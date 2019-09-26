 Первый заместитель министра здравоохранения Семиволос встал и вышел посреди брифинга, не дослушав вопрос журналиста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Семиволос никак не объяснил свои действия. Советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, присутствующий на брифинге, заявил, что Семиволос так быстро покинул помещение из-за срочного совещания.

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