 "Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - потрясенный "до глубины души" Азаров рассказал, как "юных бандеровцев учат вешать предателей". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "потрясенный до глубины души" Азаров прочитал сообщения об игре "Криївка УПА", на которой "юных бандеровцев учат вешать предателей".
"Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно...", - снова продемонстрировал свои знания украинского языка бывший премьер.
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За вбивців з НКВД він тут заговорив, урод.
комсомольский секретарь
шота мыкола пересомтрел ростТВ
УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
Скажу вам, как бандеровка бандеровцам: цю скотиняку треба трошки розстріляти, а вже потім на гілляку.
- но она же красівая
- харашо. Но потом сжєчь!
у Кили оказывается были родственники во Львове. Видимо они его и научили чистейшему украинскому )) Азирчуки наверное по фамилие ))
А якщо по серйозному, то німці у 1941 році наводили порядок у кацапів. А кацапи вбивали їм наводніков порядку. Це ж ганьба. Для Кілі Бімби дам інформацію, що в 1939 році окупанти із кацапії зайшли на чужу територію Западної України, а УПА оборонялися. До речі, ці лякалки, що вбивали вчителів то Кіля прав, це робили НКВС переодіті в УПА, щоб зробити ненависть місцевої громади, яка підтримувала своїх, визволителів. Просто гидко чути це, неквже Кіля думає, що хтось це сприймає? Окупант навіть не покаявся, а далі навязує своє, що він правий. Виходить, що батьки Кілі вбивали українців?
И вообще, не у «вас», а у «нас».
У «вас» детское «патриотическое» движение называется юнармия.
А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???..
Не зря этого папизже показывают, ой, не зря... Видимо, потянется в Украину вслед за овощем