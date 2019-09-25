 Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
БАРС-8ММК - это система, которая позволяет поражать различные по характеру и типом цели без непосредственного контакта с противником, быстро и с высокой точностью.
Основная составляющая ММК - автоматизированная минометная система калибра 120-мм. В нее входят система автоматического развертывания-свертывания и автоматизированная система наведения и управления огнем миномета. Это обеспечивает отображение информации на электронной карте, подготовку вычисленных в автоматическом режиме установок для стрельбы, поражение целей и корректировку огня и контроль эффективности стрельбы.
За счет автоматизации и интуитивности системы управления огнем БАРС-8ММК обслуживает меньший экипаж по сравнению с обычными минометными системами.
В состав минометной батареи на базе комплекса UKR-MMС входят: командование; взвод управления и разведки; отделение разведки с БпАК и средствами передового обнаружения; отделение разведки и корректировки огня; два минометных взвода; три комплекса UKR-MMС; отделение подвоза боеприпасов.
Порохохудоба, чому ви всі свинособачомовні?
Ти навіть не вмієш у свій рідний "рухєзгє ізиг"?)
Или, тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали?
Порошенко зрадник і мародер!
Порохохудоба нелюди!
А й справді, чому?
То при Порошенко були погані Свинарчуки.
А зараз все норм?
зеЛеная падаль ничего еще для армии не сделала.и делать не хочет
https://www.youtube.com/watch?v=hmgRtOQzUJI
в такой размер машины можна вместить цельную пушку на 20 км. на гусеницах.
там ничего нет - пукалка.
где радар, который следит кда полетело??
в расеи все енто есть.
а так - перекрасили савеские нометы, ждем результатов как молоты.
5 штук сделали за 5 лет.
стоит милионы, куда полетело никто не показал,
в результате
появились только новые хаты на кончазаспе.
ахахаха
Аткатраспілбаригазрадавсьоукрали-и-и-и-и-и-и!
А тепер, виявляється, що це заслуга Зєєєлі.