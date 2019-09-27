 Смертельное ДТП в Броварах с участием полицейского, врезавшегося на автомобиле в остановку общественного транспорта. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Киев оперативный в соцсети.

Напомним, вчера, 26 сентября, в Киевской области в результате ДТП с участием сотрудника полиции охраны один человек погиб, двое получили телесные повреждения.

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