 "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский блогер Денис Казанский опубликовал видеозапись сделанную одним из жителей частного дома, находящегося вблизи эпицентра взрывов.
Внимание! Ненормативная лексика!
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Война нихренасебе прибыльный бизнес оказался для ПОП и ВВП.
Днобасский народец "рулит". Нахер нам этих гарпий обратно взад то?
б*же, ну как мужик не может изъясняться без мата то?
эээээ
Ну да, нужно помочь людям, ониведьзамир и за расиянашибратья.
- В штаны!
мы, украинцы, с этим кацапским быдлом нифига не родственный народ!..
а слово "контекст" тебе известно?!
Обычная долбасская семья - муж , жена и сын- надеюсь, хоть переболел свинкой в детстве
P.S. Просіться до п#зди моржової - он сваіх нє брасаєт🖕
Если бы эти бомжи сдуру не выложели,то вообще хрен бы кто увидел!Они об этом мечтали-крепкая рука...так сказать.
Как подумаешь...Ну ,мать его,что вам дол#***** не хватало?Зарплаты и пенсии самые высокие в Украине,Лига Чемпионов,Евро2012.Город отгрохали, себе впаривая уголек свой по 350$ остальным украинцам(нахер бы он нам сдался?).Жаль что клоун таки собирается приростить жопу дохлого бегемота с остальным телом неньки...Эх,же млять,вновь прейдется кормить кормильцев.
Есть же в штатах резервации с индейцами))
Один народ , говорите ?
Подальше нужно держаться от такого народа ...
Аууу. Какая же ненормативная ?! Для тамошних это самый, что не есть - ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Источник: https://censor.net.ua/v3150272
А если серьезно, то этим животным нельзя давать размножаться.
Принудительная стерилизация и экстерминационные лагеря могли бы помочь, ведь это не люди...
Обратите внимание на двор! Это маленький кусочек большого рускага мира. 😂
а бывает склад не склад?
или склад не совсем склад?
Звичайно - краще їх всіх знищити.