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Все про:Андрушко (12) Зеленский (3009) свобода слова (998) цензура (1140) Мендель (25)

 Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому. ВИДЕО+ФОТО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Михаил Ткач.

Он отметил: "Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первому лицу!

Это как называется?! Свобода слова?!

Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с "новой страны".

На момент когда меня избрали в совет по защите свободы слова при президенте я уже видел эти кадры. Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ".

Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому 01
Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому 02
Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому 03

Источник: https://censor.net.ua/v3150706
 
   
 Топ комментарии
 
Бультельерша бешенная ,которая брехала ,что ВСУ обстреливает школы и больницы на оккупированной рашистами Украине
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Это называется свобода слова от зебила ? Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому - Цензор.НЕТ 1511
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как же достала эта синагога...
Мендель совсем тронулась башкой...
Хабалка вонючая....
и у Зе там рожа пацака....

Пипец...
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ХВАТИТ ВОПРОСЫ БРЕХУНАМ ЗАДАВАТЬ !!! ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ !!!
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От уже ж народ, причепилися до тієї Мендель! Та можливо вона на пів ставки охоронцем у гаранта підробляє і виконувала свої прямі обов"язки.)
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во хабалка баба, ей бы на рынке работать
нормально так слуги народа народу руки крутят а
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пресс- секретарь от слова "пресовать"!! А вы что подумали? она ведь толком еще ничего не сказала и не прокомментировала с момента назначения, кроме того того, что ВСУ обстреливают... ее голоса никто толком не слышал, за нею эту функцию выполняет Богдан
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Конечно этим должна занимиаться не слабая женщина, а служба охраны Президента
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чем "этим", стесняюсь спросить?
Может, именно "слабая женщина" профессионалка?
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О сколько нам открытий чудных готовит каждый день команды Зе каждый день зашквар то ли еще будет
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пані Мендельшмендельшнеєрсон провокує зойки майбутніх нещасних жертв Коліівщини: "за что?!...". І подальших досліджень історії голокосту.
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Судячи з фото там ще сексуальні домагання.
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Этот журналист - порохобот. Так ему и надо!
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ну что, журналюги, "здобулы"?
Оскорбление, игнор и "физическое вздействие" от "новых лиц" уже были.
Ждите, когда всякие мендели будут вам кулаком в морду указывать на ваше место!
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Дайте хуцпоманам власть и силу и получите хамство и беспредел.
Они сразу забывают, что они бедные "жертвы" антицеммитизма.
Там, где Мендель училась - Коломойский преподавал.
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Андрушку галоперидолом кормить по утрам нужно!!! Неугомонный опущенец!!!
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