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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11207) программа (132) Гончарук_Алексей (108)

 Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук. ВИДЕО

Кабинет министров Украины подаст в Верховную Раду программу действий в соответствии с установленными законом сроками.

Об этом заявил глава Правительства Алексей Гончарук во время брифинга после заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

"Предварительный драфт программы деятельности правительства готов, дорабатываем. Как того требует закон, мы подадим программу деятельности в Верховную Раду", - пояснил министр.

По словам Гончарука, презентацию этой программы для общества проведут на следующей неделе.

"Это вопрос дней, это не критично", - добавил он.

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Программа деятельности Кабинета Министров Украины подается в Верховную Раду Украины Премьер-министром Украины в срок до одного месяца со дня формирования Кабинета Министров Украины (с 29 августа).

Источник: https://censor.net.ua/v3150354
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
теперь понятно на чепм грося спалился - у него просто не было такой вот палочки-выручалочки
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Я даже знаю, как эта Программа будет называться: План Зеленского
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вряд ли... очень длинно. просто - план или кокс, кому что...
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Народ не любит субботники и воскресники, но любит красивые лозунги...*)
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нормальные люди с такими программами на выборы идут...
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И все по закону, вот как, такого не было еще.
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да, это ноу хау надо на экспорт. по чем, кстати? Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3687
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А на счет ПРОГРАММЫ, так при порошенку все знали, а ни х..... не выполняли. Так, какая в х...... разница.
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это потому, что его никто не уважал! другое дело Владимир Алесандрович... сказал "уволить", вжик и... не уволили. потому, что авторитет! понимать надо... Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4955
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программа самокатизации всей страны
пересадим всех автомобилистов на самокаты, не обязательно электрические, электрические только у членов правительства
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мне страшно представить куда им батарейку засунут Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6527
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