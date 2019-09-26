 Первый заместитель министра здравоохранения Семиволос встал и вышел посреди брифинга, не дослушав вопрос журналиста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Семиволос никак не объяснил свои действия. Советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, присутствующий на брифинге, заявил, что Семиволос так быстро покинул помещение из-за срочного совещания.
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+22
да плюют они на всех - это уже ФАКТ
+20
73% никто вам ничего не должен, вы говно !
+18
Новое лицо не понимает, что нужно извиниться, объяснить причину, а потом уйти?
Или не считает нужным?
Или не считает нужным?
Пару, кажется, недель назад в Раде слуга народа Тищенко снизошел до ответа журналистке: кто вы такая, чтоб я вам объяснял.
Это говно благодаря вам попало "из грязи в князи".
Или не считает нужным?
Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб до терористичної діяльності, не надано", - сказано у відповіді РНБО. Это про 112 и Newsone
Они ж специалисты "
(C) М Жванецкий
Вони топили за Зє!, після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєлбонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів та організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.
І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" е зробить САМ, без політиків!
Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
Хіба що до вітру!
Шо ж теперь на в ю страну об этом объявлять)
"18 января во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее заместители отказались отвечать на вопросы народных депутатов. Представители Минздрава посреди заседания встали и вышли."
х.з. як мона терпіти такі ідіотські підписи і картиночки
хорошо что он еще на стол не наложил, с такими манерами то. а вообще выглядит как будто чего-то принял, может таблетки от кашля?
зебилы, вы - красавы , если вы ещё не в курсе