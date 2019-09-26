 Гончарук анонсировал разработку единой интегрированной системы госкадастров: "Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным". ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром провел совещание по функционированию государственных кадастров. Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров. Денег нет. Кадастров нормальных тоже", - написал он в Telegram.
По словам министра, он поставил четкую задачу чиновникам: в течение недели самим понять и ему предоставить полную картину всего, что происходит в госкадастре.
"Должна безотлагательно начаться разработка единой интегрированной системы государственных кадастров, которая будет содержать достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам", - отметил Гончарук.
О неудовлетворительном функционировании кадастров Гончарук сказал и на специальном совещании.
Видео 112
Это что бы было легше бурштын копать? Дякуемо!!!
🙃
вот например....
видео
https://www.facebook.com/310311879722743/videos/469078403821797/
Hellis
@13Hellis_13
·5 ч
В мировы инет-сети лучше не заходить. Я вообще не помню, чтоб так смеялись и издевались над Украиной, как сейчас, выкладывая фото перекошенно- испуганного Зеленского. "Про*банная страна" - это открыто говорят о нас
знатно вам мізки промили ..
на рашенгівноресурсах ))
Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров.
Денег нет.
Кадастров нормальных тоже.
короче день пропал.
Може завтра повторить совещание, ну шо бы никто не скучал?
🍫🍬 🐷...
😁
-- Бабка! У тебя корова и коза есть?
-- Ну есть, а шо?
-- В кадастр их внесла?
-- А шо это такое?
-- Это данные!
-- Не, сынку -- куда мне ещё животину вносить? ...скоро ж саму вынесут...
Пояснюю Гончаренко..
при Порошенко на рівні міністерства Юстиції(Дегенерат Петренко) була створена Схема,де треба було платити за внесення в держкадастр.. і купа народу кормиласяз продажу"нічиїх ділянок"...
Третя економіка Латинської Америки стоїть на порозі дев'ятого дефолту за останні півстоліття. Рівень інфляції в Аргентині - один з найвищих у світі.
https://ua.korrespondent.net/business/economics/4141188-vdaryt-po-hryvni-chym-**********-kryza-v-arhentyni
...
или вас туда не пускает мафия взялись за землю.Авось что то переподет.Время сосвсем не осталось царювать.