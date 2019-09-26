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 Политика Украины, Общество
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 Российские оккупанты подняли на своих позициях в районе Желобка флаг морской пехоты армии РФ. ВИДЕО

Российские оккупанты на своих позициях в районе Желобка Луганской области подняли флаг морской пехоты армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, украинские бойцы отмечают, что их враги на этом участке фронта более обучены и пытаются улучшить расположение своих позиций.

"Они пытаются подойти к бахмутской трассе. Для этого используют окопные заряды. Подрывают дорогу и хотят сделать проходы в дороге. Дорога находится на высоте и мешает обзору", - рассказывает один из бойцов ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3150506
 
 
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сегодня день рождения Верховного Главнокоммандующего Украины Петра Алексеевича Порошенко, который принял разрушенную и ограбленную страну в самые тяжкие моменты нашей истории, и за пять лет вытянул её из пропасти уничтожения и позора.. Дай Бог ему здоровья, а Украине процветания и Победы над Пидороссией!
Российские оккупанты подняли на своих позициях в районе Желобка флаг морской пехоты армии РФ - Цензор.НЕТ 8278

Российские оккупанты подняли на своих позициях в районе Желобка флаг морской пехоты армии РФ - Цензор.НЕТ 1245
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Нужно отвести войска, что бы не дай бог повстанці не пострадали Российские оккупанты подняли на своих позициях в районе Желобка флаг морской пехоты армии РФ - Цензор.НЕТ 590
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Нужно отвести войска, что бы не дай бог повстанці не пострадали
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Бред (лат. dēlīrium) часто определяют как расстройство содержания мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов[1], в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции[2
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С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций.
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Ти ********** продажна тварина ще й пащеку роззявляєш? Холуй ***********.За порєбрик падло смердюче,ти ворог України.
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Ихтамнеты, Мышебратья, Анежинашилюди.......Перемирие? Мир? В Украину? И вот эта шваль будет потом по Киеву гулять?
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О, ботик соевый! Сегодня не подаю. Спроси у свынарчуков
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Не можу. Свинарчуки тепер у таборі Зєлєнского. Один з них по карті СН включений у склад української делегації у ПАРЄ. Переглчнь список. Чи тобі не показують таке? 😁 А по темі, про прапори у Станиці Луганській є що сказати?😊
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Выкинь эту методичку. Пойди делом займись, служивый.
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Ти бачиш у мене методичку, "зубожілий"? 😁 А все-таки, про прапори у Станиці Луганській є що сказати? Нє, днювальний? Чи мені чекати до кінця твоєї зміни? 😁
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а что скажет зе хо и данилюк или опять не заметят((((((((((
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сегодня день рождения Верховного Главнокоммандующего Украины Петра Алексеевича Порошенко, который принял разрушенную и ограбленную страну в самые тяжкие моменты нашей истории, и за пять лет вытянул её из пропасти уничтожения и позора.. Дай Бог ему здоровья, а Украине процветания и Победы над Пидороссией!
Российские оккупанты подняли на своих позициях в районе Желобка флаг морской пехоты армии РФ - Цензор.НЕТ 8278

Российские оккупанты подняли на своих позициях в районе Желобка флаг морской пехоты армии РФ - Цензор.НЕТ 1245
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Ему сегодня как обычно на допросы в ДБР.Ну сегодня особенный - Праздничный!
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Дай бог получить по заслугам за Иловайск и аферы гонтаревские.
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тебя с Семенченко, Корбаном и Каломойским познакомить, которые являются создателями Илловайской трагедии, и которую чисто по малански спихнули на плечи Порошенко и Муженко?!
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Соевая брехня
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сегодня конфеты "Рошен" бесплатно.. съешь "рошенку" и стань порохоботом!
ЗЫ. приходи на шакаладный путч на Майдане.. пароль: "Киевский Торт"! Російські окупанти підняли на своїх позиціях у районі Жолобка прапор морської піхоти армії РФ - Цензор.НЕТ 8645
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А вине хочете допитати Хомчака і Коломойського? Вони значно більше знають.
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соевая брехня. Поэтому и спамите
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роСцякия не пересает смешить мир...
Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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это не важно...
Лавров хвалит Зе.....
Значит Мир скоро.....
А ВСУ нужно отводить...., да... - зачем это противостояние..,? мы все украинцы...

Российские оккупанты подняли на своих позициях в районе Желобка флаг морской пехоты армии РФ - Цензор.НЕТ 5152
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Ваш гей -аналитик гамна и пара.
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Ви нагадуєте мені чоловіка, який випорожняється увісні.
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У Арктиці моржі атакували російський флот і потопили десантний катер

Російські окупанти підняли на своїх позиціях у районі Жолобка прапор морської піхоти армії РФ - Цензор.НЕТ 6328
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вєдь просто нада пєрєжстать стрєлять...ведь там же павстанци дамбаса, с рошеном в сухпайке
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а по наказу зебіла наші познмають, щоб не провокувати павстанців.
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это не флаг морской пехоты армии РФ, это крестик на белом фоне...., ну они как бы намекают, чего они хотят на самом деле - "ты хотел земли моей, так теперь смешайся с ней"...
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Ребьята скорей уходите от них нам не нужны жертвы чтоб убивали наших людей,забирайте эти земли ,главное чтоб не убили,я готов хоть стать на колени перед пуйлом даже,чтоб не убивали наших людей,нам не нужна война,пусть поднимают этот флаг,главное не стрелять в ответ,главное уходите пусть забирают эти територии,я хочу чтоб настал мир как я обещал и должен выполнить, чтоб Петя утерся, он не смог а я вот красавчик- ТАК ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ВЫГЛЯДИТ КАПИТУЛЯЦИЯ
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Та не !!! То флаг "народной милиции реинтегрированных районов донецкой и луганской областей федеративной Украины" согласно минских договоренностей имени формулы шмахера шумахера и владыки севера солнцеликого Пу.
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У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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рашка должна быть посажена на бутылку без вариантов
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