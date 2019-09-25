 "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский блогер Денис Казанский опубликовал видеозапись сделанную одним из жителей частного дома, находящегося вблизи эпицентра взрывов.

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