EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  9848  151
Все про:Азаров (8150) Бандера (663) УПА (580)

 "Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - потрясенный "до глубины души" Азаров рассказал, как "юных бандеровцев учат вешать предателей". ВИДЕО

Беглый экс-премьер Украины Николай Азаров на youtube-канале российских оккупантов рассказал о методах воспитания "юных бандеровцев" в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "потрясенный до глубины души" Азаров прочитал сообщения об игре "Криївка УПА", на которой "юных бандеровцев учат вешать предателей".

"Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно...", - снова продемонстрировал свои знания украинского языка бывший премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду

Источник: https://censor.net.ua/v3150279
 
 
 Топ комментарии
 
эта бимба!.. крыза миньет папизже!.. кравасиси!
 показать весь комментарий
 
обычный день во Львове.. патруль полиции на мотоцикле остановил непонятную белую машину..
"Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - потрясенный "до глубины души" Азаров рассказал, как "юных бандеровцев учат вешать предателей" - Цензор.НЕТ 4767
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Может кто то подскажет, где записывают в "юнных биндеравцев".
 показать весь комментарий
 
 
За такі слова його потрібно повісити.
За вбивців з НКВД він тут заговорив, урод.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, "активистам-комсомольцам" деревни зимой поджигать можно (и неважно что там с жителями потом будет), чтоб врагу не достались, а заловить и вздернуть такого "активиста" низзя (бесчеловечно).
 показать весь комментарий
 
 
Дедуле уже на тот свет скоро а он лепечет что-то в маразме, энкаведистов отбеливает
 показать весь комментарий
 
 
накінець уродженець засратої калугі, кіля, зовсім здурів))
 показать весь комментарий
 
 
Пахло - ярый украинофоб, я думаю не стоит недооценивать его слова. Для этого жида большая часть украинцев не должна существовать, а Украины как государства не существует и теперь. Это при нем коррупция в Украине достигла огромных масштабов, а армия была распродана. Так что зря хихикают тут некоторые добродушно.
 показать весь комментарий
 
 
На веревке смотрит в даль
комсомольский секретарь "Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - вражений "до глибини душі" Азаров розповів, як "юних бандерівців вчать вішати зрадників" - Цензор.НЕТ 5228
 показать весь комментарий
 
 
опять распятые мальчики и пена в вагине ?
шота мыкола пересомтрел ростТВ
 показать весь комментарий
 
 
Честно говоря, " хасиды" "задрали" самих израильтян"... Нихрена делать не хотят, но "валом" "дуркуют... Реально, по кацапски: Мы вам не должны, но вы нам - обязаны"...
 показать весь комментарий
 
 
Гей раднарком, виконком та голодний райпартком - всіх вас нагодуємо з лика мотузком.
 показать весь комментарий
 
 
Кіля-це віжліва, а саме гілівне свієчасна, для сіспільства інфірмація. Ні дамо біндерам цірювати.
 показать весь комментарий
 
 
"Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - вражений "до глибини душі" Азаров розповів, як "юних бандерівців вчать вішати зрадників" - Цензор.НЕТ 5188 бандерівці вже біля кордону з РФ (Шостка Сумська обл. 2019р.)
 показать весь комментарий
 
 
янович , у нас своих клоунов хватает - не до тебя .
 показать весь комментарий
 
 
Украина - это отдельный мир, в котором есть всё! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озёра.

УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.

Видео.

https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
 показать весь комментарий
 
с этой мрази не смеяться надо а помочь встретится с моторылом и толстых и прочими ублюдками что ненавидели украинцев
 показать весь комментарий
 
 
А шо это Киля на слове «изнасилованная» так заёрзал опой в кресле? Вспомнил, наверное, как его биндерафцы насиловали? Или у него там бимба в вагине?
Скажу вам, как бандеровка бандеровцам: цю скотиняку треба трошки розстріляти, а вже потім на гілляку.
 показать весь комментарий
 
 
- сжєчь вєдьму!
- но она же красівая
- харашо. Но потом сжєчь!
 показать весь комментарий
 
 
в конце особенно понравилось "наверное имитировали что-то " )))
у Кили оказывается были родственники во Львове. Видимо они его и научили чистейшему украинскому )) Азирчуки наверное по фамилие ))
 показать весь комментарий
 
 
незнаю как там было 80 лет назад, но 5 лет вся Украина видела кто любит вспарывать животы за укараинский флаг.
 показать весь комментарий
 
 
Кіля Бімба дівісь, а то віні тібе підвсіт за яйці! Віні такі.
А якщо по серйозному, то німці у 1941 році наводили порядок у кацапів. А кацапи вбивали їм наводніков порядку. Це ж ганьба. Для Кілі Бімби дам інформацію, що в 1939 році окупанти із кацапії зайшли на чужу територію Западної України, а УПА оборонялися. До речі, ці лякалки, що вбивали вчителів то Кіля прав, це робили НКВС переодіті в УПА, щоб зробити ненависть місцевої громади, яка підтримувала своїх, визволителів. Просто гидко чути це, неквже Кіля думає, що хтось це сприймає? Окупант навіть не покаявся, а далі навязує своє, що він правий. Виходить, що батьки Кілі вбивали українців?
 показать весь комментарий
 
моцьковскі холуї всрюківают по ко манді
 показать весь комментарий
 
Ещё один обладатель бабушки из Рейкьявика?
И вообще, не у «вас», а у «нас».
У «вас» детское «патриотическое» движение называется юнармия.
 показать весь комментарий
 
і для чого це тут??? привчаєте до "нових ліц"???
 показать весь комментарий
 
 
Роблять нам нерви, щоб не забували кровосісіф.
 показать весь комментарий
 
РосЦию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ...... . . .
А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???..
 показать весь комментарий
 
По хорошему надо не вешать, а на кол садить или за ребро цеплять
 показать весь комментарий
 
Яке чмо цей кіля. А ще був тут владою. Зрозуміло кому воно слугувало!
 показать весь комментарий
 
"... как у нас переживают..." Где это у вас? На кацапщине?
Не зря этого папизже показывают, ой, не зря... Видимо, потянется в Украину вслед за овощем "Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - вражений "до глибини душі" Азаров розповів, як "юних бандерівців вчать вішати зрадників" - Цензор.НЕТ 8449
 показать весь комментарий
 
Кiля, приезжай сюда. В виде исключения тебя туда пустят. Но внизу ты пойдёшь на котлеты.

 показать весь комментарий
 
 
Хто думав, що це лайно ще колись буде смердіти? А ось, маємо. Знову
 показать весь комментарий
 
вот же сволочь лицемерная. нквд расстреливает-это правильно. предателей вешать-это кошмар. но оно то понятно. чего он распереживался..
 показать весь комментарий
 
я б не приділяла стільки уваги цій старій мерзенній кацапській потворі, від неї сірники вже його бабка ховає, а воно ще щось вякає!!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх