 Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали". ВИДЕО

Украинский певец Олег Винник, который недавно принял участие в антиукраинской акции российских пропагандистов #всеммир, не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Вікна-новини".
Ранее сообщалось, что популярный украинский исполнитель Олег Винник попал в черный список "Миротворца" из-за участия в российском проекте #всеммир, организаторы которого поддерживают политику Кремля в отношении Украины.
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Про Украину 73%? - так они почти все такие же как Винник..
Если и сорвут его концерты.., то может на Ивано-Франковщине где нибудь..., и то не факт..
Добрий вечір мої Друзі Стосовно шлендри Винника!!!
Присутня нецензурна лайка, але по справі!!!
Маруся Звіробій!!!
Смотрите видео!!
https://twitter.com/i/status/1177257083936366593
Виннику позор,как и всем продажным звездам с Украины