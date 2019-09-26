EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4116  117
Все про:Азаров (8151) Коломойский (1188) расследование (2569) Ющенко (11760) Богдан Андрей (175)

 Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - "Схемы". ВИДЕО

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан был в правительстве Николая Азарова уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Накануне отказа Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации он летал с Азаровым в Москву, а в разгар Майдана получил от тогдашнего главы Кабмина почетную грамоту.

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

О том, что Богдан в составе правительственной делегации летал на переговоры в Москву накануне  отказа Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации, свидетельствуют данные о пересечении им российской границы. Журналисты смогли получить их из внутренней системы пограничников России.

Кроме того, фамилия Богдана указана в составе делегации - в рабочем документе, который журналисты получили в ответ на запрос в Кабинет министров.

Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 01

"Вернувшись в Киев, правительство Азарова и остановило ассоциацию с Европейским союзом - как раз на следующий день, 21 ноября 2013 года", - сказано в расследовании.

Читайте на Цензор.НЕТ: Верховный Суд оставил без рассмотрения апелляционную жалобу на назначение Богдана главой АП

Это решение вызвало массовые протесты, переросшие в Революцию Достоинства. А спустя месяц в Кабмине Азарова ходатайствовали о награждении Андрея Богдана, - сообщают "Схемы".

"За проведение превентивных антикоррупционных мероприятий, создание условий нетерпимости и формирование негативного отношения к коррупции", и в частности, за "подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины", - говорится в ходатайстве о награждении.

Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 02

Почетную грамоту – высшую награду Кабинета министров – Богдан принял уже после избиения "Беркутом" студентов на Майдане. Он продолжил работу в правительстве в течение всей революции и ушел из правительства только 5 марта 2014 уже при новом премьер-министре Арсении Яценюке.

Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 03

В официальной биографии Богдана, опубликованной на сайте президента Украины, прямо не упоминается о его работе советником Азарова. Зато там указано, что он имеет звание заслуженного юриста Украины, сообщают "Схемы". Это звание было присвоено Богдану указом третьего президента Украины - Виктора Ющенко.

Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 04Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 05

Также на Цензор.НЕТ: Бродский: Богдан начал напоминать Табачника первых лет кучмизма

В ходатайстве о присвоении звания почетного юриста указаны его заслуги в деле возвращения государству Никопольского ферросплавного завода.

"Благодаря защите группой адвокатов под руководством, в том числе, Андрея Богдана интересов государства в лице Кабинета Министров в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО "Никопольский завод ферросплавов" было возвращено государству", - говорится в документе.

Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 06

Но на деле завод так никогда и не вернулся в государственную собственность, подчеркивают "Схемы". Попытки группы адвокатов под руководством Богдана вернуть его государству после Оранжевой революции окончились тем, что контрольный пакет акций завода получил бизнесмен Игорь Коломойский. А Виктор Пинчук, который ранее был владельцем большинства акций, стал миноритарным акционером.

Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 07

"Примечательно, что когда трудовой коллектив юридической компании, где работал тогда Андрей Богдан, просил о его награждении в мае 2007-го - уже почти два месяца было известно, что завод не вернулся в собственность государства", - подчеркивают "Схемы".

Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 08

Благодаря званию почетного юриста Андрей Богдан получал доплаты во время работы на государственных должностях при президентстве вначале Ющенко, а потом Януковича.

Всего он получил из казны таким образом не менее 25 000 гривен, утверждают "Схемы".

Читайте также: Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует

Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 09

Лишить Богдана звания почетного юриста практически невозможно – не прописана процедура. Он может только отказаться от него добровольно.

"Сегодня Андрей Богдан сам возглавляет комиссию государственных наград и геральдики. Теперь уже он будет рекомендовать президенту, кого награждать", - подытожили авторы расследования.

Комментировать обстоятельства работы в правительстве Азарова и получения звания заслуженного юриста Украины журналистам "Схем" Андрей Богдан отказался.

Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - Схемы 10

Источник: https://censor.net.ua/v3150697
 
 
 Топ комментарии
 
интересно когда мы узнаем позывные Зеленского, Богдана и онных по картотеке ГРУ МО РФ и ФСБ....?????????????????????????????
 показать весь комментарий
 
Лица все новые. А рожи до боли старые. А Бодя всего лишь смотрящий....
 показать весь комментарий
 
он тоже грамоту от Азарова получил?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А помните сколько тут вся ЗЕбилятня визжала про Петю министра в правительстве Азарова..какая это была зрада, и рыг, вообще и как так можно. А теперьсмотрите их надзиратель за ЗЕкловуном при Азирове боролся с корупцией и получил грамоту и всё нормально это уже побьеда. ЗЕбил реально хуже кацапа.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, так он ещё вместе с Азаровым летал в Москву сдавать Украину, за что даже грамоту плучил, видать, очень старался.
 показать весь комментарий
 
 
Но на деле завод так никогда и не вернулся в государственную собственность, подчеркивают "Схемы".
Еще одно прихватизированное предприятие не удалось вернуть государству.
С подачи международных партнеров Украину и украинцев беспрецедентно грабят местные и иностранные жулики, начиная еще с меморандума и назывют этот грабеж реформами.
 показать весь комментарий
 
 
Бурят был "борцом" с корупцией при Януковоще, теперь бурят "бореца " с корупцией уже при ЗЕкловуне. Я прям уже ощущаю скорую пабьеду над корупцией. С такими то борцунами, с такой то ЗЕкомандой уверен корупции осталось жить максимум 100 дней.
 показать весь комментарий
 
 
думал, в чем же прикол?.. А прикол в отчестве - Йосифович... Ай, семиты... ай маладца... Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5680
 показать весь комментарий
 
 
До выборов низзя было это сообщить? И назовите хоть одного святого у корыта....
 показать весь комментарий
 
 
А до выборов визжали только про свинарчуков и Кать Гандзюк...а вот после выборов шо то резко заткнулись про свинарчуков и Катю Гандзюк и даже не пикают. И начало всплывать гавно к верху...
 показать весь комментарий
 
 
Диброва - о це і все , що такі зебіли як ти , можуть сказати в своє виправдання ??
 показать весь комментарий
 
Рыг Богдан возглавляет АП, рыг РОЗУМКОВ - ВР, сын члена партии мертветчука - премьер.
НОВЫЕ ЛИЦА!
ХОРОШО ЗЕБОБИКИ ПОРАБОТАЛИ. ***** аплодирует .
 показать весь комментарий
 
 
Попрацювали порохоботи та їх зрадник шоколадний барига. А те що маєте зараз - лише слідство свідомого знищення країни Порошенком.
 показать весь комментарий
 
 
То шо бандюки - это очевидно, самый прикол что ЗЕбилы уверены что вот эти прожжённые рыгососы, "борцы" с корупцией при всех правительствах с почётными грамотами, создатели всех схем и махинаций по грабежу за многие годы богданчики, портновы, шефиры, бабломойские..вот эта ЗЕшобла прожжённых бандюков и грабителей по версии ЗЕбилов поднимет страну, поборет коррупцию , наладит честную судебную систему и приведёт их в Европу. Ну не ЗЕбилы?? В реальности банда ЗЕмародёров и ЗЕграбителей собралась такая и с такими биографиями что Петя со своими свинарчуками это просто мелкие пакости в детском саду.
 показать весь комментарий
 
куди не плюнь у владі, попадеш в йосиповічьа.
 показать весь комментарий
 
 
ну, так понятно ж давно було, що всі зебіли - з антимайдану. Що вся оця сволота, що і нині тут сере - це колишні риги і комуняки.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх