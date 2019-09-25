 В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов наемников РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Восточный вариант, передает Цензор.НЕТ.
"Утром 25 сентября дончане проснулись от грохота разрывов. В Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара виден за многие километры. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки", - пишет издание.
"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.
Очевидцы случившегося также выложили видео пожара и взрывов.
Шесть оккупантов, четыре БМП и грузовик уничтожены взрывом на складе боеприпасов под Желобком, - ИС
Склад с боеприпасами террористов взорвался в районе Азова: повреждены дома мирных жителей, - ГУР
На базе террористов взорвался склад с боеприпасами, - спикер АТО
а що воно горить тоді ?
Хочет - Трампа увольняет. Хочет - лесника.
.как на раше научат-подскажут так на дамбаце и сделают ))))
вже при зеленому.
(Напомнило старый анекдот: "Доложили Никсону, что русские изобрели супер-пупер тепловоз, мощнейший и экономнейший в мире... Дал команду выкрасть чертежи. Сделали. Начали воплощать в металл. Получается танк. Выкрали повторно.... Опять та же херня... Перекупили одного инженера. Приехал. Положили чертежи, спрашивают, в чём проблема. Тот говорит:
-Да всё просто... Мы сначала делаем танк, а потом, при помощи модернизации, с использованием молотка и зубила, переделываем его в тепловоз...). Почти вся техника, которая производилась в СССР, сначала появлялась в виде оружия, а потом - в виде гражданского образца... Например, Ту-16 - Ту-104, Ту-95 - Ту-114, Ту-22К - Ту-134...
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов". (Р.Р. Толкиен, "Хоббит")