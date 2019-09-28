 Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Вікна-новини".

Ранее сообщалось, что популярный украинский исполнитель Олег Винник попал в черный список "Миротворца" из-за участия в российском проекте #всеммир, организаторы которого поддерживают политику Кремля в отношении Украины.

Читайте также: Оккупанты в Крыму провели обыски у члена Меджлиса Аметова, прокуратура АРК открыла дело