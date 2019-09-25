EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  6216  87
Все про:армия РФ (5800) боеприпасы (1269) взрыв (4358) Донецк (6046)

 "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

В Донецке продолжает гореть склад склад боеприпасов российских оккупантов, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Дым пожара виден на многие километры, а с территории склада разлетаются снаряды и осколки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский блогер Денис Казанский опубликовал видеозапись сделанную одним из жителей частного дома, находящегося вблизи эпицентра взрывов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3150272
 
   
 Топ комментарии
 
Великий рашистский язык!
 показать весь комментарий
 
короткометражку про лугандонскую культурку посмотрел. Лозница нервно курит в сторонке со своим фильмом))
 показать весь комментарий
 
Матов в сообщении домбасюка больше чем вменяемых слов
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Долбасюры ругаются также как Гойсман на заседаниях Кабмина и Рады
 показать весь комментарий
 
 
короткометражку про лугандонскую культурку посмотрел. Лозница нервно курит в сторонке со своим фильмом))
 показать весь комментарий
 
 
Не будьте так категоричны - в центре сюжета умное библейское слово "апокалипсис". Да и скидку делайте на явное состояние подпития - люди празднуют нечто...
 показать весь комментарий
 
 
в центре сюжета тот факт, что и с той стороны п#здят боеприпасы, зарабатывая на войне, а чтобы избежать ответственности списывают взрывы на происки диверсантов.

Война нихренасебе прибыльный бизнес оказался для ПОП и ВВП.
 показать весь комментарий
 
Це яскрава ілюстрація фрази "я думаю на русском язьіке"
 показать весь комментарий
 
 
Матов в сообщении домбасюка больше чем вменяемых слов
 показать весь комментарий
 
 
Перематывал = один мат.
Днобасский народец "рулит". Нахер нам этих гарпий обратно взад то?
б*же, ну как мужик не может изъясняться без мата то?
эээээ

Ну да, нужно помочь людям, ониведьзамир и за расиянашибратья.
 показать весь комментарий
 
 
Татьяна, нахамить вполне можно и без мата... Или есть существенные отличия? Хамство без русских матюков уже как бы и нормально?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Информаторы Казанского сразу видно, что элита общества и большие украинские патриоты.
 показать весь комментарий
 
 
ведущий стопроцентно самый интеллектуальный персонаж даунбасса)и рождается вопрос на кой они нам тут нужны!??
 показать весь комментарий
 
 
А кто будет разминированием Донбасса заниматься?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да ладно вам ! То ли дело в Зе команде министр выражается -х…вам в ж… , и Зелюкам 73 % очень нравится
 показать весь комментарий
 
 
это даунбасское быдло нужно или выжечь, или вытеснить (изгнать) в Пидороссию..
мы, украинцы, с этим кацапским быдлом нифига не родственный народ!..
 показать весь комментарий
 
 
Я бы и даунбасское быдло изгнал, и пороховатное быдло. От вас Украине одинаковый вред.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то да, но на самом деле, Даунбасс - это не место проживания, это - состояние души, и что рашевата что пороховата, это все - один Даунбасс.
 показать весь комментарий
 
 
твой номер "шестой", и таких как ты, взрослые дядьки посылают за пивом..
 показать весь комментарий
 
 
Это вы, взрослые дядьки с пивом, это такие, которые на этом видео? Ну я же и говорю, пороховата от рашеваты ничем не отличается. )))
 показать весь комментарий
 
это "фигура речи", придурок!.. хотя, блин, кому я объясняю?!..
а слово "контекст" тебе известно?!
 показать весь комментарий
 
И тебе 💩🤢🐏быдло,Чесноков -чемодан ,вокзал -Тамбов
 показать весь комментарий
 
 
Зачем мне в Тамбов? Мне и в Украинк хорошо. Это пусть пороховата к своим братьям по разуму в Тамбов едет, если им в Украине не нравится жить. Помогу им даже чемодан собрать. )))
 показать весь комментарий
 
 
Донецькі такими були ще за часи СРСР, тому їх вже не виправити.
 показать весь комментарий
 
 
Прошу прощения. Расейская ********* пришла в Украину (на Донбасс) и, в том числе, для защиты русского языка, как утверждают и пуйло, и вся его свора, да и наша вата доморощенная. Это такой вот "русский язык" они хотят защищать, который звучит в ролике (причем на нем "говорят" зверьки и женского пола тоже).
 показать весь комментарий
 
 
В полный рост - прекрасный украинский языка
 показать весь комментарий
 
А ведь оно прав. Это апокалипсис русскага мира, который они сами себе устроили
Обычная долбасская семья - муж , жена и сын- надеюсь, хоть переболел свинкой в детстве
 показать весь комментарий
 
 
Я не хочу з ними жити в одній Україні!😡Роман, м.Київ.
P.S. Просіться до п#зди моржової - он сваіх нє брасаєт🖕
 показать весь комментарий
 
 
Черноротая, донбасская баба, матом ругается хуже тракториста на "западенщине")))))))))
 показать весь комментарий
 
 
фу матюковые, после деокупации территории Украины, нужно вымыть им всем рты мылом.
 показать весь комментарий
 
 
Не, так не отмоешь. Их надо в хлорке замочить. Хотя, хлорка не очень и обязательна. "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жителі приватного будинку в Донецьку спостерігають вибухи на складі боєприпасів російських окупантів - Цензор.НЕТ 2203
 показать весь комментарий
 
Главное то как много видео выложено в соцсети!Сразу видно-народная республика!
Если бы эти бомжи сдуру не выложели,то вообще хрен бы кто увидел!Они об этом мечтали-крепкая рука...так сказать.
Как подумаешь...Ну ,мать его,что вам дол#***** не хватало?Зарплаты и пенсии самые высокие в Украине,Лига Чемпионов,Евро2012.Город отгрохали, себе впаривая уголек свой по 350$ остальным украинцам(нахер бы он нам сдался?).Жаль что клоун таки собирается приростить жопу дохлого бегемота с остальным телом неньки...Эх,же млять,вновь прейдется кормить кормильцев.
 показать весь комментарий
 
 
Відверто кажучи, вже давно не чув рідної мови Даунбасянського народу... аж трохи ностальгії нахлинуло...пля!
 показать весь комментарий
 
 
В этом фильме прекрасно все... И актеры, и декорации, и закадровый голос...
 показать весь комментарий
 
 
ну и текст в тему. про туалет и апокалИпсис (два цензурных слова услышал )).
 показать весь комментарий
 
 
Якби вони знали, що "апокаліпсіс" цензурне слово, то остався б тільки "туалет".
 показать весь комментарий
 
этим зомбакам сейчас глубоко насрать какой флаг будет у них над админзданиями висеть. нужно вколачивать им простой и понятный меседж: если тут будет Украина, война закончится, если дынылыры в составе Украины с особым статусом и руснявыми войсками, то война не закончиться никогда.
 показать весь комментарий
 
 
Какие высокодуховные новоросы, - высокий слог и чистота речи.. Зато бендеровцов не кормят)
 показать весь комментарий
 
 
И этой алкашне кто то особый статус собирается давать. Жесть.
 показать весь комментарий
 
 
После деоккупации можно будет даже устраивать экскурсии в такие места, где сохранилась аутентичная рассейская культура и настоящие, а не украденные у Украины рассейская история и этнос.
Есть же в штатах резервации с индейцами))
 показать весь комментарий
 
 
Cейчас Мел Гибсон нервно заплакал в сторонке со своим Апокалипсисом,номинаци на оскар отберут
 показать весь комментарий
 
 
Так это мы ещё и их не видели, а только слышали)) там Мел бы уже изошёл на мел и на гипс от зависти
 показать весь комментарий
 
Бомбаский культур-мультур .
Один народ , говорите ?
Подальше нужно держаться от такого народа ...
 показать весь комментарий
 
 
Внимание! Ненормативная лексика!
Аууу. Какая же ненормативная ?! Для тамошних это самый, что не есть - ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Источник: https://censor.net.ua/v3150272
 показать весь комментарий
 
вот вот - ОФИЦИАЛЬНЫЙ, типа - второй государственный
 показать весь комментарий
 
Оскара им за лучшую короткометражку или документалку!
А если серьезно, то этим животным нельзя давать размножаться.
Принудительная стерилизация и экстерминационные лагеря могли бы помочь, ведь это не люди...
 показать весь комментарий
 
 
******* ковровыми бомбардировками. Там нет людей
 показать весь комментарий
 
 
а че . у местного быдла хорошая идея . ну на счет того что бы сходить не в туалет а в штаны "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жителі приватного будинку в Донецьку спостерігають вибухи на складі боєприпасів російських окупантів - Цензор.НЕТ 4122
 показать весь комментарий
 
Это гопники,ненавижу твари с ихним ЛуХанском и доннбабве ни украинци и не русские,неизвестный подвид хомосапиенс
 показать весь комментарий
 
 
😂 Это кинокомедия какая-то с армагеддцом.
Обратите внимание на двор! Это маленький кусочек большого рускага мира. 😂
 показать весь комментарий
 
 
продолжает гореть склад склад

а бывает склад не склад?
или склад не совсем склад?
 показать весь комментарий
 
На видео русский дворик, настоящий русский язык, ни слова без мата, они ещё будут говорить, что они украинцам братья. Инопланетяне, причем упоротые напроч.
 показать весь комментарий
 
А на кацапских сайтах пишут что это Украина обстреливает мирный жилой сектор и видел видео где корр россия снимает и говорит что украинцы мирных жителей обстреляли
 показать весь комментарий
 
Откуда только оно знает слово апокалипсис? Видно , 1% украинского в них таки остался.
 показать весь комментарий
 
 
Заседание "Клуба Донецкой Интеллигенции" сопровождалось праздничным фейерверком.
 показать весь комментарий
 
 
Цю неповноцінну худобу ні в якому разі не можна пускати в Україну, як мінімум.
Звичайно - краще їх всіх знищити.
 показать весь комментарий
 
Коренной Носитель донецкой культуры. Народные донецкие сказки, равно , как и «книга о вкусной и здоровой пище народов дамбаса» начинается с этих же слов. Ну типа.. жили-бл*, были-бл*
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх