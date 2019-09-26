 Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - "Схемы". ВИДЕО

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

О том, что Богдан в составе правительственной делегации летал на переговоры в Москву накануне отказа Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации, свидетельствуют данные о пересечении им российской границы. Журналисты смогли получить их из внутренней системы пограничников России.

Кроме того, фамилия Богдана указана в составе делегации - в рабочем документе, который журналисты получили в ответ на запрос в Кабинет министров.

"Вернувшись в Киев, правительство Азарова и остановило ассоциацию с Европейским союзом - как раз на следующий день, 21 ноября 2013 года", - сказано в расследовании.

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Это решение вызвало массовые протесты, переросшие в Революцию Достоинства. А спустя месяц в Кабмине Азарова ходатайствовали о награждении Андрея Богдана, - сообщают "Схемы".

"За проведение превентивных антикоррупционных мероприятий, создание условий нетерпимости и формирование негативного отношения к коррупции", и в частности, за "подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины", - говорится в ходатайстве о награждении.

Почетную грамоту – высшую награду Кабинета министров – Богдан принял уже после избиения "Беркутом" студентов на Майдане. Он продолжил работу в правительстве в течение всей революции и ушел из правительства только 5 марта 2014 уже при новом премьер-министре Арсении Яценюке.

В официальной биографии Богдана, опубликованной на сайте президента Украины, прямо не упоминается о его работе советником Азарова. Зато там указано, что он имеет звание заслуженного юриста Украины, сообщают "Схемы". Это звание было присвоено Богдану указом третьего президента Украины - Виктора Ющенко.

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В ходатайстве о присвоении звания почетного юриста указаны его заслуги в деле возвращения государству Никопольского ферросплавного завода.

"Благодаря защите группой адвокатов под руководством, в том числе, Андрея Богдана интересов государства в лице Кабинета Министров в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО "Никопольский завод ферросплавов" было возвращено государству", - говорится в документе.

Но на деле завод так никогда и не вернулся в государственную собственность, подчеркивают "Схемы". Попытки группы адвокатов под руководством Богдана вернуть его государству после Оранжевой революции окончились тем, что контрольный пакет акций завода получил бизнесмен Игорь Коломойский. А Виктор Пинчук, который ранее был владельцем большинства акций, стал миноритарным акционером.

"Примечательно, что когда трудовой коллектив юридической компании, где работал тогда Андрей Богдан, просил о его награждении в мае 2007-го - уже почти два месяца было известно, что завод не вернулся в собственность государства", - подчеркивают "Схемы".

Благодаря званию почетного юриста Андрей Богдан получал доплаты во время работы на государственных должностях при президентстве вначале Ющенко, а потом Януковича.

Всего он получил из казны таким образом не менее 25 000 гривен, утверждают "Схемы".

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Лишить Богдана звания почетного юриста практически невозможно – не прописана процедура. Он может только отказаться от него добровольно.

"Сегодня Андрей Богдан сам возглавляет комиссию государственных наград и геральдики. Теперь уже он будет рекомендовать президенту, кого награждать", - подытожили авторы расследования.

Комментировать обстоятельства работы в правительстве Азарова и получения звания заслуженного юриста Украины журналистам "Схем" Андрей Богдан отказался.