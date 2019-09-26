 Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: "Они понравились друг другу". ВИДЕО

Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
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"Вы говорите: ООН, горячий день… Обычный день. Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали, - сказал Президент. - И встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, - прилично, разумно, красиво. Все было красиво. Но таких горячих точек с вашей подачи в ООН бывают десятки, только меньше обращает кто-то внимания. Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание".
"А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений", - добавил Александр Лукашенко.
Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Инициатива г-на Путина о моратории на размещение ракет не заслуживает доверия, так как Россия несет единоличную ответственность за развал ДРСМД, заявили в Альянсе
Североатлантический альянс действительно получил непубличное письмо от российского президента с предложением запретить размещение ракет малой и средней дальности, но отверг его ввиду «ненадежности» того, кто внес предложение. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Deutsche Welle.
Лунгеску уточнила, что Россия уже развернула у себя 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), против которых настойчиво выступают на Западе. Она подчеркнула: перед какими-либо переговорами о моратории на РСМД эти русские ракеты нужно уничтожить и так, чтобы это можно было проверить.
Назарбаев, Пашинян и другие члены СНГ что то тянут пока....
Ждем...
Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до компанії "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.
Відповідне рішення суд прийняв 11 вересня, передає Finbalance.
Свій позов ФДМ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов'язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаякову систему і земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.
Також за оцінками ФДМ, "Галтера" з передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 року для відновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (в т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/26/651985/
ПТУшник валера подсмотрел, как иванова за гаражами громко нравилась сидорову.
-В очко играем.
-И кто кого?
-Никто никого, просто играем.
Так шо таки да, понравились они друг другу.