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 Политика Украины
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 Зеленский-Трамп: подробности мирового скандала. ВИДЕО

Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, из-за которого у последнего возникли внутриполитические проблемы: в Конгрессе США инициирован импичмент хозяина Белого дома.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напоминим, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины. Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/v3150540
 
   
 Топ комментарии
 
Бедный, бедный ЗЕвовик. Нашел таки приключения на свою жопу. Жаль только, что и Украине достанется не по детски.
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Ничего у демократов с импичментом не выйдет
Не вижу никаких предпосылок
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А зачем? Все что надо они сказали и показали, через пару месяцев выборы в США.
"Имеющий уши да услышит."
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Между этими ушами еще должна быть голова с мозгами. И тогда..
..Имеющий ум да поймет.
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З усього, що було навколо Зеленського, можна зробити принаймні один впевнений висновок - критикуть дії Зеленського лише продажні порохобл...боти. Ніде за кордоном критичних месіджів в його бік не надходило. Навіть Рашка сьогодні побоюєтья Вовіка, бо він якось різко стартонув і зупинятись, схоже, не збирається. Тому попрохав би мародерських тролів передати мої щирі співчуття російському шпигуну Порошенку і побажати йому довгих, щасливих і плідних років життя(на довічному з конфіскацією) Зеленський-Трамп: подробиці світового скандалу - Цензор.НЕТ 5173
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