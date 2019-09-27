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 Политика Украины, Общество
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Все про:Донецк (6049) оккупация (6852) телефон (206)

 "Это новый уровень в сфере информационных технологий", - в оккупированном Донецке установили таксофон, над которым "трудились лучшие специалисты республики". ВИДЕО

В центре оккупированного Донецка установили бесплатный таксофон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это событие стало объектом пристального внимания сотрудников местного оккупационного телевидения. Обычный на вид уличный телефонный аппарат в сюжете называют "новым уровнем в сфере развития информационных технологий". Стоить отметить, что таксофон одновременно используется как роутер, который, по словам разработчиков, позволяет выйти в интернет. О количестве "современных" таксофонов, которые "значительно отличаются от предшественников по всем показателям", авторы сюжета умалчивают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3150786
 
 
 Топ комментарии
 
Ждем когда зебобик начнет диджитализировать всю страну таксофонами "Это новый уровень в сфере развития информационных технологий", - в центре оккупированного Донецка установили таксофон, над которым "трудились лучшие специалисты республики" - Цензор.НЕТ 8472
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тут достойно будет смотреться только один единственный комментарий:
ыыыыыыыыыыыыыыы
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Шизуха прогресирует,нантоящий даунбас
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Пацталом!!
Взад в будунище..
🤣🤣🤣
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Обычный роутер, только на улице, в чём уникальность и "новейшая разработка"? От дебилы.
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В искусстве уже высот достигли, теперь в технологиях "Це новий рівень у сфері інформаційних технологій", - в окупованому Донецьку встановили таксофон, над яким "працювали найкращі фахівці республіки" - Цензор.НЕТ 888
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Кажицця мені шо без мєсного Ілона Маска там не обійшлось! Такий технологічний прорив!
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лучше бы робота федора поставили...
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...хотя нет, таксофон всё таки более технологичная вещь
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В Киеве аппарат спёрли. Они ещё на улицах остались.
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"Это новый уровень в сфере информационных технологий", - в оккупированном Донецке установили таксофон, над которым "трудились лучшие специалисты республики". ВИДЕО
для них это и есть передовые технологии)
"что такое новое ?это хорошо забытое старое"
глядишь и паровозы запустят)
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" У нас в городе очень много, так называемых "туристов"," ))))))))))))))))))это ***** ПЯТЬ БАЛОВ)))
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Аж невіриться, що ще якихось 7 років тому, там був кльовий стадіон, матчі ЛЧ і ЧЕ-12, ******** аеропорт, залізничне сполучення... і все таке.....
Хороша научка русскім і Росії... що не можна самоізольовуватися від Світу, бо буде як в ДНР і ЛНР
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там нужно строить пяти метровую стену(((
никакого возврата в украину(
пускай это быдло интегрируется с мокшами
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простейший ADSL-Wi-Fi роутер от укртелекома (которые сейчас на OLX от 50 грн. стоят), копеешный сплиттер и вуаля - в таксофоне появляется Wi-Fi интернет. Такое "не имеющее аналогов в мире" конструкторское решение на коленке делается за пару минут (с перекуром) любым школьником.
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вот вы смеетесь, а для донбасситов это серьезное научное достижение.
Animal Planet уже бы цикл передач снимало про бибизян-электронщиков... "Це новий рівень у сфері інформаційних технологій", - в окупованому Донецьку встановили таксофон, над яким "працювали найкращі фахівці республіки" - Цензор.НЕТ 9409
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ученые Лугандона открыли... дверь "Це новий рівень у сфері інформаційних технологій", - в окупованому Донецьку встановили таксофон, над яким "працювали найкращі фахівці республіки" - Цензор.НЕТ 5647
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"Автор изобретения", "корреспондент" и "житель Донецка Максим" явно из одного гей-клуба сбежали. Я тут не о геях написал, а о парашных пид*расах. "Це новий рівень у сфері інформаційних технологій", - в окупованому Донецьку встановили таксофон, над яким "працювали найкращі фахівці республіки" - Цензор.НЕТ 3946
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