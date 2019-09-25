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Все про:армия (7533) испытания (228) миномет (11)

 Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей. ВИДЕО

В рамках государственного оборонного заказа в одной из воинских частей состоялись приемо-сдаточные испытания мобильных минометов БАРС-8ММК 4909 120 А. В частности проверили их основные тактико-технические характеристики, а также провели стрельбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

БАРС-8ММК - это система, которая позволяет поражать различные по характеру и типом цели без непосредственного контакта с противником, быстро и с высокой точностью.

Основная составляющая ММК - автоматизированная минометная система калибра 120-мм. В нее входят система автоматического развертывания-свертывания и автоматизированная система наведения и управления огнем миномета. Это обеспечивает отображение информации на электронной карте, подготовку вычисленных в автоматическом режиме установок для стрельбы, поражение целей и корректировку огня и контроль эффективности стрельбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предприятие "Укроборонпрома" освоило полный цикл изготовления артиллерийской части БМ-21 "Град". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей 01

За счет автоматизации и интуитивности системы управления огнем БАРС-8ММК обслуживает меньший экипаж по сравнению с обычными минометными системами.

В состав минометной батареи на базе комплекса UKR-MMС входят: командование; взвод управления и разведки; отделение разведки с БпАК и средствами передового обнаружения; отделение разведки и корректировки огня; два минометных взвода; три комплекса UKR-MMС; отделение подвоза боеприпасов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3150453
 
   
 Топ комментарии
 
ЗеБил а ведь это при Порошенко разработано а ваш Зеля в то время стучал половым органом по роялю .
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опять же все это заслуги Пороха.
зеЛеная падаль ничего еще для армии не сделала.и делать не хочет
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Бабу Беню, весёлую хрюшку из Сан-Тропе (Богдана), и всю их гоп-компанию?
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поставить барыгу и его свинярчуков и испытать миномет
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Бабу Беню, весёлую хрюшку из Сан-Тропе (Богдана), и всю их гоп-компанию?
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Паскуд пашинського, свинарчуків, салогубого турчинова і мародера порошенка.
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Видно сразу что ты ненавидишь Украину.
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Так це й не українець. Яндекс перекладач Василь Петренко d2e40803 палить на раз.
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Вася! такой боевой хомячок как ты, должен целую шаурму за щеку запихивать..
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Запхнув свою шаурму за щоку твоїй мамці. Не дякуй)
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все с тобой ясно.. ты кацапский опарыш с ру.нета.. ну тогда иди нахер, чмо мокшанское!
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Не ображайся, порохохудоба. Кого ж я дресирувати буду?)
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Давай ще подискутуємо про шаурму)
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Лежать, голодная кацапа, и я расскажу тебе о шаурме)
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Ще одне російськощелепне непорозуміння)
Порохохудоба, чому ви всі свинособачомовні?
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Жосче надо, кацапа, а я тебя пока в спам везде опущу)
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А шо таке "жосче", порохоскот?
Ти навіть не вмієш у свій рідний "рухєзгє ізиг"?)
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Із підо-дна порохохудоба стукає)
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А Авакова не? Вилла в Италии, рюкзачки, антиреформа...
Или, тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали?
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Аваков чорт!
Порошенко зрадник і мародер!
Порохохудоба нелюди!
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ЗеБил а ведь это при Порошенко разработано а ваш Зеля в то время стучал половым органом по роялю .
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порохосвин лично в разработке участие принимал, отложил в сторону молоток и очередную собачью будку и склепал миномет
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Кстати, пиг-дог из московии. Если генпрокурор 100% человек Зеленского, то почему Свинарчук не сидит?

А й справді, чому? Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 7964
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Порохоскот почув дзвін, та не зрозумів, звідки він)
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ЗЄбіл Свинарчук 100% був "чєловєком Зеленского", коли це ще не було мейнстрімом. Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 6770

То при Порошенко були погані Свинарчуки.
А зараз все норм?
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Ну и чего с этой тварью кацапской диалоги вести .этим ублюдкам дырявый повар платит за каждый ответ на ихний высер . не стоит им отвечать .
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Це черговий росіянин топить в унісон з малоросами за Зеленського. У них свої звички
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для тролей уже придумывают боевой говномет
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Сподіваюся їх прийняли на озброєння.
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Наши БАРСЫ обязательно сожрут эту тварь путлера с глазами вонючей канализационной крысы.
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А почему тишина про подвиг сбушников, притянувших оккупанта из ОРДЛО ?
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а ще ходять чутки, що моржі потопили десантний корабль ВМФ федерашки.
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опять же все это заслуги Пороха.
зеЛеная падаль ничего еще для армии не сделала.и делать не хочет
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сделала, заблокировала новое питание и закупку обмундирования
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Мне на днях "Дилетант во втором поколении", объяснил, что я "ничего не понимаю в "колбасных обрезках" - у нас всего "валом" навалено, девать некуда... Окрестил меня почти "врагом народа"...
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доказательства вины зеленского в студию. и для начала, расскажи причины блокировки ПРИКАЗА, а не питания. порохоботы так ноют по этому поводу, будто в армии кормить перестали.
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Доказательства? А зачем? Вам на пороха, их отсутствие, говно лить не мешает.
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в чем заслуга? в введении 1,5 % сбора с зарплат всего населения? илт он офигенный волонтер? потратить гос бабло - ума много не надо. только вот порох на этом еще и заработал не кисло. бракованные броники, минометы, бронекатера построенные на его заводе, ремонт бронетехники российскими б/у запчастями, снова таки на его заводе...
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Это всё - "не в компетенции президента", забыли?
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Как круто работает Зеленский и "молодая команда"!!!... Чуть больше ста дней прошло, и "на выходе" - батарея 120мм самоходных миномётов!!! Не то что при "Марадёре", с его "Богданами"...
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а минетчкик порохсвиненок лешенька уже с минометов больше не стреляет? Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 814
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твой соевый пердак уже седьмой по счету, который запылал в моих постах Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 6825 я вас с обугленными соевыми дупами коллекционирую Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 4766
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Зеля готовит новое шоу 95-квартала под грохот салюта-КАПИТУЛЯЦИЮ ....
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Президент Петро Порошенко витратив на потреби української армії 550 мільйонів гривень власних коштів. Скажите что это не так.
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Свинарчуков обвинил лучший друг Зе. Совпадение, не думаю.
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Забыл сказать, это был сарказм. Извиняй Босс
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Навіщо отцю нації , хряку пеці 🐷, дали коліном в зад ?
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вот так это работает

https://www.youtube.com/watch?v=hmgRtOQzUJI
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Стара НОНА набагато краще цього. У на тисячами млтбшки гниють, але свинарчукам краще в 10 раз дорожче гівно на колесах купити бо там більший заробіток
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Ноны делали в России . нам от Союза их досталось очень не много . сколько их осталось на сегодняшний день можно только гадать
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Мтлб гниют? Так нафига зелёная сопля их в Индии закупила? Причём б/у шрот? Сопля - барыга?
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Порошенко в 2014 году принял страну без Армии,в казне пусто и кругом в руководстве старая гвардия Янучара а передал ЗеБилу с современной боеспособной Армией,полной казной и золотовалютным большим запасом,развивающей стремительно экономикой,украинизацией,декомунизацией,признанной миром верой но зеБилы все скоро просрут если Майдан-3 их не остановит.
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Молодцы. Могут наши когда хотят. Только почему так мало? Только бы не пылились на хранении следующие 20 лет. Нужно использовать в боевых условиях.
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Что, на россии камни с неба полетели?
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При Порошенко наши войска продвигались освобождая наши земли вперед а при ЗеБиле отходят назад оставляя позиции политые кровью и потом. Капитулянты мать вашу...
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Асопенна прадвинулись в направлении Илавайска, Дебильцева и Саурмогилы, тока блахатаря *************. Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 5454 Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 9539 Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 9539
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это те из за которых ругали пороха, мол он наживается на крови и ничего попутного не может сделать. (правда я думал он руководил кондиторскими фабриками, но оказалось что в свободное время конструировал тоже)
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Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских стей.


в такой размер машины можна вместить цельную пушку на 20 км. на гусеницах.

там ничего нет - пукалка.
где радар, который следит кда полетело??

в расеи все енто есть.

а так - перекрасили савеские нометы, ждем результатов как молоты.

5 штук сделали за 5 лет.

стоит милионы, куда полетело никто не показал,

в результате

появились только новые хаты на кончазаспе.

ахахаха




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А тут всего два варианта...или рюськое...или зебил...третьего не дано...
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И это тот самый миномет "молот"..по поводу которого зрадоботня жиденьким исхолила..
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там любой миномёт примастырить можно благо система позволяте от 82 и до 120 мм Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 3565
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Станнаг левел 2 это противопульное бронирование? Миномет хороший. Ещё бы прикрепить саерху на машину хотя бы 7.62 пулемет на дистанционном управлении из машины - вражину подобравшуюся близко отгонять. А так очень достойно сделали. Молодцы.
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А згадайте, як зрадофілітики тут вийожувалися щодо цієї машини!
Аткатраспілбаригазрадавсьоукрали-и-и-и-и-и-и!
А тепер, виявляється, що це заслуга Зєєєлі. Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 9498
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