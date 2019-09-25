 Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

БАРС-8ММК - это система, которая позволяет поражать различные по характеру и типом цели без непосредственного контакта с противником, быстро и с высокой точностью.

Основная составляющая ММК - автоматизированная минометная система калибра 120-мм. В нее входят система автоматического развертывания-свертывания и автоматизированная система наведения и управления огнем миномета. Это обеспечивает отображение информации на электронной карте, подготовку вычисленных в автоматическом режиме установок для стрельбы, поражение целей и корректировку огня и контроль эффективности стрельбы.

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За счет автоматизации и интуитивности системы управления огнем БАРС-8ММК обслуживает меньший экипаж по сравнению с обычными минометными системами.

В состав минометной батареи на базе комплекса UKR-MMС входят: командование; взвод управления и разведки; отделение разведки с БпАК и средствами передового обнаружения; отделение разведки и корректировки огня; два минометных взвода; три комплекса UKR-MMС; отделение подвоза боеприпасов.

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