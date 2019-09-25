 Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом заявил глава Правительства Алексей Гончарук во время брифинга после заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

"Предварительный драфт программы деятельности правительства готов, дорабатываем. Как того требует закон, мы подадим программу деятельности в Верховную Раду", - пояснил министр.

По словам Гончарука, презентацию этой программы для общества проведут на следующей неделе.

"Это вопрос дней, это не критично", - добавил он.

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Программа деятельности Кабинета Министров Украины подается в Верховную Раду Украины Премьер-министром Украины в срок до одного месяца со дня формирования Кабинета Министров Украины (с 29 августа).