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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2460) СМИ (3227) Мендель (26)

 Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео. ВИДЕО

Опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста, пытавшегося задать ему вопрос.

Видео обнародовано на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

На нем видно, как журналист "Радіо Свобода" Кристофер Миллер подходит к направляющемуся на форум YES президенту Владимиру Зеленскому. Миллер здоровается с ним за руку и пытается задать вопрос. Но тут журналиста оттаскивает за рукав пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Далее между пресс-секретарем и журналистом происходит следующий диалог.

Мендель: Нам нужно выпить кофе.

Миллер: Это достаточно бессмысленно.

Мендель: Это достаточно НЕ бессмысленно. Почему вы сюда пришли? Почему вы разговаривали с...

Миллер: Потому что... Потому что когда видишь президента – нормально узнать у него...

Мендель: У него сейчас нет... Нехорошо, его время – бесценно.

Миллер: Я не могу поверить, что вы только что меня оттащили.

Мендель: Я верю, что вы можете себе это представить.

Миллер: Это не так должно работать.

Мендель: Да, именно для этого я тут и тружусь. Видите ли, с вашей стороны это не очень хорошо. Так что...

Миллер: Нет, это с ВАШЕЙ стороны не очень хорошо. Я хочу верить, что подобные вещи происходят случайно, а не как правило.

Смотрите также: Редакция "Схем" опубликовала полное видео конфликтного общения журналиста Андрушко и пресс-секретаря президента Мендель. ВИДЕО

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.

Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Источник: https://censor.net.ua/v3150899
 
   
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Что-то я не наблюдаю Мендель во время интервью паРашкинским СМИ, находящихся в сложной и важной поездке завхоза, Пристайко и др.... Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео - Цензор.НЕТ 4720

https://twitter.com/i/status/1176795551452618752
https://twitter.com/i/status/1176791652477935616
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Эта дура вольно или невольно подставляет президента , гнать её к бениной матери ... Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео - Цензор.НЕТ 5493
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так он её /прэ-зэ-дэнт/ сам и выбрал)))
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бггг)куда его уже подставлять?зеля и так теперь использованная туалетная бумажка трампа
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Да он её сам боится.У него в школе даже девочки бутерброды мамины на переменке силой забирали.Руками только разводит президент картонный.
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Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео. ВИДЕО
за то "это" и ценят )
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Стиль общения журнашлюх уважаемой радиостанции неизлечим. Пусть они у Лукашенки так себя поведуть.
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А у нас есть журналисты? Продажные, да есть.
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И, заметьте, все конфликты происходят только с журнашлюхами соросовской помойки. Тут, наверное, проблема не в Мендель, а в псевдокорреспондентах "Свободы", которые ведут себя вызывающе и нагло с людьми, которые по социальному статусу неизмеримо выше них.
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А что не так с этой фоткой и каким образом она отображает грязь, в которой она была?
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Щось ви Шура не те помітили. Швидше всього гідрант є просто тупий сцикун, який без суфлера і в унітаз не попісяє .. 😃
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Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу намъ!
Царствуй на страхъ врагамъ,
Царь православный!
Боже, Царя храни!
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Якщо припустити, що цю дамочку Бєня приставив до свого блаЗєня в якості ланцюгової шавки то тоді все стає розумілим 😕
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Юлия Мендель- любимая Юры Костюка, сценариста квартала и теперь шишки в ОПе.
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Инцидент международного масштаба,порохолизы это перекрыло даже мародерство Петра
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Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак [...] Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он те отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку.

(c) Исаак Бабель, "Одесские рассказы"
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Зе , отправляй эту малороссийскую Жлобиху в отставку. Нечего украинцам ее содержать на свои налоги
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Да ******** дать етой мандель и иэтому барыге презику который живет на ворованные деньги. Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео - Цензор.НЕТ 5518
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Как тама ***** глаголил...."гражданских атсеч" Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео - Цензор.НЕТ 8692 Теперь петюшки жалуются что их посылают лесом, привыкайте!
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Деваха зажралась. И очень быстро.

Вот так и рождается, в нашей толерантной (даже чересчур толерантной) стране антисемитизм. А потом, чуть позднее, мендели будут верещать о притеснении менделей в Украине.
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Pozor censoru. Tolko sho viterli moy post:
Etu nagluju zhiduhu nado gnat v izrail, pust arabov otgonjaet!
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