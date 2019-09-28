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 Международные военные учения Rapid Trident-2019 завершились на Львовщине. ВИДЕО

На Львовщине завершились международные военные учения Rapid Trident-2019, в которых приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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"Основной целью учений, которые проходили в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО.

В учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени", - говорится в комментарии к видео.

Источник: https://censor.net.ua/v3150956
 
   
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Скоро все эти учения с таким президентом закончатся навсегда и будет танковый биатлон с одичалыми. Гордитесь собой зебилы вы сделали это вместе
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Во Львове не закончатся... там зебилов меньшинство.
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Дело не в местах проведения а в курсе страны точнее ее руководства
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Як показує практика, керівництво то тимчасове.
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Одни овощи уже пытались менять курс страны.
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Угу потом были смерти и война после чего скоты опять просрали страну заходим на новый круг я правильно понимаю Ваш комментарий?
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Це і є мета головногозебіла, бо таке завдання перед ним поставив Хазяїн. І щоразу голосніше з табору зебілів лунають голоси про виведення з України натовських інструкторів і радників.
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Зелёная бобка Моника прислуживает *****😂
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Холодная война длилась почти пол века и Украине нужно набраться стратегического терпения, чтобы победить Россию! Нужно осознать, что если Украина пойдет на любые договоренности предложенные Россией, то тогда Украина полностью проиграет и свои территории и свою независимость и Украины будущие будет в вассальном виде у России на стальной цепи! Нужно осознать, что Украине нужна победа и для этого нужно экономически давить на Россию и не идти ни на какие договоренности и пока Украина будет защищаться, то все будут помогать Украине, а как только страна сдастся и тогда она потеряет и уважение и никто ей помогать не будет! Нужно осознать, что эта война с Россией на долго и Украине нужно ждать подходящего момента, чтобы вернуть свои территории и нужно к этому готовится и нужно это приближать давлением на экономику РФ - это санкции, добиваться понижения цен на нефть, суды исками против РФ бомбардировать, и т.д. Еще должен скоро кризис мировой стукнуть и это еще один удар по экономике РФ! Нужно шатать карточный домик под названием РФ и в один прекрасный момент он рухнет! Все империи на свете распались, кроме России в которой еще куча государств и они готовы к независимости и нужно это доносить до них, через интернет. Потому что интернет сейчас уже занимает в РФ больше рынка источника информации, чем телевизор! Также Украина должна устроить мировой заговор против РФ, чтобы все вели Холодную войну против РФ, чтобы ее развалить потому что это главная угроза для мира и для наших государств!
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