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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:брифинг (25) журналистика (2459) Минздрав (2019) Семиволос (2)

 Первый заместитель министра здравоохранения Семиволос встал и вышел посреди брифинга, не дослушав вопрос журналиста. ВИДЕО

Первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос ушел с брифинга, не дослушав до конца вопрос журналиста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Семиволос никак не объяснил свои действия. Советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, присутствующий на брифинге, заявил, что Семиволос так быстро покинул помещение из-за срочного совещания.

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Источник: https://censor.net.ua/v3150542
 
 
 Топ комментарии
 
да плюют они на всех - это уже ФАКТ
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73% никто вам ничего не должен, вы говно !
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Новое лицо не понимает, что нужно извиниться, объяснить причину, а потом уйти?
Или не считает нужным?
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Даже при Азарове себе такого замы не позволяли! Выводы напрашиваются сами
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А что, заминистра был еще замжурналиста и должен был подчиняться ему? Кстати помнится как прошлый недоминистр, то есть мочалка ИО ушла без объяснений с комитета Верховной рады положив на требования рассказать о своих "реформах". А ВР это Высший орган власти в Украине, выше Кабмина и Президента.
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Что вы оправдания ищете в сравнениях с прежней властью?Те же были мародёры, свинарчуки,воры,барыги и т.д.А новые, видите ли,хорошие, потому что хамлят пока ещё не больше тех.
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Воры, барыги и мародеры уходили с заседания Верховной Рады наплевав на Законы Украины!!!! Что в данном случае нарушил замминистра? Или он должен сутками стоять перед журналистами и отчитываться? Так что нарушил замминистра? Напиши мне.
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а с чего так далеко ходить?
Пару, кажется, недель назад в Раде слуга народа Тищенко снизошел до ответа журналистке: кто вы такая, чтоб я вам объяснял.
Это говно благодаря вам попало "из грязи в князи".
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То есть замминистра должен стоять перед любым журналистом и отчитываться на любой идиотский вопрос заданный явно с провокационной целью??? А работать когда?
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Новое лицо не понимает, что нужно извиниться, объяснить причину, а потом уйти?
Или не считает нужным?
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73% никто вам ничего не должен, вы говно !
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свынопоклонники- вы самая большая куча- эверест говна
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удивляет, как вы зебобики можете оправдать такое отношение к вам же!!! Вы реально тупые или это принцип не признать свою ошибку "всрамся но не дамся"?
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свынопоклонник, улучшения видны, вам свыням дорога на нары
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и еще одно доброе дело сделали- русскиий 112 закрывают, хватит гавкуать мертветчукам и шуфричам, возврата не будет
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Пиши еще Зебил😁
Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб до терористичної діяльності, не надано", - сказано у відповіді РНБО. Это про 112 и Newsone
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Та то якийсь пацієнт з жовтого будинку втік 😃
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Зебіли як завжди сруть на всіх не знімая штанів. Час вже до цього звикнути.
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НАРОД - А ПО МОЕМУ ОНИ ОХРЕНЕЛИ В КРАЙ - ДАЖЕ РЕАЛЬНО ПРИ ЯНЫКЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО
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Если даже об этом прокричать - сообщение весомее не станет.
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так - согласен - но мне сейчас так больше нравиться))))
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Да я и без претензий. Колхоз (читай форум) дело добровольное. Каждый поступает как считает нужным. Перший заступник міністра охорони здоров'я Семиволос встав і вийшов посеред брифінгу, не дослухавши запитання журналіста - Цензор.НЕТ 5871
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Медиаб..@ди довольны? Не ну понятно, до "дорогенька" конечно далеко 😁
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Дорвались до влади, тепер журналістів посилають у сраку.
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Молодая команда, тупорылых невежд. Горе будет Украине с такими ЗЕреформаторами
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Яке горе, яке горе! Первый заместитель министра здравоохранения Семиволос, встал и вышел посреди брифинга, не дослушав вопрос журналиста.
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"Они ничего не знают
Они ж специалисты "
(C) М Жванецкий
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Вот и начала новая власть показывать свое истинное лицо!! ГОВОРЯТ ОДНО ДЕЛАЮТ ДРУГОЕ! А когда их припирают к стенке просто закрывают двери! Ну хотя бы пока что не посылают журналистов нахер и то уже прогресс!! Короче все очень быстро идет так сказать к развязке т.е. к недовольству граждан а там либо майдан либо президент сам всех разгонит!!
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Який Майдан?
Вони топили за Зє!, після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєлбонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів та організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.

І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" е зробить САМ, без політиків!

Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
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я много раз таким как вы писал, большинство людей голосовали не за ЗЕ а ПРОТИВ старых политиков и элит! Так что эти люди вполне могут выйти и против ЗЕ, если действия ЗЕ будут такими же как и действия старых элит!!
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Ну-ну, я подивлюся, як диванні стратеги та фісбучні хомячки кудись вийдуть.
Хіба що до вітру! Перший заступник міністра охорони здоров'я Семиволос встав і вийшов посеред брифінгу, не дослухавши запитання журналіста - Цензор.НЕТ 3686
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Головне не називати їх дорогенькими, ці дешеві шмари цього дуже не *******. Первый заместитель министра здравоохранения Семиволос, встал и вышел посреди брифинга, не дослушав вопрос журналиста - Цензор.НЕТ 9797
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Да, но на ;тупые овцы; реагируют вполне благосклонно.
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Он, кагбє, намєкаєт: я вам нічего нє должєн...
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Ну а что - он действительно был должен ответить на вопрос данного отдельно взятого журналиста? Где такая обязанность прописана?
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Ну прихватило его на парашу.
Шо ж теперь на в ю страну об этом объявлять)
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какие журналисты...!?!? Полуграмотные девочки и мальчики, не умеющие даже лаконично и чётко задать вопрос..., что она там мямлила целую минуту ? Правильно сделал, что встал и ушёл. Ценить надо время своё и чужое. Лайк чиновнику.
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Порохоботы, заткнули свое лживое рыло.
"18 января во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее заместители отказались отвечать на вопросы народных депутатов. Представители Минздрава посреди заседания встали и вышли."
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Зебилы, дарю версию для оправдания Семиволоса. Он не хам, просто дристануть выбежал. С кем не бывает. Перший заступник міністра охорони здоров'я Семиволос встав і вийшов посеред брифінгу, не дослухавши запитання журналіста - Цензор.НЕТ 5512
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А коли вже це неподобство буде мелькати на моніторі?

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постав блокувалку реклами.
х.з. як мона терпіти такі ідіотські підписи і картиночки
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Коли ставиш АВР то тоді комменти не працюють. Хитрі хлопці на цензорі Перший заступник міністра охорони здоров'я Семиволос встав і вийшов посеред брифінгу, не дослухавши запитання журналіста - Цензор.НЕТ 4516
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Та АДП вже ніби - все. Типу ліцензії нема. Ні разу не не працювали коменти коли стояв АДП.
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На мобільні браузери проблемно, хром взагалі ******** всю цю рекламну гидоту. Рідний браузер Samsung блокує, але частково
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мог бы вытащить телефон из штанов и сделав умное новое лицо высрать: Ой, извините, срочно бегу - чайник дома не выключил.
хорошо что он еще на стол не наложил, с такими манерами то. а вообще выглядит как будто чего-то принял, может таблетки от кашля?
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так вот кто настоящий заминстра - этот самый раимов, а семиволос это так, ширма...., он, наверное, и разговаривать-то толком не умеет...
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Недарма ж таки старші люди теперішню "діарею" колись називали "пронос" або "бігунка"...Виникла цікава проблема і людина швидко-швидко побігла, аби встигнути донести її до ватерклозету . Так що в принципі не бачу жодної підстави для якоїсь там "сенсації"😃
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мля, каких мудил понабирали, свалить так с пресс-конференции
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..у зекомандЫ виртуальные 73%, и им - пох на все 100%..
зебилы, вы - красавы Перший заступник міністра охорони здоров'я Семиволос встав і вийшов посеред брифінгу, не дослухавши запитання журналіста - Цензор.НЕТ 6766 , если вы ещё не в курсе
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