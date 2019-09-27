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 Общество
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Все про:Германия (3418) учения (2181) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (35)

 Украинские десантники принимают участие в учениях в Германии. ВИДЕО

Военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады участвуют в многонациональных учениях "Saber Junction – 2019" в Германии.

Все события на учениях максимально приближены к реальным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По легенде учений, во время активной фазы украинцы должны были удерживать одну из позиций. Противник дважды за день пытался прорвать ее, в том числе с использованием бронемашин, но не преуспел. При этом противник потерял около 2 десятков военнослужащих, а украинские десантники выстояли без потерь.

"Для противника было очень непривычным наше ведение боя. Мы просчитывали его шаги. Каждый десантник всегда может быть разведчиком. Мы разведывали сами для себя разведданные. Мы не допустили прорыва противника на всех направлениях", - рассказал командир десантно-штурмовой роты лейтенант Дмитрий Капитула.

Также на Цензор.НЕТ: Корабли ВМС в рамках учений "Козацкая воля - 2019" отработали действия при высадке морского десанта противника. ФОТОрепортаж

"Мы получаем опыт сотрудничества с подразделениями НАТО. Хоть и есть языковой барьер, но мы все же смогли успешно выполнить поставленное задание", - добавил он.

А командир 173-й воздушно-десантной бригады армии США отметил: его подчиненным есть, чему поучиться у украинских десантников, ведь они в очередной раз доказали, что имеют чрезвычайно серьезную подготовку, сообщили в Минобороны.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3150925
 
   
 Топ комментарии
 
Радует, что хоть на учениях наши бойцы побеждают противника, а не сдаются сразу в плен. Українські десантники беруть участь у навчаннях у Німеччині - Цензор.НЕТ 3894
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Коли мордор напав в нейтральних водах
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МО параши заявило;
-получили незначительные повреждения=))
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Беспилотники забытые вермахтом увидел, а с ПЗРК в очках это Александр Невский был?
Да и какого хуня ты сюда это запостил?
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на сограждан будущих посмотреть - наш народный Президент над этим день и ночь неустанно работает..
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Ну опять же сейчас получишь ссаной тряпкой по казламордому иплу😂😂××××
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так они и не живут здесь - науй они тут нужны,у нас своих де! билов выше крыши..
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А правда шо раися вас послала накуй и пинает назад в Украину,а Украина еще думает?😂😂😂🌷
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Ну українці на вашими полоненими не знущаються...

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Ну, куда ім до рассейскіх воінов:
Українські десантники беруть участь у навчаннях у Німеччині - Цензор.НЕТ 2789
Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области.
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МО параши заявило;
-получили незначительные повреждения=))
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Радует, что хоть на учениях наши бойцы побеждают противника, а не сдаются сразу в плен. Українські десантники беруть участь у навчаннях у Німеччині - Цензор.НЕТ 3894
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А ти все будеш довбати випадком з катерами?
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Кто вообще воюет, если все на учениях или соревнованиях?
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ВИННЫК на СТБ:- крым расейский и пора с этим смирится, непонятная война под названием АТО ну и т.д.
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питор,я и раньше по виду и ужимкам подозревал..
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Молодчинки !
Хлопці, всіх перемагайте і вертайтеся додому !
Ми вами пишаємося.
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