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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2956) ООН (2839) память (943) Слипак (18)

 "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе солисте Парижской национальной оперы Василии Слипаке для иллюстрации, что в 21-м веке вместо того, чтобы быть услышанным, можно быть убитым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. (…) Она выглядит вот так", - сказал глава Украинского государства, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, и продемонстрировал присутствующим пулю.

"12,7 миллиметра не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это - стоимость человеческой жизни", - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что человек, о котором он рассказал, - солист Парижской национальной оперы украинец Василий Слипак, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

"Таких историй – тысячи. Таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21-й век. Век возможностей, где вместо быть услышанным у вас есть возможность быть убитым", - сказал глава государства.

Напомним, Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".

В апреле 2017 Слипаку посмертно было присвоено звание Героя Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3150377
 
   
 Топ комментарии
 
Ну-ну...
А Зеленский рассказал, откуда на Донбассе взялась та пуля и кто ее выстрелил?
А то непонятно, это выступает президент воюющей страны или активист запрета продажи оружия?
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И тут Пороха копирует и давит на эмоции:
"12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 9208
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Интересно, чем был занят в тот день Зеленский?
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На Генассамблее по 12,7 мм рассказывает, а нам про "нада проста перестать стрелять" втирает. Вот как его понять, объясните Зебилы?
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Мне интересно как он, верне где, провез боеприпас в США, что металодетктор его не опредилил "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 4741
"12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 2648



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знаешь с какого фильма скрин-шот? и его предысторию ?
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До речі *****, сьогодні в промові на ген асмблеї ООН ні слова , що саме РОСІЯ -АГРЕСОР! "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 8733
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не вірю, але й не здивуюсь(шукає "кравчучку")
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Я хоть и порохобот, но правда дороже:
"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины"
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передивлюсь, якщо пропустив в сьогоднішньому виступі -сорі
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ну хоть до кого-то дошло в какой способ Владимир Зеленский незаментно пронес патрон через кордон "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 3282
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А те що ти бидлотна макака дебіл, тобі не дійшло? "12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака - Цензор.НЕТ 9145
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Такий же як і твій президент Зе!. Що не бачиш як йому важко читати українською з папірця. І ніхто не хоче зжалитись і дозволити йому чітать па рускі!!!
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судячи по всьому, ти замаскована кацапська тварюка.., вгадав.. !? ))
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Ему просто все великий вождь народа Педро разъясняет в своих рассылках : что и где написать
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Лучше это копировать у Свина, чем миролюбство, Липецкую фабрику, отдых во время войны на Мальдивах и посылание наших моряков в лодках с автоматами против всего Черномоского флота Кацапстана, со всеми его боевыми кораблями, ракетами и авиацией! "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 1936
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Если бы Порошенко не отправил украинских моряков в российский плен, то Владимир Александрович не смог бы их освободить из плена. Так что Зеленский еще должен Петру Алексеевичу поляну поставить, как минимум!!! "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 6842
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Может и для Путина поляну накрьіть , не для одного же Порошенко ?
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....миролюбство, Сваты, нон-стоп отдых во время войны на Турции, Одессе и т.д. и посылание наших морпехов с "не стрелять" против Кацапстана, со всеми его танками, ракетами и авиацией!

это о "Свыне" или о "ЗЕБЕне" ?
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Так решту він давно вже скопіював... У нього ж і кінобізнес в рашці (чим це краще за канхветну фабрику?) і в Туреччину він їздив відпочивати, і віллу в Італії має (чим це краще за пєтіну віллу в Іспанії?)

Ну а мироблюбство - це відведення військ і будівництво моста до сєпарів...
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Ну-ну...
А Зеленский рассказал, откуда на Донбассе взялась та пуля и кто ее выстрелил?
А то непонятно, это выступает президент воюющей страны или активист запрета продажи оружия?
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"Трахтор в полі дир-дир-дир,
Ми за мир, за мир, за мир...."

по балаболству "за все" он может посоревноваться со шведской девочкой

а України нема.....
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Був Сліпак, він герой. А ти - сліпий. Хоч і зрячий.
------------------

Президент пояснил, что человек, о котором он рассказал, - солист Парижской национальной оперы украинец Василий Слипак, который погиб на Донбассе, защищая Украину от РОССИЙСКОЙ агрессии.
Источник: https://censor.net.ua/n3150377
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Он возомнил себя посланником мира,НИЧЕГО КОНКРЕТНОГО ПРО АГРЕССОРА,ВСЁ РАВМЫТО ОБЩИЕ ФРАЗЫ О МИРЕ ЧТО ВОЙНА МОЖЕТ БЫТЬ ГДЕ УГОДНО ,А КТО НАЧАЛ ВОЙНУ НИЧЕГО!!!!
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ты или кацапский троль, или туповатое существо.., Зеленский всё сказал, просмотри видеофайл.
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Интересно, чем был занят в тот день Зеленский?
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Яким там боком Зеленський? Чи разом співали. Чи бойовий товариш. Чи може доктор, який намагався врятувати Сліпака? А може могилу засипав? Розповів чужу історію, показав липову кулю. Поплакався на публіку.
Треба було колесо автомобіля принести, показати всім, і розказати історію про загиблого в ДТП.
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вот тут все сделал правильно - на западе важно ,донося свое мнение ,найти понятный и сильный пример - тут молодец, без разговоров
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Это история о двух артистах. Один пошел воевать добровольцем на фронт, а второй прятался от повесток из военкомата и снимал всяких "Сватов", которыми развлекали в россии оккупантов.
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Конечно, таланты нужно беречь и на войну не посылать. Тут Зеля одновременно намекает на себя и на некоторых как бы талантливых детей украинской элиты, отвертевшихся от мобилизации.
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Вам, порохоботам, не угодишь. Он этим примером Слипака он хотел задеть эмоции зала, ведь публика в зале заседаний ООН это не сборище наших ботов )
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Кто критикует Азазеля - тот порохобот!
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А где здесь критика? В чем вы его критикуете, что он в ООН об украинском герое Спиваке рассказал? Не надо было, пороховатник?
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Вот видишь, тебе везде мерещится что-то связанное с порохом; пора пролечиться от паранойи.
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Божечки, як же йому важко читати з папірця українською мовою, люди зжальтєсь, хай чітаєт па рускі "12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака - Цензор.НЕТ 637
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Багатьом пороховатникам на Цензорі навіть писати українською важко.
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К сожалению, Цензор зас.али порохошавки - мерзкие создания
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Барыга хорошо платит и заботится о своих миньйонах, не заздри
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Тебе бы к бабке - пусть пошепчет от навязчивых мыслей типа порох, порохо...
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Комменты на 90% сплошной дибелизм .Как я понимаю это голос "элиты".
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Да это боты обыкновенные. Задачи поставлены говна налить, они и высерают как могут.
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Помните Пороха с российскими загранпаспортами?

"12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака - Цензор.НЕТ 4864
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у буратин-избирателей головы деревянные и мыслишьки короткие..... "12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака - Цензор.НЕТ 9441
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войны же нет, значит то не паспорта российских военных, это паспорта пети "12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака - Цензор.НЕТ 5987
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Ви б, пороховата, хоча б тут своє лайно не розкидали. У чому тут вам Зеленський не догодив?
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А чому ви гадаєте, що проти Зе лише пороховата? От я, приміром не за пороха (і тим паче не вата) - я за націоналістичні сили! А прихильникам правих ідей не може подобатися, що на чолі держави стоїть не щирий свідомий українець і ветеран АТО, а російськомовний безродний космополіт, який ховався від повісток...

У цьому плані приклад Сліпака, який пішов на війну, дуже навіть показовий!
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республиканцы и демократы переживают сейчас одни из худших времен, они не могу договорить практически не в одном вопросе..Кроме вопроса о Украине. Украина, была единственной темой в которой обе идеологии были едины в своей точки зрения. Ваша шмаркля умудрилась поломать это за пару часов. Изо вашей шмаркли инициируют импичмент, не только президенту Трампу но и главному кандидату на бушующих выборах.
То что республиканцы теперь с нами "всё", это однозначно. После таких то палок в колеса.
Ваша Шмаркля, сделал из Украины монику левинский и теперь это с нами навсегда.
И естественно, демократы теперь будут более аккуратны и не решительны в вопросах Украины. Потому что мы "мочим", изо нас их президентов турают..

Вы хоть способны осознать, что вы наделали зебилы, США были нашим главным союзником!?
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Все правильно сказал Президент Зеленский. Я не во всем его поддерживаю, но здесь он правильно все сказал. Российские тролли имейте хоть капельку человечности. Вам все вернется сторицей.
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