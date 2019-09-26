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 Оккупанты с начала суток трижды открывали огонь по защитникам Украины, - Минобороны. ВИДЕО

Российские наемники почти полтора часа обстреливали военнослужащих ООС на Луганщине из гранатометов и минометов.

Об этом сообщил на брифинге в Минобороны спикер ведомства полковник Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"На Луганском направлении - 2 обстрела со стороны оккупированного Доломитного противник утром устроил неподалеку Новолуганское. Во время первого, продолжительностью около часа, оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм, а также вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра", - сказал Праута.

Второй обстрел был осуществлен из ручных противотанковых гранатометов, он длился около 20 минут.

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По словам Прауты, на Донецком направлении украинские защитники, находящиеся в районе Новотроицкого, были вынуждены около 7 часов утра ответить на вражеский обстрел из крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, наши подразделения надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - добавил спикер Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/v3150635
 
 
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"Если война продолжается значит на ней кто-то зарабатывает" (с) Зебилы. Зебилы вы продолжаете войну чтобы на ней наживаться ?
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