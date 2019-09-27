 Смертельное ДТП в Броварах с участием полицейского, врезавшегося на автомобиле в остановку общественного транспорта. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Киев оперативный в соцсети.
Напомним, вчера, 26 сентября, в Киевской области в результате ДТП с участием сотрудника полиции охраны один человек погиб, двое получили телесные повреждения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Киев оперативный в соцсети.
Напомним, вчера, 26 сентября, в Киевской области в результате ДТП с участием сотрудника полиции охраны один человек погиб, двое получили телесные повреждения.
ахаха, да нет, 220.
Отпустил бы тормоза был бы шанс уйти от столкновения...
Таким уродам это очень поможет.
Но в обоих случаях - расследуют и дают официальный папирус в котором
высранонаписано решение.
Бляхо*бы все так ездят!
Но полиция нарушать законы не должна.
Или корочка - индульгенция нас-рать на Закон?
Стране нужен уран.
Мусора этого - закрыть на 15 лет.