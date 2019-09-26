 Российские оккупанты подняли на своих позициях в районе Желобка флаг морской пехоты армии РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, украинские бойцы отмечают, что их враги на этом участке фронта более обучены и пытаются улучшить расположение своих позиций.

"Они пытаются подойти к бахмутской трассе. Для этого используют окопные заряды. Подрывают дорогу и хотят сделать проходы в дороге. Дорога находится на высоте и мешает обзору", - рассказывает один из бойцов ВСУ.

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