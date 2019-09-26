 Российские оккупанты подняли на своих позициях в районе Желобка флаг морской пехоты армии РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, украинские бойцы отмечают, что их враги на этом участке фронта более обучены и пытаются улучшить расположение своих позиций.
"Они пытаются подойти к бахмутской трассе. Для этого используют окопные заряды. Подрывают дорогу и хотят сделать проходы в дороге. Дорога находится на высоте и мешает обзору", - рассказывает один из бойцов ВСУ.
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Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лавров хвалит Зе.....
Значит Мир скоро.....
А ВСУ нужно отводить...., да... - зачем это противостояние..,? мы все украинцы...
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!