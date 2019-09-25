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Все про:боеприпасы (1269) взрыв (4358) Донецк (6046) наемники РФ (932)

 В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов наемников РФ.

Об этом пишет Восточный вариант, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 25 сентября дончане проснулись от грохота разрывов. В Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара виден за многие километры. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 4 года по программе "Тебя ждут дома" сдались 383 наемника "ДНР/ЛНР", - СБУ

"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.

Очевидцы случившегося также выложили видео пожара и взрывов.

В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ 01
В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ 02
В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ 03
В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ 04

Источник: https://censor.net.ua/v3150245
 
   
 Топ комментарии
 
Гори-гори ясно, чтобы не погасло
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"ми нічого не зробили - воно так й було" В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів найманців РФ - Цензор.НЕТ 4242
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як кажуть рашкотролі, росії на дамбасі нема.
В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ - Цензор.НЕТ 4341

а що воно горить тоді ?
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Трактористы и шахтеры, ихтамнеты, беременные бабушки и распятые мальчики...
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при Петре, такого небыло.. ))
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интересно, когда орки обратно в рашу валить будут, взорвут они Донецк с Луганском и пр. по типу рязанского сахарка или тихо отвалят? я понимаю, что вопрос по-людоедски звучит. ну, так мы не с Орденом Подвязки воюем...
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Это не вопрос. Вспомните Киев 1941-го и плотину ДнепроГЭС тогда же. Окромя не будет времени.
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Желательно, чтоб задвухсотившихся ихтамнетов было побольше.
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немецкая гатстарбайтерша не комментирует - и новость ей это видно не по душе...!
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гарна робота Зеленського
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Один из величайших политиков современности!
Хочет - Трампа увольняет. Хочет - лесника.
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Обошлись без него. По крайней мере последние лет 5-6 обходились. Нет причин думать, что и теперь не обойдемся.
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При Мародері вибухали тільки наші склади і жодна гнида не покарана.
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У тебя плохая память. Учи стихи, это помогает не доводить ее до такого состояния.
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Это аквариумные рыбки повылазили - стихи не помогут)
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Ну слава Богу хоч на цей раз ворожі склади підриваються - а то при мародерові все якось навпаки виходило.
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Это знак! Пора уже ублюдкам в рашку валить и освободить от себя Донбасс.
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скоро они будут в ВР... ты так неуважительно о своих будущих хозяевах? В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів найманців РФ - Цензор.НЕТ 5079
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Пишут что взрывалось только вначале. Судя по взрыву это горючее или газ. Скорее это обычный склад, а не боеприпасов.
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.как на раше научат-подскажут так на дамбаце и сделают ))))
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ну хотя бы разок не украинский склад, уже хорошо. для разнообразия.
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украинские только при отце нации, спасителе армии рвались)))
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нещодавно був вибух
вже при зеленому.
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та ты шо? В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів найманців РФ - Цензор.НЕТ 9985 а потом, просто то все равно патрашенка винуватый! В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів найманців РФ - Цензор.НЕТ 6911
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"Русский мир" напомнил о себе, в очередной раз... По-иному, они, просто не умеют...
(Напомнило старый анекдот: "Доложили Никсону, что русские изобрели супер-пупер тепловоз, мощнейший и экономнейший в мире... Дал команду выкрасть чертежи. Сделали. Начали воплощать в металл. Получается танк. Выкрали повторно.... Опять та же херня... Перекупили одного инженера. Приехал. Положили чертежи, спрашивают, в чём проблема. Тот говорит:
-Да всё просто... Мы сначала делаем танк, а потом, при помощи модернизации, с использованием молотка и зубила, переделываем его в тепловоз...). Почти вся техника, которая производилась в СССР, сначала появлялась в виде оружия, а потом - в виде гражданского образца... Например, Ту-16 - Ту-104, Ту-95 - Ту-114, Ту-22К - Ту-134...
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов". (Р.Р. Толкиен, "Хоббит")
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По такому случаю пойду чайку себе заварю и понаслаждаюсь хорошей новостью
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Просто у Пастора появилось больше времени
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Хорошо поработал ударный дрон ВСУ.
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