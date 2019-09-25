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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2016) митинг (2325)

 "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетировали здание Министерства охраны здоровья с требованием продолжать медицинскую реформу, а также прекратить давление нового руководства на госслужащих министерства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием МОЗ проходит акция "Не дадим новеньким развалить МОЗ". 

"Трансформация системы здравоохранения в Украине - это не политическое, а технократический вопрос! Здоровьем украинцев должны заниматься профессионалы, которые доказали свою честность и беспристрастность. Однако, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда лучших руководителей пытаются прямым текстом выжить из Минздрава. Доказательством того является обнародованная аудиозапись совещания, где новый заместитель Министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой за "расхождение во взглядах", - заявили организаторы митинга.

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"Нас, обычных граждан, которые уже увидели первые положительные результаты медреформы, не устраивает такое положение дел. Мы видим в таких кадровых решениях угрозу не только реформе, но всему состояния системы здравоохранения в Украине", - добавили организаторы акции.

Вчера госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку: "Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям". В ответ Гончарук заявил: "Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы"

Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 01
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 02
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 03
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 04
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 05
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 06
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 07
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 08
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 09
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 10
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 11
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 12
Не дадим новеньким развалить МОЗ, - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3150290
 
   
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Не, ребята, так у вас ничего не выйдет. Медицинская мафия чрезвычайно сплочена. Их если и удастся вымести поганой метлой, то только всех разом. Как Янука и его "министров".
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Протестують два десятки людей, решті байдуже, от і маємо владу якої гідні.
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