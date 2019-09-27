 Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Михаил Ткач.
Он отметил: "Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первому лицу!
Это как называется?! Свобода слова?!
Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с "новой страны".
На момент когда меня избрали в совет по защите свободы слова при президенте я уже видел эти кадры. Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ".
нормально так слуги народа народу руки крутят а
Может, именно "слабая женщина" профессионалка?
Оскорбление, игнор и "физическое вздействие" от "новых лиц" уже были.
Ждите, когда всякие мендели будут вам кулаком в морду указывать на ваше место!
Они сразу забывают, что они бедные "жертвы" антицеммитизма.
Там, где Мендель училась - Коломойский преподавал.
Сергей Наумович
@sergonaumovich
Холст, масло