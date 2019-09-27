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 Политика Украины, Общество
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 В Генштабе показали фрагменты программы подготовки будущих бойцов ССО. ВИДЕО

В Генштабе ВСУ показали фрагменты подготовки будущих бойцов сил специальных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных видеокадрах бойцы проходят тактическюю и стрелковую подготовку. Кроме того, в процесе обучения, курсанты учатся преодолевать препятствия, используя альпинисткие навыки.

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Источник: https://censor.net.ua/v3150775
 
   
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В Генштабе показали фрагменты программы подготовки будущих бойцов ССО - Цензор.НЕТ 5204
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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