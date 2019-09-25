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 Политика Украины
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Все про:ДТП (5763) Кабмин (11207) Гончарук_Алексей (108)

 Кабмин создал спецгруппу по расследованию аварий на дорогах, - Гончарук. ВИДЕО

Кабинет министров Украины создал специальную группу для расследования аварий на дорогах, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы отреагировали на призыв президента принять меры по усилению безопасности на дорогах.... и создали специальную группу, которая будет расследовать произошедшие аварии, где погибло много людей, чтобы понять, как это получилось, почему система не сработала", - сказал премьер-министр в ходе пресс-брифинга после заседания правительства в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помимо этого Гончарук поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подать до конца недели план мер, который правительство могло бы принять для снижения рисков дальнейших ДТП.

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"Сегодня я получил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья этой недели подать нам план работы, первоочередных мер, что мы можем сделать как правительство, чтобы такие случаи происходили как можно реже, насколько это возможно. Вообще желательно, чтобы их не было", - резюмировал глава правительства.

Источник: https://censor.net.ua/v3150333
 
   
 Топ комментарии
 
Что тут расследовать ? Асфальта , освещения , разметки , полиции нет . Есть среди водителей пьяные уроды , которые ничего не боятся .
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ДонУкр

@MatrixArktika78

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@zel_prezident

Долго начинаем, бурштын не перекрыли где аваков? Таможня дает добро контробанде, где нефедов? лес рубят, откаты, коррупция где рябошапка где баканов?, все как было так и есть, ждем перемен
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Має трускавецький диплом. Це не абишо.
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Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Прежде всего должна быть создана Дорожная полиция, чтоб каждый участник движения знал о неотвратимости наказания. Два раза нарушил в год, при третьем нарушении изъятие прав, с последующей пересдачей на права.
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Так есть же патрульные которые тоже да
Нет толком нормальных дорог, правил, развязок, чтобы можно было нормально ехать, соблюдать и не нарушать
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Если будут хорошие дороги, то будут не ездить, будут летать на значительно больших скоростях.
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Давно пора 👍🏻
По сравнению в тем что в той же соседней Польше в Украине все очень хреново пока с дорогами
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Что тут расследовать ? Асфальта , освещения , разметки , полиции нет . Есть среди водителей пьяные уроды , которые ничего не боятся .
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теперь дело за малым - внести изменения в ст. 38 КПК и указать Кабмин как новый орган досудебного расследования...

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Может ещё поставят миллион светофоров и скорость снизят до 10 км. Они что не понимаю из-за чего аварии?
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спецгруппа по расследованию аварий , кабинет пациента лично для примемов министром- У НИХ ЖОПА В МЕЖДУНАРОДКЕ, С ВОЙНОЙ И С ПУЙЛОМ , а они бабки тратят на популистсткме заготовщики предвыборной эпохи ухода вид зубожиння
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упоротые на выборы собираются - на них работает сейчас группа нанопиарщиков, как снова ухватить 73 в Киеве, например - тех 30 тыс что устали от войны и отлиняли от военкомата не хватает...
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ДонУкр

@MatrixArktika78

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@zel_prezident

Долго начинаем, бурштын не перекрыли где аваков? Таможня дает добро контробанде, где нефедов? лес рубят, откаты, коррупция где рябошапка где баканов?, все как было так и есть, ждем перемен
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ну ждем результаты комиссии... аварии из-за того что нет техосмотра = надо ввести техосмотр (а то когда в лехковушку вьезжает камаз... лехковушка в аварийном состоянии),
превышение скорости = закупить визирей или трукамов.... а то разьездились на жигулях
ну и ввести еще пару органов надзора типа ГАИ итд.... а то дитяткам работать негде
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Давай еще спецгруппы по пожарам и происшествиям на воде.
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Надо же, целую комиссию создали, которая должна установить, что все аварии от разгильдяйства.
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можно сколько угодно создавать групп, группочек, но если элементарные ПД не соблюдаються, то здесь ничего на поможет. Почему при сплошной какое-то чмо хочет развернуться или перестроиться в соседнюю полосу, почему при знаке ограничения скорости оно несеться втопив ногу в газ, почему, если висит знак остановка запрещена, оно решает остановиться включить аварийку и с невозмутимым видом вести беседы со знакомым, почему мизерный процент считает, что нужно пристегнуться ремнями безопасности, а остальные его игнорируют, бо муляе. Да есть плохие дороги, да нет четкой разметки, но основа основ ПД.
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кабмин... спецгруппу ... а овчарок набирают?
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Надо вводить видеофиксацию превышений скорости,груза и чемности на дорогах.Драконовские меры должны быть в Городе и За городом.Иначе мы эту войну с Шумахерами не выиграем.За алкоголь -10 000 $За нарушение в городе без ДТП с видеофиксацией - 1000$и тд.
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За алкоголь не 10000$ штраф должен быть, а просто лишение прав, первый раз на 3 года, на второй раз тюрьма с принудительным лечением от алкоголизма.
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Штрафы не работают, пьяницы находят средства для того чтобы и далее ездить пьяными за рулём.
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Одно другому не помеха.Но умудряются ездить и без прав.
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Знаю одного мента, он себе уже второй дом достраивает за счет алкоголиков. Может надо этим алкашам показывать как жируют менты и судьи от их взяток?
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Гаишники и при савке жили лучче всех и были толще всех.
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