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 Происшествия, Общество
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Все про:заказное убийство (65) МВД (7950) Нацполиция (10130)

 "Заказное убийство, использовались подставные автомобили, редкое оружие "Браунинг", - полиция об убийствах топ-менеджера "Капарол" и начальника отдела рекламы метро Киева. ВИДЕО

Полиция Киевской области раскрыла два резонансных преступления - заказные убийства топ-менеджера немецкого предприятия "Капарол" и начальника отдела рекламы киевского метрополитена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете проекта "Полицейское расследование" на телеканале "Эспрессо".

По данным полиции, к убийствам причасны семь человек, но Киево-Святошинский суд Киевской области отпустил из-под стражи двух подозреваемых (в том числе возможного организатора) по делу об убийстве директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, а также арестовал 1 подозреваемого и еще 4 отправил под домашний арест.

"Это спланированное заказное убийство: использовались подставные автомобили, редкое оружие "Браунинг. первые иследования показали, что это убийство связанное с профессиональной деятельностью", - говорит глава МВД Арсен Аваков.

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Источник: https://censor.net.ua/v3150304
 
 
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А наши "суды" вообще сажают преступников? Или это уже моветон для них?
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Сажать не выгодно, тем более после рехформ Петра.
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навреное надо чтобы начали валить судей по заказу тогда они поймут что надо решать проблему.
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Использование редкого оружия облегчит поиск убийц, а старые боеприпасы - риск осечек. Но вопреки всему полиция что-то там раскрывает)
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Украинский суд - самый гуманный суд в мире.
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Так ведь редкое оружие для заказного убийства используют только идиоты "Заказное убийство, использовались подставные автомобили, редкое оружие "Браунинг", - полиция об убийствах топ-менеджера "Капарол" и начальника отдела рекламы метро Киева - Цензор.НЕТ 5980хотя я сомневаюсь, что Браунинг таковым является ...
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