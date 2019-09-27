 "Это новый уровень в сфере информационных технологий", - в оккупированном Донецке установили таксофон, над которым "трудились лучшие специалисты республики". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это событие стало объектом пристального внимания сотрудников местного оккупационного телевидения. Обычный на вид уличный телефонный аппарат в сюжете называют "новым уровнем в сфере развития информационных технологий". Стоить отметить, что таксофон одновременно используется как роутер, который, по словам разработчиков, позволяет выйти в интернет. О количестве "современных" таксофонов, которые "значительно отличаются от предшественников по всем показателям", авторы сюжета умалчивают.
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+33
Ждем когда зебобик начнет диджитализировать всю страну таксофонами
+23
тут достойно будет смотреться только один единственный комментарий:
ыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыы
+23
лишь бы пернуть...
Взад в будунище..
🤣🤣🤣
для них это и есть передовые технологии)
"что такое новое ?это хорошо забытое старое"
глядишь и паровозы запустят)
Хороша научка русскім і Росії... що не можна самоізольовуватися від Світу, бо буде як в ДНР і ЛНР
никакого возврата в украину(
пускай это быдло интегрируется с мокшами
Animal Planet уже бы цикл передач снимало про бибизян-электронщиков...
видео прибытия поезда