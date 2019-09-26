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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2956) Лукашенко (1712) ООН (2839) Трамп (2447)

 Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: "Они понравились друг другу". ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что прошедшая накануне встреча в Нью-Йорке президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла хорошо.

Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Вы говорите: ООН, горячий день… Обычный день. Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали, - сказал Президент. - И встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, - прилично, разумно, красиво. Все было красиво. Но таких горячих точек с вашей подачи в ООН бывают десятки, только меньше обращает кто-то внимания. Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп надеется, что Зеленский и Путин "решат проблемы в двусторонних отношениях"

"А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений", - добавил Александр Лукашенко.

Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/v3150522
 
 
 Топ комментарии
 
Они понравились друг другу так, что американский сенат начал ревновать. Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: "Они понравились друг другу" - Цензор.НЕТ 3616
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"Виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Джозеф Магвайр 26 вересня виступить перед американськими законодавцями щодо розгляду адміністрацією скарги інформатора, що призвела до початку розслідування, результатом якого може стати імпічмент президента Дональда Трампа". Это не конец света для Трампа, но очень сомнительно, что ему это понравится. Такие "наезды", сделанные не от большого ума или преднамеренно, без ответа не останутся. Теперь догадайся, куда вернется этот бумеранг.
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Ну фсьо! Пуцин з ревнощів зробить сеппуку! Кацапстану каюк! 😁
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///// НАТО обидно ответило на письмо х.ла

Инициатива г-на Путина о моратории на размещение ракет не заслуживает доверия, так как Россия несет единоличную ответственность за развал ДРСМД, заявили в Альянсе
Североатлантический альянс действительно получил непубличное письмо от российского президента с предложением запретить размещение ракет малой и средней дальности, но отверг его ввиду «ненадежности» того, кто внес предложение. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Deutsche Welle.
Лунгеску уточнила, что Россия уже развернула у себя 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), против которых настойчиво выступают на Западе. Она подчеркнула: перед какими-либо переговорами о моратории на РСМД эти русские ракеты нужно уничтожить и так, чтобы это можно было проверить. Лукашенко про зустріч Трампа і Зеленського: "Вони сподобалися один одному" - Цензор.НЕТ 4383
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Та воно і не дивно чому Моніка Зєлінскі всім старим козлам так подобається . Праффєсіаналка , аданака. Готова прийняти в усі дирки в любий час 😁
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Они понравились друг другу так, что американский сенат начал ревновать. Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: "Они понравились друг другу" - Цензор.НЕТ 3616
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Владимира Александровича уже похвалили сегодня Лавров, Лукашенко.....
Назарбаев, Пашинян и другие члены СНГ что то тянут пока....
Ждем...
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вовина бабушка таки фартова:Суд відмовився забрати "Дніпроавіа" у Коломойського і повернути державі

Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до компанії "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.
Відповідне рішення суд прийняв 11 вересня, передає Finbalance.
Свій позов ФДМ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов'язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаякову систему і земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.
Також за оцінками ФДМ, "Галтера" з передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 року для відновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (в т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/26/651985/
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Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: "Они понравились друг другу"

ПТУшник валера подсмотрел, как иванова за гаражами громко нравилась сидорову.
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-Что делаете?
-В очко играем.
-И кто кого?
-Никто никого, просто играем.

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колхозник прірєвновал ? хотя нюх у нєво вправєльном направлєніі
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Щоб точно знати чи сподобався..... Треба спитати у Клінтона, чи й досі йому подобається Левинскі?))))
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Нэнси Пелосси объявила о начале импичмента президенту и предъявила публике платье Зеленского 👗 .

Так шо таки да, понравились они друг другу.
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Word Replacer: робимо новини чесними і прозорими!

Лукашенко про зустріч Трампа і Зеленського: "Вони сподобалися один одному" - Цензор.НЕТ 3231
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Ну, если Лукашенко за Зеленского, то мудрые украинцы таки не ошиблись в своем выборе!
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Трампу нравится мягкая туалетная бумага
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Це шоу "Холостяк" на СТБ. Не перемикайтесь!
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