЕТ 8772

Добрий вечір мої Друзі Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали" - Цензор.НЕТ 4605Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали" - Цензор.НЕТ 4605Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали" - Цензор.НЕТ 4605 Стосовно шлендри Винника!!!
Присутня нецензурна лайка, але по справі!!!
Маруся Звіробій!!!


Смотрите видео!!

https://twitter.com/i/status/1177257083936366593
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... эта падаль не будет давать концерты в россии... и уже и в Украине эта падаль аналогично будет опущена. Вонючий нарцисс...и не более...!
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***** подмял под себя полмира и европы и будет продолжать...поэтому украинцы должны сплотиться и выдержать натиск рашисткой агрессии
Виннику позор,как и всем продажным звездам с Украины
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Козел.Треба ігнорувати його виступи.Хай виступає перед дзеркалом,або чемодан, вокзал, *********. Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали" - Цензор.НЕТ 738
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