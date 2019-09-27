 В Генштабе показали фрагменты программы подготовки будущих бойцов ССО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных видеокадрах бойцы проходят тактическюю и стрелковую подготовку. Кроме того, в процесе обучения, курсанты учатся преодолевать препятствия, используя альпинисткие навыки.
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Беларусь
ЗЕ команда,або просипайтеся,або будемо вас будити.
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27.09.2019 12:21
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