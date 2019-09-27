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 Происшествия, Общество
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Все про:Бровары (136) ДТП (5770) Нацполиция (10140) смерть (6142)

 Смертельное ДТП в Броварах с участием полицейского, врезавшегося на автомобиле в остановку общественного транспорта. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилась видеозапись камер наблюдения, на которых зафиксировано смертельное ДТП с участием сотрудника полиции охраны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Киев оперативный в соцсети.

Напомним, вчера, 26 сентября, в Киевской области в результате ДТП с участием сотрудника полиции охраны один человек погиб, двое получили телесные повреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3150823
 
 
 Топ комментарии
 
Он ехал неадекватно дорожной обстановке. Вот и все.
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если чувак неадекватный, то и ездить будет так же.
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А може виродки за кермом винні, а не інфраструктура
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у меня такое ощущение что он обгонял перед перекрестком и возвращаясь в полосу поцмал занос на мокрой дороге.
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Он ехал неадекватно дорожной обстановке. Вот и все.
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если чувак неадекватный, то и ездить будет так же.
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Он и жить так же будет неадекватно. Кстати на алкоголь они его проверили? Что то не проверил я в публикациях.​
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да, у нас 73% водителей ездят неадекватно. и не только ездят
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А т​и може сам особисто ті відсотки підрахував.?. Я на своїй тарадайці з Укр номерами більше 70 не розвиваю. і проблем зі швидкість нема. З нашім менталітетом треба на транспорті встановлбвати якісь примусові обмежувачі швидкості.
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так відсотки неадекватів офіційно пораховані цвк, навіщо мені їх рахувати?​
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начало видео как-то обрезано, в самом первом кадре он уже впереди той машины, которую возможно обгонял по встречке через двойную сплошную. а может наоборот та машина влезла в крайнюю левую полосу и он вынужден был принимать левее. хотя включенный левый поворот говорит об обгоне. короче надо более полное видео
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Че вам там надо? чувак литит 120 км\ч минимум по мокрой дороге, среди плотной застройки, не говоря уже о трафике и перекрестке.
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я не оспариваю неадекватность его действий, просто пытаюсь восстановить дорожную ситуацию
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вообще если включить самый первый кадр, то создается такое впечатление, что он откуда-то из воздуха возник на своем месте, т.к. совершенно спокойно едет попутная машина следом за ним в крайнем левом, в то же время встречка тоже спокойно едет в своем крайнем левом. если б он неадекватно обгонял через двойную сплошную - как минимум встречка шуганулась бы правее и притормаживала. странно
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Так,на лайні мусарському підслизнувся.П"яне в сраку мусарське бидло на євроблясі,бикувало,як і всі мусара позорний чорт.Правда?
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Ни уя себе скорость. Хороший коп - мертвый коп.
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Аквафрэш , жаль людей. Скот доспешился
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Превышал а потом тормоза зажал дебил....
Отпустил бы тормоза был бы шанс уйти от столкновения...
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Дорожная инфраструктура ни к путинам!
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А може виродки за кермом винні, а не інфраструктура
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в том месте с инфраструктурой как раз все норм.
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превышение скорости, обгон, занос. может ещё передний привод. хотя странно если машина современная есть же системы антизаноса...
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Предлагаю снизить допустимую скорость в городе с 50 до 30.
Таким уродам это очень поможет. Смертельное ДТП в Броварах с участием полицейского, врезавшегося на автомобиле в остановку общественного транспорта - Цензор.НЕТ 4886
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Как раз таким уродам по....... ваше предложение
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В Чехії скільки максималка в населеному пункті(50), чого там не возбухаєш і не ляпаєш дурню?
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Кацап-навіть не розуміє що йому пишуть.
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"Испанец" настолько туп, что даже не понимает символа
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Правильно. Они будут ездить 200 задним ходом. Смертельное ДТП в Броварах с участием полицейского, врезавшегося на автомобиле в остановку общественного транспорта - Цензор.НЕТ 7456
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таким уродам помогает труна, а не 30 км в час или штраф в 10 тысяч евро....
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Бутусик опять хитро пишет что бы отмазать авякяновца,что значит с участием,он и убил человека,он и покалечил,ещё бы написал - с участием автомобиля принадлежавшему авакяновской мартышке.
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бо его можид подрезали - пока нету решения сцудьи - в жёппу кто там и что говорит. так же и за замазанные на фото рожи подозреваемых
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Да конечно пьяного авакяновского ушлепка превышавшего скорость подрезали,верим,верим вашим отмазкам.
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А думаешь бОльший шанс шо Рашка тот самолет не сбивала чем то шо мента пьяного(если ты прав) никто не подрезал?
Но в обоих случаях - расследуют и дают официальный папирус в котором высрано написано решение.
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скорость около ста кмч. Судя по тому как понесло - резина лысая!
Бляхо*бы все так ездят!
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Такое ощущение, что скорость была больше 50 км/час.
Но полиция нарушать законы не должна. Смертельное ДТП в Броварах с участием полицейского, врезавшегося на автомобиле в остановку общественного транспорта - Цензор.НЕТ 6875
Или корочка - индульгенция нас-рать на Закон?
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Обгон через сплошную на перекрестке с 2-х кратным превышением скорости на мокрой дороге. Точно наркоман социальноопасный. Даже не представляю что еще можно было нарушить. Береги всех Господь от таких случаев. Будьте осторожны.
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если долго клацать самое начало, то вероятнее всего, что он обгонял машину по встречке, а потом резко крутонул когда возвращался в свой ряд,потому что уже машина шла навстречу, вот его и занесло.
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Як бо то не були євробляхи то спокійно викрутив б з заносу
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Таких надо изолировать.
Стране нужен уран.
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понесло по мокрой дороге, ошибка не опытного водителя в том что он стал тормозить .
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а когда он пил, то наоборот, не тормозил)...
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​это другой вопрос, если бы он был опытный водитель то даже под алкоголем он не стал бы тормозить на мокрой дороге , а попытался бы моточиком сбросить скорость или продолжал бы движение прямо не тормозя.
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"​Опытный водитель" , сидя за рулем пьяным , никогда не будет лететь больше 100 в дождь ... Ехал-бы нормально , казёл , людей-бы не убил.
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Да, если нет головы, то передний привод не даёт шансов уйти от ДТП.
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Если на такой скорости лететь, то можно и здание снести, а не токо людей вместе с остановкой.
Мусора этого - закрыть на 15 лет. ​
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​то что херачил 120 попробуют скрыть, как бы не списали все на то что был подрез с права
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