 В Генштабе показали фрагменты программы подготовки будущих бойцов ССО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных видеокадрах бойцы проходят тактическюю и стрелковую подготовку. Кроме того, в процесе обучения, курсанты учатся преодолевать препятствия, используя альпинисткие навыки.

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